ВТБ примет участие в эксперименте ФНС "Старт бизнеса Онлайн"
© iStock.com / PeopleImagesДевушка работает за планшетом
© iStock.com / PeopleImages
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. ВТБ присоединился к эксперименту ФНС по предоставлению комплексного сервиса "Старт бизнеса онлайн", с помощью которого россияне смогут дистанционно на сайте ФНС зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись и открыть расчетный счет в банке, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Сервис "Старт бизнеса онлайн" предоставляется бесплатно. С 1 марта он запускается в экспериментальном режиме. Он включает регистрацию бизнеса (ИП или ООО с единственным учредителем), оформление усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) и открытие расчетного счета онлайн. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно пройти идентификацию с помощью системы "Госключ" либо по биометрии − для этого данные об ИП или руководителе компании должны быть в Единой биометрической системе, говорится в сообщении.
"<…> мы подключаемся к проекту ФНС и правительства РФ. С новым процессом свою организацию можно будет открыть полностью дистанционно и уже с первого дня управлять бизнесом в онлайн-формате <…>. Особенно сложно разобраться в регистрационных процессах начинающим предпринимателям, поэтому рассчитываем, что этот сервис улучшит отношение россиян к старту своего дела и будет способствовать развитию малого бизнеса в России", − отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников, слова которого приводит пресс-служба.
Услуга "Старт бизнеса онлайн" особенно удобна для жителей отдаленных территорий, которым не потребуется лично посещать ФНС или отделение банка. Эксперимент будет проходить при участии Минфина России, Банка России, Росфинмониторинга и АО "Центр Биометрических Технологий" до 1 марта 2025 года.