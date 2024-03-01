https://ria.ru/20240301/dyumin-1930550829.html

Дюмин обсудил с тульскими промышленниками задачи с послания президента

Дюмин обсудил с тульскими промышленниками задачи с послания президента - РИА Новости, 01.03.2024

Дюмин обсудил с тульскими промышленниками задачи с послания президента

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обсудил с руководителями крупнейших предприятий региона стратегические приоритеты развития, обозначенные президентом... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T17:27

2024-03-01T17:27

2024-03-01T17:27

тульская область

алексей дюмин

промышленность

владимир путин

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обсудил с руководителями крупнейших предприятий региона стратегические приоритеты развития, обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Именно людей труда глава нашего государства назвал истинной элитой страны. В своей речи президент в очередной раз подчеркнул, что достижение технологического суверенитета – стратегическая необходимость. Заложил фундаменты новых национальных проектов, определил новые инструменты для повышения качества жизни наших граждан и создания дополнительных возможностей для их самореализации", - цитирует пресс-служба Дюмина. Он отметил, что по многим из этих направлений в регионе выстроена системная работа и уже достигнуты серьезные результаты. В пресс-службе уточнили, что в прошлом году экономика региона выросла более чем на 4%. Отгружен рекордный объем промышленной продукции – более чем на 1,5 триллиона рублей. Кроме того, введено рекордное за десятки лет количество жилья. На 17% выросла средняя заработная плата по региону и на 14,9% – собственные доходы бюджета. Дюмин обсудил с руководителями предприятий направления дальнейшего развития региональной промышленности. Губернатор также отметил, что благодаря новому нацпроекту "Кадры" удастся ускорить решение кадрового вопроса в регионе. Губернатор также отметил вклад предприятий в развитие области. "За вами стоят многотысячные коллективы – граждане, которые каждый день работают во славу своей страны и малой родины", - сказал глава региона, слова которого приводит пресс-служба. Он также поблагодарил руководителей предприятий за поддержку участников СВО и их семей.

https://ria.ru/20240213/tsentr-1927145106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей дюмин, промышленность, владимир путин