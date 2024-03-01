https://ria.ru/20240301/bundesver-1930550682.html
Лавров прокомментировал запись разговора немецких офицеров
Лавров прокомментировал запись разговора немецких офицеров - РИА Новости, 01.03.2024
Лавров прокомментировал запись разговора немецких офицеров
Ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, обсуждавших удары по Крымскому мосту, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:21
2024-03-01T17:21
2024-03-01T18:19
германия
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сергей лавров
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АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар - РИА Новости. Ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, обсуждавших удары по Крымскому мосту, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."С одной стороны, поразительно, а с другой стороны - нет", - сказал Лавров в ходе выступления на дипломатическом форуме в Анталье, комментируя информацию о разговоре немецких офицеров."Я не знаю, как это назвать, но лицо наших натовских коллег полностью в пуху. Не знаю, как они будут объясняться со своим населением", - добавил министр.В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
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Комментарий Лаврова по поводу разговора немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту
Комментарий Лаврова по поводу разговора немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту
2024-03-01T17:21
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PT2M06S
РИА Новости
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германия, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, в мире, россия, сергей лавров
Германия, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал запись разговора немецких офицеров
Лавров назвал запись разговора офицеров ФРГ одновременно и поразительной, и нет