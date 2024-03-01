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Байден подписал временный бюджет правительства
Байден подписал временный бюджет правительства - РИА Новости, 01.03.2024
Байден подписал временный бюджет правительства
Президент США Джо Байден подписал временный бюджет правительства, что позволит избежать перебоев в его финансировании и остановки работы, сообщает Белый дом. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T21:51
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал временный бюджет правительства, что позволит избежать перебоев в его финансировании и остановки работы, сообщает Белый дом.Законопроект ранее поддержали обе палаты американского конгресса.Нынешние временные лимиты финансирования федерального правительства истекают для различных ведомств 1 и 8 марта. Новая инициатива продлевает их до 8 и 22 марта соответственно, давая законодателям дополнительное время для завершения работы над полноценным годовым бюджетом.Законодатели из обеих партий ранее достигли согласия о шести законопроектах, предусматривающих финансирование различных направлений работы правительства: наука, торговля, энергетика, транспорт, военное строительство и другие. Принять этот пакет норм должны до 8 марта.Шесть других законопроектов, в том числе об ассигнованиях на деятельность в области обороны, финансов, внутренней безопасности и зарубежных операций, должны доработать и принять до 22 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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джо байден, сша, в мире
Байден подписал временный бюджет правительства
Белый дом: Байден подписал временный бюджет правительства для избежания шатдауна
ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал временный бюджет правительства, что позволит избежать перебоев в его финансировании и остановки работы, сообщает Белый дом.
Законопроект ранее поддержали обе палаты американского конгресса.
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Нынешние временные лимиты финансирования федерального правительства истекают для различных ведомств 1 и 8 марта. Новая инициатива продлевает их до 8 и 22 марта соответственно, давая законодателям дополнительное время для завершения работы над полноценным годовым бюджетом.
Законодатели из обеих партий ранее достигли согласия о шести законопроектах, предусматривающих финансирование различных направлений работы правительства: наука, торговля, энергетика, транспорт, военное строительство и другие. Принять этот пакет норм должны до 8 марта.
Шесть других законопроектов, в том числе об ассигнованиях на деятельность в области обороны, финансов, внутренней безопасности и зарубежных операций, должны доработать и принять до 22 марта.
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