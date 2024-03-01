https://ria.ru/20240301/dvadtsatka-1930394152.html
На встрече глав минфинов стран G20 не смогли принять итоговое заявление
На встрече глав минфинов стран G20 не смогли принять итоговое заявление - РИА Новости, 01.03.2024
На встрече глав минфинов стран G20 не смогли принять итоговое заявление
Бразилия опубликовала председательское резюме по итогам встречи министров финансов G20 вместо итогового заявления всех участников встречи. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T08:32
2024-03-01T08:32
2024-03-01T10:39
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Бразилия опубликовала председательское резюме по итогам встречи министров финансов G20 вместо итогового заявления всех участников встречи. Как уточнил глава Минфина страны Фернандо Хаддад на пресс-конференции, согласовать совместный документ оказалось невозможным из-за разногласий, связанных с геополитическими конфликтами. В сноске к основному тексту резюме говорится, что министры обменялись мнениями о текущих конфликтах и гуманитарных кризисах, особо выделив Украину и сектор Газа. Как отметило бразильское председательство в G20, финансовый трек нельзя считать наиболее подходящим форумом для решения геополитических вопросов, предложив продолжать обсуждение этих тем на соответствующих мероприятиях. Встреча министров финансов и глав центробанков G20 проходила в бразильском Сан-Паулу 28-29 февраля. Как отметили в документе, следующее такое мероприятие состоится в апреле в Вашингтоне.
https://ria.ru/20240221/g20-1928659743.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, сан-паулу (город), украина, большая двадцатка
В мире, Бразилия, Сан-Паулу (город), Украина, Большая двадцатка
На встрече глав минфинов стран G20 не смогли принять итоговое заявление
Финансовая G20 не согласовала итоговое заявление из-за споров по Украине и Газе