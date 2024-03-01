https://ria.ru/20240301/belgrad-1930378042.html
Работу аэропорта Белграда восстановили после проверки угрозы
Работу аэропорта Белграда восстановили после проверки угрозы - РИА Новости, 01.03.2024
Работу аэропорта Белграда восстановили после проверки угрозы
Работа аэропорта Белграда "Никола Тесла" восстановлена после проверки угрозы взрывным устройством, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T01:51
2024-03-01T01:51
2024-03-01T11:10
белград (город)
никола тесла
подгорица (город)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930417823_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_8538273ae0be6ec1e0c7682e414922d0.jpg
БЕЛГРАД, 1 мар - РИА Новости. Работа аэропорта Белграда "Никола Тесла" восстановлена после проверки угрозы взрывным устройством, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. В аэропорту "Никола Тесла" в ночь на пятницу было временно остановлено сообщение, как заявила черногорская авиакомпания Air Montenegro, поступила угроза о взрывчатке на борту ее самолёта перед рейсом Белград - Подгорица. Правоохранительные органы провели проверку. "Аэропорт "Никола Тесла" от 22.30 (00.30 мск) снова открыт для авиасообщения. Благодарим пассажиров за терпение и понимание, их безопасность и персонала - приоритет", - заявили агентству в пресс-службе. МВД пока не выступило с сообщением. В предыдущие два года угрозы "взрывными устройствами" на рейсах из Белграда поступали ежедневно, специалисты ни разу их не обнаружили в ходе противодиверсионных проверок. Местные СМИ вечером в четверг сообщили об эвакуации из аэропорта Белграда и разместили видео из салона одного из самолётов на летном поле, из которого экипаж эвакуирует пассажиров.
https://ria.ru/20240129/zaderzhanie-1924050797.html
https://ria.ru/20240125/minirovanie-1923452410.html
белград (город)
подгорица (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930417823_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_bff5db7599c98e743cd7ace16d67db13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белград (город), никола тесла, подгорица (город), в мире
Белград (город), Никола Тесла, Подгорица (город), В мире
Работу аэропорта Белграда восстановили после проверки угрозы
Работу аэропорта Белграда "Никола Тесла" восстановили после проверки угрозы
БЕЛГРАД, 1 мар - РИА Новости. Работа аэропорта Белграда "Никола Тесла" восстановлена после проверки угрозы взрывным устройством, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
В аэропорту "Никола Тесла" в ночь на пятницу было временно остановлено сообщение, как заявила черногорская авиакомпания Air Montenegro, поступила угроза о взрывчатке на борту ее самолёта перед рейсом Белград - Подгорица
. Правоохранительные органы провели проверку.
В Благовещенске задержали подростка, сообщившего о "минировании" школ
"Аэропорт "Никола Тесла" от 22.30 (00.30 мск) снова открыт для авиасообщения. Благодарим пассажиров за терпение и понимание, их безопасность и персонала - приоритет", - заявили агентству в пресс-службе.
МВД пока не выступило с сообщением. В предыдущие два года угрозы "взрывными устройствами" на рейсах из Белграда поступали ежедневно, специалисты ни разу их не обнаружили в ходе противодиверсионных проверок.
Местные СМИ вечером в четверг сообщили об эвакуации из аэропорта Белграда и разместили видео из салона одного из самолётов на летном поле, из которого экипаж эвакуирует пассажиров.
В Вологодской области зафиксировали серию ложных сообщений о минировании