https://ria.ru/20240301/blokirovka-1930373052.html
РКН начал ограничивать доступ к сайтам с методами обхода блокировок
РКН начал ограничивать доступ к сайтам с методами обхода блокировок - РИА Новости, 01.03.2024
РКН начал ограничивать доступ к сайтам с методами обхода блокировок
Роскомнадзор с 1 марта будет блокировать информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, например VPN-сервисы или прокси-серверы, РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T00:20
2024-03-01T00:20
2024-03-01T00:20
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Роскомнадзор с 1 марта будет блокировать информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, например VPN-сервисы или прокси-серверы, следует из приказа регулятора, опубликованного на официальном портале правовых актов. В сентябре Минцифры опубликовало соответствующий проект постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов, с помощью которого Роскомнадзор может начать блокировать сайты, которые содержат информацию о методах и способах обхода блокировок в России. В октябре Роскомнадзор сообщил, что согласно проекту постановления правительства РФ, разработанному Минцифры России, ведомство будет самостоятельно принимать решение о внесении интернет-страниц, содержащих информацию о способах и методах обхода блокировок, в Единый реестр запрещенной информации. А в ноябре РКН получил от кабмина соответствущие полномочия. Позже регулятор представил проект приказа на портале проектов нормативных правовых актов, вступающий в силу с 1 марта 2024 года, в котором сказано, что ведомство может ограничить доступ к сайтам, которые содержат информацию об обходе блокировок.
https://ria.ru/20240213/roskomnadzor-1927001020.html
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россия, общество
РКН начал ограничивать доступ к сайтам с методами обхода блокировок
РКН с 1 марта начал ограничивать доступ к сайтам с методами обхода блокировок
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Роскомнадзор с 1 марта будет блокировать информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, например VPN-сервисы или прокси-серверы, следует из приказа регулятора, опубликованного на официальном портале правовых актов.
В сентябре Минцифры опубликовало соответствующий проект постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов, с помощью которого Роскомнадзор может начать блокировать сайты, которые содержат информацию о методах и способах обхода блокировок в России
.
В октябре Роскомнадзор сообщил, что согласно проекту постановления правительства РФ, разработанному Минцифры России, ведомство будет самостоятельно принимать решение о внесении интернет-страниц, содержащих информацию о способах и методах обхода блокировок, в Единый реестр запрещенной информации. А в ноябре РКН получил от кабмина соответствущие полномочия.
Позже регулятор представил проект приказа на портале проектов нормативных правовых актов, вступающий в силу с 1 марта 2024 года, в котором сказано, что ведомство может ограничить доступ к сайтам, которые содержат информацию об обходе блокировок.
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