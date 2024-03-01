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Работу аэропорта Белграда восстановили после проверки угрозы - РИА Новости, 01.03.2024
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01:51 01.03.2024 (обновлено: 11:10 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/belgrad-1930378042.html
Работу аэропорта Белграда восстановили после проверки угрозы
Работу аэропорта Белграда восстановили после проверки угрозы - РИА Новости, 01.03.2024
Работу аэропорта Белграда восстановили после проверки угрозы
Работа аэропорта Белграда "Никола Тесла" восстановлена после проверки угрозы взрывным устройством, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 01.03.2024
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БЕЛГРАД, 1 мар - РИА Новости. Работа аэропорта Белграда "Никола Тесла" восстановлена после проверки угрозы взрывным устройством, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. В аэропорту "Никола Тесла" в ночь на пятницу было временно остановлено сообщение, как заявила черногорская авиакомпания Air Montenegro, поступила угроза о взрывчатке на борту ее самолёта перед рейсом Белград - Подгорица. Правоохранительные органы провели проверку. "Аэропорт "Никола Тесла" от 22.30 (00.30 мск) снова открыт для авиасообщения. Благодарим пассажиров за терпение и понимание, их безопасность и персонала - приоритет", - заявили агентству в пресс-службе. МВД пока не выступило с сообщением. В предыдущие два года угрозы "взрывными устройствами" на рейсах из Белграда поступали ежедневно, специалисты ни разу их не обнаружили в ходе противодиверсионных проверок. Местные СМИ вечером в четверг сообщили об эвакуации из аэропорта Белграда и разместили видео из салона одного из самолётов на летном поле, из которого экипаж эвакуирует пассажиров.
https://ria.ru/20240129/zaderzhanie-1924050797.html
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белград (город), никола тесла, подгорица (город), в мире
Белград (город), Никола Тесла, Подгорица (город), В мире
Работу аэропорта Белграда восстановили после проверки угрозы

Работу аэропорта Белграда "Никола Тесла" восстановили после проверки угрозы

© AP Photo / Darko VojinovicVIP-терминал в аэропорту Никола Тесла в Белграде, Сербия
VIP-терминал в аэропорту Никола Тесла в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
VIP-терминал в аэропорту Никола Тесла в Белграде, Сербия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 1 мар - РИА Новости. Работа аэропорта Белграда "Никола Тесла" восстановлена после проверки угрозы взрывным устройством, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
В аэропорту "Никола Тесла" в ночь на пятницу было временно остановлено сообщение, как заявила черногорская авиакомпания Air Montenegro, поступила угроза о взрывчатке на борту ее самолёта перед рейсом Белград - Подгорица. Правоохранительные органы провели проверку.
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"Аэропорт "Никола Тесла" от 22.30 (00.30 мск) снова открыт для авиасообщения. Благодарим пассажиров за терпение и понимание, их безопасность и персонала - приоритет", - заявили агентству в пресс-службе.
МВД пока не выступило с сообщением. В предыдущие два года угрозы "взрывными устройствами" на рейсах из Белграда поступали ежедневно, специалисты ни разу их не обнаружили в ходе противодиверсионных проверок.
Местные СМИ вечером в четверг сообщили об эвакуации из аэропорта Белграда и разместили видео из салона одного из самолётов на летном поле, из которого экипаж эвакуирует пассажиров.
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