https://ria.ru/20240301/bundesver-1930550682.html

Лавров прокомментировал запись разговора немецких офицеров

Лавров прокомментировал запись разговора немецких офицеров - РИА Новости, 01.03.2024

Лавров прокомментировал запись разговора немецких офицеров

Ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, обсуждавших удары по Крымскому мосту, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T17:21

2024-03-01T17:21

2024-03-01T18:19

германия

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сергей лавров

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АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар - РИА Новости. Ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, обсуждавших удары по Крымскому мосту, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."С одной стороны, поразительно, а с другой стороны - нет", - сказал Лавров в ходе выступления на дипломатическом форуме в Анталье, комментируя информацию о разговоре немецких офицеров."Я не знаю, как это назвать, но лицо наших натовских коллег полностью в пуху. Не знаю, как они будут объясняться со своим населением", - добавил министр.В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

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германия

россия

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Комментарий Лаврова по поводу разговора немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту Комментарий Лаврова по поводу разговора немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту 2024-03-01T17:21 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

германия, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, в мире, россия, сергей лавров