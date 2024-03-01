https://ria.ru/20240301/byudzhet-1930606903.html

Байден подписал временный бюджет правительства

Байден подписал временный бюджет правительства - РИА Новости, 01.03.2024

Байден подписал временный бюджет правительства

Президент США Джо Байден подписал временный бюджет правительства, что позволит избежать перебоев в его финансировании и остановки работы, сообщает Белый дом. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T21:51

2024-03-01T21:51

2024-03-01T21:52

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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал временный бюджет правительства, что позволит избежать перебоев в его финансировании и остановки работы, сообщает Белый дом.Законопроект ранее поддержали обе палаты американского конгресса.Нынешние временные лимиты финансирования федерального правительства истекают для различных ведомств 1 и 8 марта. Новая инициатива продлевает их до 8 и 22 марта соответственно, давая законодателям дополнительное время для завершения работы над полноценным годовым бюджетом.Законодатели из обеих партий ранее достигли согласия о шести законопроектах, предусматривающих финансирование различных направлений работы правительства: наука, торговля, энергетика, транспорт, военное строительство и другие. Принять этот пакет норм должны до 8 марта.Шесть других законопроектов, в том числе об ассигнованиях на деятельность в области обороны, финансов, внутренней безопасности и зарубежных операций, должны доработать и принять до 22 марта.

https://ria.ru/20240228/gosdolg-1929901589.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

джо байден, сша, в мире