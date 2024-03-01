https://ria.ru/20240301/evropa-1930594482.html

Россия не собирается нападать на Европу, считает венгерский эксперт

Россия не собирается нападать на Европу, считает венгерский эксперт - РИА Новости, 01.03.2024

Россия не собирается нападать на Европу, считает венгерский эксперт

Россия не собирается нападать на Европу, потому что это бессмысленно и привело бы к Третьей мировой войне, здравомыслящие люди, как президент России Владимир... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T20:24

2024-03-01T20:24

2024-03-01T20:24

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БУДАПЕШТ, 1 мар - РИА Новости. Россия не собирается нападать на Европу, потому что это бессмысленно и привело бы к Третьей мировой войне, здравомыслящие люди, как президент России Владимир Путин, этого не хотят, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради. Ранее Путин в послании Федеральному собранию заявил, что нужно формировать новый "контур мировой безопасности", Россия готова к диалогу со всеми странами. Президент подчеркнул, что всё, что придумывает Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации в целом. Также он прокомментировал разговоры европейских лидеров о возможности отправки на Украину военных НАТО, это, по словам президента, могло бы привести к "трагичным" последствиям. При этом Путин назвал бредом сообщения о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу. "У Путина и в мыслях нет нападать на Европу, потому что это бессмысленно. Третья мировая война принесла бы уничтожение человечества. Здравомыслящий человек этого не хочет", - сказал Ногради. По его словам, слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину "совершенно абсурдны". Эксперт напомнил, что в течение нескольких часов многие европейские лидеры, в том числе министр обороны Великобритании, "которую можно обвинять во многом, но не в том, что она друг России", заявили, что "не идет речи об угрозе войны, потому что Россия не собирается нападать на Европу". Венгерский аналитик полагает, что "большая часть западной пропаганды вынесет из речи Путина негативные пункты, выгодные Западу", это обусловлено и тем, что в 2024 году ожидаются выборы в Европарламент и президентские выборы в США. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона ряд лидеров стран НАТО и Евросоюза заявили, что не имеют планов отправлять своих военных на Украину. Такое же заявление сделал и госдеп США со ссылкой на президента Джо Байдена. При этом официальный представитель госдепа Мэттью Миллер подчеркнул, что каждая страна сама решит, отправлять ли военных на Украину, а шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России. Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, заявил позднее, что все его слова о конфликте на Украине были тщательно обдуманы.

https://ria.ru/20240301/frg-1930551390.html

https://ria.ru/20240301/vsu-1930559490.html

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