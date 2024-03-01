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Немецкие военные мечтают повторить "успехи" Гитлера, считают в Госдуме - РИА Новости, 01.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:47 01.03.2024 (обновлено: 15:51 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/bundesver-1930517547.html
Немецкие военные мечтают повторить "успехи" Гитлера, считают в Госдуме
Немецкие военные мечтают повторить "успехи" Гитлера, считают в Госдуме - РИА Новости, 01.03.2024
Немецкие военные мечтают повторить "успехи" Гитлера, считают в Госдуме
Офицеры немецкого бундесвера, обсуждающие удар по Крымскому мосту, хотят повторения действий нацистов, но это чревато для них серьезными последствиями, считает... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:47
2024-03-01T15:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
германия
виктор водолацкий
госдума рф
украина
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Офицеры немецкого бундесвера, обсуждающие удар по Крымскому мосту, хотят повторения действий нацистов, но это чревато для них серьезными последствиями, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают отправку на Украину ракет Taurus, а также "как они будут бомбить Крымский мост". "Это нацистская идеология, которая осталась в их головах. Вероятно, они хотят сегодня повторить гитлеровские, нацистские "успехи", хотя это чревато для них серьезными последствиями", - сказал Водолацкий РИА Новости. Он отметил, что Крымский мост является территорией России, гражданским объектом и "подобные разговоры" - это угроза национальной безопасности России. "Нужно сделать обращение в парламент Германии, отправить соответствующие документы с предупреждением о том, что это явная угроза, на которую мы обязаны будем реагировать и уже не посредством посольских нот", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html
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в мире, россия, германия, виктор водолацкий, госдума рф, украина, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Германия, Виктор Водолацкий, Госдума РФ, Украина, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Немецкие военные мечтают повторить "успехи" Гитлера, считают в Госдуме

Водолацкий: офицеры бундесвера хотят повторить действия немецких нацистов

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты бундесвера
Немецкие солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты бундесвера . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Офицеры немецкого бундесвера, обсуждающие удар по Крымскому мосту, хотят повторения действий нацистов, но это чревато для них серьезными последствиями, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают отправку на Украину ракет Taurus, а также "как они будут бомбить Крымский мост".
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"Это нацистская идеология, которая осталась в их головах. Вероятно, они хотят сегодня повторить гитлеровские, нацистские "успехи", хотя это чревато для них серьезными последствиями", - сказал Водолацкий РИА Новости.
Он отметил, что Крымский мост является территорией России, гражданским объектом и "подобные разговоры" - это угроза национальной безопасности России. "Нужно сделать обращение в парламент Германии, отправить соответствующие документы с предупреждением о том, что это явная угроза, на которую мы обязаны будем реагировать и уже не посредством посольских нот", - добавил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияГерманияВиктор ВодолацкийГосдума РФУкраинаРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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