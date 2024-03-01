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Дюмин обсудил с тульскими промышленниками задачи с послания президента - РИА Новости, 01.03.2024
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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
 
17:27 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/dyumin-1930550829.html
Дюмин обсудил с тульскими промышленниками задачи с послания президента
Дюмин обсудил с тульскими промышленниками задачи с послания президента - РИА Новости, 01.03.2024
Дюмин обсудил с тульскими промышленниками задачи с послания президента
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обсудил с руководителями крупнейших предприятий региона стратегические приоритеты развития, обозначенные президентом... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:27
2024-03-01T17:27
тульская область
алексей дюмин
промышленность
владимир путин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обсудил с руководителями крупнейших предприятий региона стратегические приоритеты развития, обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Именно людей труда глава нашего государства назвал истинной элитой страны. В своей речи президент в очередной раз подчеркнул, что достижение технологического суверенитета – стратегическая необходимость. Заложил фундаменты новых национальных проектов, определил новые инструменты для повышения качества жизни наших граждан и создания дополнительных возможностей для их самореализации", - цитирует пресс-служба Дюмина. Он отметил, что по многим из этих направлений в регионе выстроена системная работа и уже достигнуты серьезные результаты. В пресс-службе уточнили, что в прошлом году экономика региона выросла более чем на 4%. Отгружен рекордный объем промышленной продукции – более чем на 1,5 триллиона рублей. Кроме того, введено рекордное за десятки лет количество жилья. На 17% выросла средняя заработная плата по региону и на 14,9% – собственные доходы бюджета. Дюмин обсудил с руководителями предприятий направления дальнейшего развития региональной промышленности. Губернатор также отметил, что благодаря новому нацпроекту "Кадры" удастся ускорить решение кадрового вопроса в регионе. Губернатор также отметил вклад предприятий в развитие области. "За вами стоят многотысячные коллективы – граждане, которые каждый день работают во славу своей страны и малой родины", - сказал глава региона, слова которого приводит пресс-служба. Он также поблагодарил руководителей предприятий за поддержку участников СВО и их семей.
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алексей дюмин, промышленность, владимир путин
Тульская область, Алексей Дюмин, Промышленность, Владимир Путин

Дюмин обсудил с тульскими промышленниками задачи с послания президента

© Фото : Правительство Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин на встрече с руководителями предприятий
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на встрече с руководителями предприятий - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Фото : Правительство Тульской области
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на встрече с руководителями предприятий
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обсудил с руководителями крупнейших предприятий региона стратегические приоритеты развития, обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Именно людей труда глава нашего государства назвал истинной элитой страны. В своей речи президент в очередной раз подчеркнул, что достижение технологического суверенитета – стратегическая необходимость. Заложил фундаменты новых национальных проектов, определил новые инструменты для повышения качества жизни наших граждан и создания дополнительных возможностей для их самореализации", - цитирует пресс-служба Дюмина.
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Он отметил, что по многим из этих направлений в регионе выстроена системная работа и уже достигнуты серьезные результаты.
В пресс-службе уточнили, что в прошлом году экономика региона выросла более чем на 4%. Отгружен рекордный объем промышленной продукции – более чем на 1,5 триллиона рублей. Кроме того, введено рекордное за десятки лет количество жилья. На 17% выросла средняя заработная плата по региону и на 14,9% – собственные доходы бюджета.
Дюмин обсудил с руководителями предприятий направления дальнейшего развития региональной промышленности. Губернатор также отметил, что благодаря новому нацпроекту "Кадры" удастся ускорить решение кадрового вопроса в регионе.
Губернатор также отметил вклад предприятий в развитие области.
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"За вами стоят многотысячные коллективы – граждане, которые каждый день работают во славу своей страны и малой родины", - сказал глава региона, слова которого приводит пресс-служба.
Он также поблагодарил руководителей предприятий за поддержку участников СВО и их семей.
 
Тульская областьАлексей ДюминПромышленностьВладимир Путин
 
 
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