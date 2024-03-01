https://ria.ru/20240301/dtp-1930584412.html

В Кузбассе в ДТП погибли три человека

В Кузбассе в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 01.03.2024

В Кузбассе в ДТП погибли три человека

Иномарка въехала в остановившуюся из-за неисправности на обочине отечественную машину в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области, в результате три человека... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T19:31

2024-03-01T19:31

2024-03-01T19:35

происшествия

ленинск-кузнецкий

кемерово

авто

кемеровская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930584767_0:23:755:448_1920x0_80_0_0_42cc61547d2f96eb3d019d48bc805c91.jpg

КЕМЕРОВО, 1 мар - РИА Новости. Иномарка въехала в остановившуюся из-за неисправности на обочине отечественную машину в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области, в результате три человека погибли, еще трое травмированы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону в телеграм-канале. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 19.50 (15.50 мск) на 70-м километре автодороги Кемерово - Новокузнецк. На место незамедлительно прибыли следственно-оперативная группа ОМВД по Ленинск-Кузнецкому муниципальному округу и экипажи госавтоинспекции. "Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Лада Калина" совершил вынужденную остановку на обочине дороги из-за технической неисправности транспортного средства. Водитель "Хонды Фит", следовавший попутно, не выбрал безопасную скорость движения с учетом дорожных и погодных условий и совершил столкновение с отечественным автомобилем. В результате ДТП погибли водители транспортных средств, а также пассажир автомобиля "Лада Калина". Травмы получили три пассажира отечественного авто", - говорится в сообщении. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

https://ria.ru/20240125/avariya-1923447162.html

ленинск-кузнецкий

кемерово

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ленинск-кузнецкий, кемерово, авто, кемеровская область