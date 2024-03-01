https://ria.ru/20240301/blokirovka-1930373052.html

РКН начал ограничивать доступ к сайтам с методами обхода блокировок

РКН начал ограничивать доступ к сайтам с методами обхода блокировок - РИА Новости, 01.03.2024

РКН начал ограничивать доступ к сайтам с методами обхода блокировок

Роскомнадзор с 1 марта будет блокировать информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, например VPN-сервисы или прокси-серверы, РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T00:20

2024-03-01T00:20

2024-03-01T00:20

россия

общество

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Роскомнадзор с 1 марта будет блокировать информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, например VPN-сервисы или прокси-серверы, следует из приказа регулятора, опубликованного на официальном портале правовых актов. В сентябре Минцифры опубликовало соответствующий проект постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов, с помощью которого Роскомнадзор может начать блокировать сайты, которые содержат информацию о методах и способах обхода блокировок в России. В октябре Роскомнадзор сообщил, что согласно проекту постановления правительства РФ, разработанному Минцифры России, ведомство будет самостоятельно принимать решение о внесении интернет-страниц, содержащих информацию о способах и методах обхода блокировок, в Единый реестр запрещенной информации. А в ноябре РКН получил от кабмина соответствущие полномочия. Позже регулятор представил проект приказа на портале проектов нормативных правовых актов, вступающий в силу с 1 марта 2024 года, в котором сказано, что ведомство может ограничить доступ к сайтам, которые содержат информацию об обходе блокировок.

https://ria.ru/20240213/roskomnadzor-1927001020.html

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