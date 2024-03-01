https://ria.ru/20240301/borrel-1930382012.html

Боррель заявил об ужасе от новостей о массовом убийстве в Газе

Боррель заявил об ужасе от новостей о массовом убийстве в Газе - РИА Новости, 01.03.2024

Боррель заявил об ужасе от новостей о массовом убийстве в Газе

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что пришел в ужас от новостей о массовом убийстве жителей Газы. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T03:24

2024-03-01T03:24

2024-03-01T03:24

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что пришел в ужас от новостей о массовом убийстве жителей Газы. "Меня ужасают новости об очередной кровавой бойне среди мирных жителей Газы, отчаянно нуждающихся в гуманитарной помощи. Эти смерти абсолютно неприемлемы", - написал Боррель в соцсети Х. Палестинские СМИ ранее сообщали, что Израиль 29 февраля нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа, где сотни голодающих палестинцев собрались, чтобы получить гуманитарную помощь. Министерство здравоохранения анклава сообщило, что по меньшей мере 112 человек погибли, 760 пострадали в результате израильского обстрела. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что жители Газы бросились обворовывать грузовики с гуманитарной помощью, в результате возникла давка, в которой несколько десятков человек получили травмы. Позднее армия заявила, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари на брифинге заявил, что израильские солдаты открыли огонь, когда возникла угроза из-за надвигающейся на них толпы.

https://ria.ru/20240301/izrail-1930380640.html

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в мире, израиль, жозеп боррель, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году