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Байден подписал временный бюджет правительства - РИА Новости, 01.03.2024
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21:51 01.03.2024 (обновлено: 21:52 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/byudzhet-1930606903.html
Байден подписал временный бюджет правительства
Байден подписал временный бюджет правительства - РИА Новости, 01.03.2024
Байден подписал временный бюджет правительства
Президент США Джо Байден подписал временный бюджет правительства, что позволит избежать перебоев в его финансировании и остановки работы, сообщает Белый дом. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T21:51
2024-03-01T21:52
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал временный бюджет правительства, что позволит избежать перебоев в его финансировании и остановки работы, сообщает Белый дом.Законопроект ранее поддержали обе палаты американского конгресса.Нынешние временные лимиты финансирования федерального правительства истекают для различных ведомств 1 и 8 марта. Новая инициатива продлевает их до 8 и 22 марта соответственно, давая законодателям дополнительное время для завершения работы над полноценным годовым бюджетом.Законодатели из обеих партий ранее достигли согласия о шести законопроектах, предусматривающих финансирование различных направлений работы правительства: наука, торговля, энергетика, транспорт, военное строительство и другие. Принять этот пакет норм должны до 8 марта.Шесть других законопроектов, в том числе об ассигнованиях на деятельность в области обороны, финансов, внутренней безопасности и зарубежных операций, должны доработать и принять до 22 марта.
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джо байден, сша, в мире
Джо Байден, США, В мире
Байден подписал временный бюджет правительства

Белый дом: Байден подписал временный бюджет правительства для избежания шатдауна

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал временный бюджет правительства, что позволит избежать перебоев в его финансировании и остановки работы, сообщает Белый дом.
Законопроект ранее поддержали обе палаты американского конгресса.
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Нынешние временные лимиты финансирования федерального правительства истекают для различных ведомств 1 и 8 марта. Новая инициатива продлевает их до 8 и 22 марта соответственно, давая законодателям дополнительное время для завершения работы над полноценным годовым бюджетом.
Законодатели из обеих партий ранее достигли согласия о шести законопроектах, предусматривающих финансирование различных направлений работы правительства: наука, торговля, энергетика, транспорт, военное строительство и другие. Принять этот пакет норм должны до 8 марта.
Шесть других законопроектов, в том числе об ассигнованиях на деятельность в области обороны, финансов, внутренней безопасности и зарубежных операций, должны доработать и принять до 22 марта.
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