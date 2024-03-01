https://ria.ru/20240301/donbass-1930401602.html

Пушилин напомнил, как десять лет назад в Донбассе началась "Русская весна"

Пушилин напомнил, как десять лет назад в Донбассе началась "Русская весна" - РИА Новости, 01.03.2024

Пушилин напомнил, как десять лет назад в Донбассе началась "Русская весна"

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в Telegram-канале, что десять лет назад в Донбассе началась "Русская весна", когда после многотысячного митинга прозвучало... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T09:45

2024-03-01T09:45

2024-03-01T09:45

россия

донбасс

донецкая народная республика

владимир путин

денис пушилин

верховная рада украины

общество

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ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в Telegram-канале, что десять лет назад в Донбассе началась "Русская весна", когда после многотысячного митинга прозвучало требование о проведении референдума и это было началом пути домой. "Десять лет назад в Донбассе началась Русская весна… Прошло столько лет, но мы хорошо помним тот решающий период. Первого марта 2014 года на площади Ленина в Донецке состоялся огромный десятитысячный митинг, на который люди вышли с российскими флагами и лозунгами "Беркут, мы с тобой!", "Крым – Донбасс – Россия", "Донбасс – с Россией! … Это было начало нашего пути домой", - написал Пушилин. Он напомнил, что это была реакция на госпереворот в Киеве, на решение Верховной рады о притеснении русского языка, на радикальные проявления националистов, на европейский выбор украинских политиков, взявших антироссийский курс. Глава ДНР рассказал, что в тот же день после митинга многотысячная колонна двинулась к зданию Донецкой областной государственной администрации, где впервые был поднят на флагштоке триколор Российской Федерации, тогда прозвучало требование о проведении референдума. "Донбасс заявил о праве определять свою судьбу на основе выбора народа", - подчеркнул Пушилин. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20240228/semya-1929762473.html

https://ria.ru/20240224/pushilin-1929257534.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донбасс, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин, верховная рада украины, общество