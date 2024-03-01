https://ria.ru/20240301/bundesver-1930517547.html

Немецкие военные мечтают повторить "успехи" Гитлера, считают в Госдуме

Немецкие военные мечтают повторить "успехи" Гитлера, считают в Госдуме - РИА Новости, 01.03.2024

Немецкие военные мечтают повторить "успехи" Гитлера, считают в Госдуме

Офицеры немецкого бундесвера, обсуждающие удар по Крымскому мосту, хотят повторения действий нацистов, но это чревато для них серьезными последствиями, считает... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T15:47

2024-03-01T15:47

2024-03-01T15:51

специальная военная операция на украине

в мире

россия

германия

виктор водолацкий

госдума рф

украина

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151503/55/1515035542_1374:579:4993:2615_1920x0_80_0_0_54d8fb909d954e250669233e3abfb694.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Офицеры немецкого бундесвера, обсуждающие удар по Крымскому мосту, хотят повторения действий нацистов, но это чревато для них серьезными последствиями, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают отправку на Украину ракет Taurus, а также "как они будут бомбить Крымский мост". "Это нацистская идеология, которая осталась в их головах. Вероятно, они хотят сегодня повторить гитлеровские, нацистские "успехи", хотя это чревато для них серьезными последствиями", - сказал Водолацкий РИА Новости. Он отметил, что Крымский мост является территорией России, гражданским объектом и "подобные разговоры" - это угроза национальной безопасности России. "Нужно сделать обращение в парламент Германии, отправить соответствующие документы с предупреждением о том, что это явная угроза, на которую мы обязаны будем реагировать и уже не посредством посольских нот", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

россия

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, германия, виктор водолацкий, госдума рф, украина, разговор немецких военных об атаке на крымский мост