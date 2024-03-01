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В Кузбассе в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 01.03.2024
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19:31 01.03.2024 (обновлено: 19:35 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/dtp-1930584412.html
В Кузбассе в ДТП погибли три человека
В Кузбассе в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 01.03.2024
В Кузбассе в ДТП погибли три человека
Иномарка въехала в остановившуюся из-за неисправности на обочине отечественную машину в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области, в результате три человека... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T19:31
2024-03-01T19:35
происшествия
ленинск-кузнецкий
кемерово
авто
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 1 мар - РИА Новости. Иномарка въехала в остановившуюся из-за неисправности на обочине отечественную машину в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области, в результате три человека погибли, еще трое травмированы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону в телеграм-канале. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 19.50 (15.50 мск) на 70-м километре автодороги Кемерово - Новокузнецк. На место незамедлительно прибыли следственно-оперативная группа ОМВД по Ленинск-Кузнецкому муниципальному округу и экипажи госавтоинспекции. "Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Лада Калина" совершил вынужденную остановку на обочине дороги из-за технической неисправности транспортного средства. Водитель "Хонды Фит", следовавший попутно, не выбрал безопасную скорость движения с учетом дорожных и погодных условий и совершил столкновение с отечественным автомобилем. В результате ДТП погибли водители транспортных средств, а также пассажир автомобиля "Лада Калина". Травмы получили три пассажира отечественного авто", - говорится в сообщении. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
https://ria.ru/20240125/avariya-1923447162.html
ленинск-кузнецкий
кемерово
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происшествия, ленинск-кузнецкий, кемерово, авто, кемеровская область
Происшествия, Ленинск-Кузнецкий, Кемерово, Авто, Кемеровская область
В Кузбассе в ДТП погибли три человека

В Кузбассе иномарка въехала в стоящий на обочине автомобиль, погибли 3 человека

© Фото : Полиция Кузбасса/TelegramМесто ДТП с участием легковых автомобилей в Ленинск-Кузнецком округе в Кемеровской области
Место ДТП с участием легковых автомобилей в Ленинск-Кузнецком округе в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Фото : Полиция Кузбасса/Telegram
Место ДТП с участием легковых автомобилей в Ленинск-Кузнецком округе в Кемеровской области
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 1 мар - РИА Новости. Иномарка въехала в остановившуюся из-за неисправности на обочине отечественную машину в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области, в результате три человека погибли, еще трое травмированы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону в телеграм-канале.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 19.50 (15.50 мск) на 70-м километре автодороги Кемерово - Новокузнецк. На место незамедлительно прибыли следственно-оперативная группа ОМВД по Ленинск-Кузнецкому муниципальному округу и экипажи госавтоинспекции.
«
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Лада Калина" совершил вынужденную остановку на обочине дороги из-за технической неисправности транспортного средства. Водитель "Хонды Фит", следовавший попутно, не выбрал безопасную скорость движения с учетом дорожных и погодных условий и совершил столкновение с отечественным автомобилем. В результате ДТП погибли водители транспортных средств, а также пассажир автомобиля "Лада Калина". Травмы получили три пассажира отечественного авто", - говорится в сообщении.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Место ДТП с участием иномарки в Кемерово - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
В Кемерово иномарка въехала в остановку, есть пострадавшие
25 января, 15:51
 
ПроисшествияЛенинск-КузнецкийКемеровоАвтоКемеровская область
 
 
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