https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html

Кто участвовал в обсуждении удара по Крымскому мосту

Кто участвовал в обсуждении удара по Крымскому мосту - РИА Новости, 01.03.2024

Кто участвовал в обсуждении удара по Крымскому мосту

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала на своей странице в ВК расшифровку разговора высокопоставленных... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:17

2024-03-01T14:17

2024-03-01T17:37

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германия

саар

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала на своей странице в ВК расшифровку разговора высокопоставленных представителей бундесвера, обсуждавших атаку на Крымский мост ракетами Taurus.В разговоре участвуют начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC бундесвера Инго Герхартц, сотрудник центра воздушных операций космического командования бундесвера Штефан Фенске и работник того же управления по фамилии Фроштедте.Вот что известно о них.Франк ГрефеБригадный генерал ВВС бундесвера, начальник отдела операций и учений командования ВВС.Родился в Сааре (Западная Германия). Военную карьеру начал в 20 лет. Командовал различными подразделениями немецких Воздушных сил. Курировал подготовку пилотов как сотрудник Министерства обороны Германии.Неоднократно бывал в Афганистане. В 2017-м возглавил группу по расследованию инцидентов, связанных с группировкой ВВС Германии в Иордании. В 2019-м Грефе был военным атташе ФРГ в США, тогда же получил звание бригадного генерала. Инго ГерхартцГенерал-лейтенант ВВС бундесвера, с мая 2018-го — инспектор ВВС.Его военная карьера началась в июле 1985-го со службы в 2-м учебном полку ВВС Германии в качестве призывника в Буделе (Нидерланды). В 2000-м дослужился до майора.Следующие три года Герхартц командовал летной группой Jagdgeschwader 73 "Штейнхоф". С этой целью он переучился на истребитель МиГ-29, на котором летает эта пилотажная группа. По данным издания Focus, во время одного из полетов на советской машине на него упал край фонаря кабины и отрубил средний палец.С 2005 по 2007 год был пресс-секретарем ВВС Германии.В 2010-м вошел в командование ВВС. С 2017 года — замначальника отдела стратегии и операций Министерства обороны Германии. В 2023-м по его инициативе в Германии прошли 12-дневные международные крупномасштабные учения Air Defender 23. В них участвовали 250 самолетов и около десяти тысяч солдат.Штефан ФенскеС февраля 2016-го руководит одним из отделов центра воздушных операций космического командования бундесвера. Живет в городе Штраусберге. В 2013-м награжден почетным крестом бундесвера за "героические действия" во время тушения пожара в казарме. ФроштедтеИзвестно, что он, как и Фенске, работает в центре воздушных операций космического командования бундесвера. Другой информации о нем в открытых источниках нет.

https://ria.ru/20240301/zapis-1930488560.html

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справки, германия, саар, сша, маргарита симоньян, бундесвер германии