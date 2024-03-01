Рейтинг@Mail.ru
РКН начал ограничивать доступ к сайтам с методами обхода блокировок - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:20 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/blokirovka-1930373052.html
РКН начал ограничивать доступ к сайтам с методами обхода блокировок
РКН начал ограничивать доступ к сайтам с методами обхода блокировок - РИА Новости, 01.03.2024
РКН начал ограничивать доступ к сайтам с методами обхода блокировок
Роскомнадзор с 1 марта будет блокировать информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, например VPN-сервисы или прокси-серверы, РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T00:20
2024-03-01T00:20
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925930838_149:317:2889:1858_1920x0_80_0_0_3b70008415cfb8a45bfd722019a3e10f.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Роскомнадзор с 1 марта будет блокировать информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, например VPN-сервисы или прокси-серверы, следует из приказа регулятора, опубликованного на официальном портале правовых актов. В сентябре Минцифры опубликовало соответствующий проект постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов, с помощью которого Роскомнадзор может начать блокировать сайты, которые содержат информацию о методах и способах обхода блокировок в России. В октябре Роскомнадзор сообщил, что согласно проекту постановления правительства РФ, разработанному Минцифры России, ведомство будет самостоятельно принимать решение о внесении интернет-страниц, содержащих информацию о способах и методах обхода блокировок, в Единый реестр запрещенной информации. А в ноябре РКН получил от кабмина соответствущие полномочия. Позже регулятор представил проект приказа на портале проектов нормативных правовых актов, вступающий в силу с 1 марта 2024 года, в котором сказано, что ведомство может ограничить доступ к сайтам, которые содержат информацию об обходе блокировок.
https://ria.ru/20240213/roskomnadzor-1927001020.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925930838_232:125:2669:1953_1920x0_80_0_0_e75d3b654be13abf9180ffe439261686.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
РКН начал ограничивать доступ к сайтам с методами обхода блокировок

РКН с 1 марта начал ограничивать доступ к сайтам с методами обхода блокировок

© iStock.com / Prostock-StudioПожилая женщина использует смартфон
Пожилая женщина использует смартфон - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© iStock.com / Prostock-Studio
Пожилая женщина использует смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Роскомнадзор с 1 марта будет блокировать информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, например VPN-сервисы или прокси-серверы, следует из приказа регулятора, опубликованного на официальном портале правовых актов.
В сентябре Минцифры опубликовало соответствующий проект постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов, с помощью которого Роскомнадзор может начать блокировать сайты, которые содержат информацию о методах и способах обхода блокировок в России.
В октябре Роскомнадзор сообщил, что согласно проекту постановления правительства РФ, разработанному Минцифры России, ведомство будет самостоятельно принимать решение о внесении интернет-страниц, содержащих информацию о способах и методах обхода блокировок, в Единый реестр запрещенной информации. А в ноябре РКН получил от кабмина соответствущие полномочия.
Позже регулятор представил проект приказа на портале проектов нормативных правовых актов, вступающий в силу с 1 марта 2024 года, в котором сказано, что ведомство может ограничить доступ к сайтам, которые содержат информацию об обходе блокировок.
Работа в интернете - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Специалисты Роскомнадзора в январе заблокировали 575 фишинговых ресурсов
13 февраля, 09:46
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала