Рейтинг@Mail.ru
Над Нижегородской областью перехватили украинские беспилотники - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:09 01.03.2024 (обновлено: 10:53 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/bespilotniki-1930390509.html
Над Нижегородской областью перехватили украинские беспилотники
Над Нижегородской областью перехватили украинские беспилотники - РИА Новости, 01.03.2024
Над Нижегородской областью перехватили украинские беспилотники
Силы ПВО за ночь перехватили три украинских беспилотника над Нижегородской областью и уничтожили один над Белгородской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T07:09
2024-03-01T10:53
специальная военная операция на украине
нижегородская область
белгородская область
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/37/1513133738_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_468f617396ea16751fcd203222cfd6a4.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили три украинских беспилотника над Нижегородской областью и уничтожили один над Белгородской, сообщили в Минобороны России.&quot;В течение ночи была пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — отметили в ведомстве.В Нижегородской области беспилотники перехватили над крупным промышленным городом Дзержинском, уточнил глава населенного пункта Иван Носков. БПЛА, по его словам, пытались атаковать территорию промзоны."Жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы. Промышленные объекты функционирует в штатном режиме", — написал он в своем Telegram-канале.Носков отметил эффективность средств РЭБ в противодействии БПЛА противника.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html
https://ria.ru/20240301/bespilotniki-1930374934.html
нижегородская область
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/37/1513133738_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_b7048986ec05866f24356cc63d7de283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, белгородская область, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Нижегородская область, Белгородская область, Безопасность, Россия
Над Нижегородской областью перехватили украинские беспилотники

ПВО нейтрализовала над Белгородской и Нижегородской областями четыре БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны Вооруженных сил России
Офицеры полка противовоздушной обороны Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Офицеры полка противовоздушной обороны Вооруженных сил России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили три украинских беспилотника над Нижегородской областью и уничтожили один над Белгородской, сообщили в Минобороны России.
«

"В течение ночи была пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.

Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Скрытая угроза. Чего на самом деле боится Зеленский
Вчера, 08:00
В Нижегородской области беспилотники перехватили над крупным промышленным городом Дзержинском, уточнил глава населенного пункта Иван Носков. БПЛА, по его словам, пытались атаковать территорию промзоны.
"Жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы. Промышленные объекты функционирует в штатном режиме", — написал он в своем Telegram-канале.
Носков отметил эффективность средств РЭБ в противодействии БПЛА противника.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
Воронеж - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
В Воронежской области назвали обстановку на фоне приближения БПЛА спокойной
Вчера, 00:54
 
Специальная военная операция на УкраинеНижегородская областьБелгородская областьБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала