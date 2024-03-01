https://ria.ru/20240301/dvadtsatka-1930394152.html

На встрече глав минфинов стран G20 не смогли принять итоговое заявление

На встрече глав минфинов стран G20 не смогли принять итоговое заявление - РИА Новости, 01.03.2024

На встрече глав минфинов стран G20 не смогли принять итоговое заявление

Бразилия опубликовала председательское резюме по итогам встречи министров финансов G20 вместо итогового заявления всех участников встречи. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T08:32

2024-03-01T08:32

2024-03-01T10:39

в мире

бразилия

сан-паулу (город)

украина

большая двадцатка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930399042_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b9a5db0d8dc12a271ab8d1db1c600671.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Бразилия опубликовала председательское резюме по итогам встречи министров финансов G20 вместо итогового заявления всех участников встречи. Как уточнил глава Минфина страны Фернандо Хаддад на пресс-конференции, согласовать совместный документ оказалось невозможным из-за разногласий, связанных с геополитическими конфликтами. В сноске к основному тексту резюме говорится, что министры обменялись мнениями о текущих конфликтах и гуманитарных кризисах, особо выделив Украину и сектор Газа. Как отметило бразильское председательство в G20, финансовый трек нельзя считать наиболее подходящим форумом для решения геополитических вопросов, предложив продолжать обсуждение этих тем на соответствующих мероприятиях. Встреча министров финансов и глав центробанков G20 проходила в бразильском Сан-Паулу 28-29 февраля. Как отметили в документе, следующее такое мероприятие состоится в апреле в Вашингтоне.

https://ria.ru/20240221/g20-1928659743.html

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

бразилия

сан-паулу (город)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бразилия, сан-паулу (город), украина, большая двадцатка