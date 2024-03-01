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На встрече глав минфинов стран G20 не смогли принять итоговое заявление - РИА Новости, 01.03.2024
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08:32 01.03.2024 (обновлено: 10:39 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/dvadtsatka-1930394152.html
На встрече глав минфинов стран G20 не смогли принять итоговое заявление
На встрече глав минфинов стран G20 не смогли принять итоговое заявление - РИА Новости, 01.03.2024
На встрече глав минфинов стран G20 не смогли принять итоговое заявление
Бразилия опубликовала председательское резюме по итогам встречи министров финансов G20 вместо итогового заявления всех участников встречи. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T08:32
2024-03-01T10:39
в мире
бразилия
сан-паулу (город)
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Бразилия опубликовала председательское резюме по итогам встречи министров финансов G20 вместо итогового заявления всех участников встречи. Как уточнил глава Минфина страны Фернандо Хаддад на пресс-конференции, согласовать совместный документ оказалось невозможным из-за разногласий, связанных с геополитическими конфликтами. В сноске к основному тексту резюме говорится, что министры обменялись мнениями о текущих конфликтах и гуманитарных кризисах, особо выделив Украину и сектор Газа. Как отметило бразильское председательство в G20, финансовый трек нельзя считать наиболее подходящим форумом для решения геополитических вопросов, предложив продолжать обсуждение этих тем на соответствующих мероприятиях. Встреча министров финансов и глав центробанков G20 проходила в бразильском Сан-Паулу 28-29 февраля. Как отметили в документе, следующее такое мероприятие состоится в апреле в Вашингтоне.
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в мире, бразилия, сан-паулу (город), украина, большая двадцатка
В мире, Бразилия, Сан-Паулу (город), Украина, Большая двадцатка
На встрече глав минфинов стран G20 не смогли принять итоговое заявление

Финансовая G20 не согласовала итоговое заявление из-за споров по Украине и Газе

© AFP 2024 / NELSON ALMEIDAВстреча министров финансов G20 в Сан-Паулу в Бразилии
Встреча министров финансов G20 в Сан-Паулу в Бразилии - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AFP 2024 / NELSON ALMEIDA
Встреча министров финансов G20 в Сан-Паулу в Бразилии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Бразилия опубликовала председательское резюме по итогам встречи министров финансов G20 вместо итогового заявления всех участников встречи.
Как уточнил глава Минфина страны Фернандо Хаддад на пресс-конференции, согласовать совместный документ оказалось невозможным из-за разногласий, связанных с геополитическими конфликтами.
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В сноске к основному тексту резюме говорится, что министры обменялись мнениями о текущих конфликтах и гуманитарных кризисах, особо выделив Украину и сектор Газа. Как отметило бразильское председательство в G20, финансовый трек нельзя считать наиболее подходящим форумом для решения геополитических вопросов, предложив продолжать обсуждение этих тем на соответствующих мероприятиях.
Встреча министров финансов и глав центробанков G20 проходила в бразильском Сан-Паулу 28-29 февраля.
Как отметили в документе, следующее такое мероприятие состоится в апреле в Вашингтоне.
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