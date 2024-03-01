https://ria.ru/20240301/berbok-1930406254.html

"Это провокация": выпад Бербок в адрес Путина вызвал гнев в Сети

"Это провокация": выпад Бербок в адрес Путина вызвал гнев в Сети - РИА Новости, 01.03.2024

"Это провокация": выпад Бербок в адрес Путина вызвал гнев в Сети

Пользователи социальной сети Х обрушились на министра иностранных дел Германии Анналену Бербок после ее заявления о том, что президент России Владимир Путин... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T10:15

2024-03-01T10:15

2024-03-01T12:27

в мире

россия

украина

германия

анналена бербок

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х обрушились на министра иностранных дел Германии Анналену Бербок после ее заявления о том, что президент России Владимир Путин якобы отказывается от мирных переговоров по Украине и не стремится к завершению конфликта."Сколько можно рассказывать эти сказки? Путин был и все еще готов к переговорам, от которых отказывается Запад", — возмутился Gefallener Höllenengel, auf dem Weg zur Hölle."Что за чушь ты несешь. <…> Даже NYT (американская газета. — Прим. ред.) недавно подтвердила, что ЦРУ с 2014 года активно использует Украину как плацдарм для шпионской деятельности против России и обучает украинцев. Этот конфликт был чистой провокацией", — отметил Knut Schumacher."Попробуйте хоть раз использовать дипломатию вместо того, чтобы во всем и всегда презирать русских", — предложил Olaf K."Вы сами поддерживаете эту военную риторику. Как можно это расценить, если вы, будучи главным дипломатом в Германии, даже не можете поговорить со своим коллегой господином Лавровым?" — обратился к Бербок wolfwal."Сначала накачиваете Украину оружием и миллиардами от налогоплательщиков, чтобы потом призывать к миру. Вот это чувство юмора!" — подытожил Sandro Wicht-Wright.Министр иностранных дел Германии не раз делала неоднозначные высказывания о России. В феврале она заявила, что Запад не препятствует проведению переговоров Украины с Россией. По ее мнению, каждый, кто утверждает, что поставки вооружений Киеву только продлевают конфликт, "играет на руку" Москве.

https://ria.ru/20240229/drony-1930243096.html

https://ria.ru/20240229/voyska-1930134623.html

россия

украина

германия

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в мире, россия, украина, германия, анналена бербок, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру)