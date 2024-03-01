https://ria.ru/20240301/bespilotniki-1930390509.html

Над Нижегородской областью перехватили украинские беспилотники

Над Нижегородской областью перехватили украинские беспилотники - РИА Новости, 01.03.2024

Над Нижегородской областью перехватили украинские беспилотники

Силы ПВО за ночь перехватили три украинских беспилотника над Нижегородской областью и уничтожили один над Белгородской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T07:09

2024-03-01T07:09

2024-03-01T10:53

специальная военная операция на украине

нижегородская область

белгородская область

безопасность

россия

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили три украинских беспилотника над Нижегородской областью и уничтожили один над Белгородской, сообщили в Минобороны России."В течение ночи была пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.В Нижегородской области беспилотники перехватили над крупным промышленным городом Дзержинском, уточнил глава населенного пункта Иван Носков. БПЛА, по его словам, пытались атаковать территорию промзоны."Жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы. Промышленные объекты функционирует в штатном режиме", — написал он в своем Telegram-канале.Носков отметил эффективность средств РЭБ в противодействии БПЛА противника.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.

https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html

https://ria.ru/20240301/bespilotniki-1930374934.html

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нижегородская область, белгородская область, безопасность, россия