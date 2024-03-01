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ВТБ примет участие в эксперименте ФНС "Старт бизнеса Онлайн" - РИА Новости, 01.03.2024
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21:35 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/eksperiment-1930528294.html
ВТБ примет участие в эксперименте ФНС "Старт бизнеса Онлайн"
ВТБ примет участие в эксперименте ФНС "Старт бизнеса Онлайн" - РИА Новости, 01.03.2024
ВТБ примет участие в эксперименте ФНС "Старт бизнеса Онлайн"
ВТБ присоединился к эксперименту ФНС по предоставлению комплексного сервиса "Старт бизнеса онлайн", с помощью которого россияне смогут дистанционно на сайте ФНС РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T21:35
2024-03-01T21:35
федеральная налоговая служба (фнс россии)
втб
денис бортников
россия
технологии
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. ВТБ присоединился к эксперименту ФНС по предоставлению комплексного сервиса "Старт бизнеса онлайн", с помощью которого россияне смогут дистанционно на сайте ФНС зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись и открыть расчетный счет в банке, сообщает пресс-служба кредитной организации. Сервис "Старт бизнеса онлайн" предоставляется бесплатно. С 1 марта он запускается в экспериментальном режиме. Он включает регистрацию бизнеса (ИП или ООО с единственным учредителем), оформление усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) и открытие расчетного счета онлайн. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно пройти идентификацию с помощью системы "Госключ" либо по биометрии − для этого данные об ИП или руководителе компании должны быть в Единой биометрической системе, говорится в сообщении. "&lt;…&gt; мы подключаемся к проекту ФНС и правительства РФ. С новым процессом свою организацию можно будет открыть полностью дистанционно и уже с первого дня управлять бизнесом в онлайн-формате &lt;…&gt;. Особенно сложно разобраться в регистрационных процессах начинающим предпринимателям, поэтому рассчитываем, что этот сервис улучшит отношение россиян к старту своего дела и будет способствовать развитию малого бизнеса в России", − отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников, слова которого приводит пресс-служба. Услуга "Старт бизнеса онлайн" особенно удобна для жителей отдаленных территорий, которым не потребуется лично посещать ФНС или отделение банка. Эксперимент будет проходить при участии Минфина России, Банка России, Росфинмониторинга и АО "Центр Биометрических Технологий" до 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20240301/biznes-1930373674.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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федеральная налоговая служба (фнс россии), втб, денис бортников, россия, технологии
Федеральная налоговая служба (ФНС России), ВТБ, Денис Бортников, Россия, Технологии

ВТБ примет участие в эксперименте ФНС "Старт бизнеса Онлайн"

© iStock.com / PeopleImagesДевушка работает за планшетом
Девушка работает за планшетом - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© iStock.com / PeopleImages
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. ВТБ присоединился к эксперименту ФНС по предоставлению комплексного сервиса "Старт бизнеса онлайн", с помощью которого россияне смогут дистанционно на сайте ФНС зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись и открыть расчетный счет в банке, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Сервис "Старт бизнеса онлайн" предоставляется бесплатно. С 1 марта он запускается в экспериментальном режиме. Он включает регистрацию бизнеса (ИП или ООО с единственным учредителем), оформление усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) и открытие расчетного счета онлайн. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно пройти идентификацию с помощью системы "Госключ" либо по биометрии − для этого данные об ИП или руководителе компании должны быть в Единой биометрической системе, говорится в сообщении.
"<…> мы подключаемся к проекту ФНС и правительства РФ. С новым процессом свою организацию можно будет открыть полностью дистанционно и уже с первого дня управлять бизнесом в онлайн-формате <…>. Особенно сложно разобраться в регистрационных процессах начинающим предпринимателям, поэтому рассчитываем, что этот сервис улучшит отношение россиян к старту своего дела и будет способствовать развитию малого бизнеса в России", − отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников, слова которого приводит пресс-служба.
Услуга "Старт бизнеса онлайн" особенно удобна для жителей отдаленных территорий, которым не потребуется лично посещать ФНС или отделение банка. Эксперимент будет проходить при участии Минфина России, Банка России, Росфинмониторинга и АО "Центр Биометрических Технологий" до 1 марта 2025 года.
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Стартовал эксперимент по упрощенной регистрации бизнеса
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Федеральная налоговая служба (ФНС России)ВТБДенис БортниковРоссияТехнологии
 
 
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