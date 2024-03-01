https://ria.ru/20240301/belgrad-1930378042.html

Работу аэропорта Белграда восстановили после проверки угрозы

Работу аэропорта Белграда восстановили после проверки угрозы - РИА Новости, 01.03.2024

Работу аэропорта Белграда восстановили после проверки угрозы

Работа аэропорта Белграда "Никола Тесла" восстановлена после проверки угрозы взрывным устройством, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T01:51

2024-03-01T01:51

2024-03-01T11:10

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БЕЛГРАД, 1 мар - РИА Новости. Работа аэропорта Белграда "Никола Тесла" восстановлена после проверки угрозы взрывным устройством, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. В аэропорту "Никола Тесла" в ночь на пятницу было временно остановлено сообщение, как заявила черногорская авиакомпания Air Montenegro, поступила угроза о взрывчатке на борту ее самолёта перед рейсом Белград - Подгорица. Правоохранительные органы провели проверку. "Аэропорт "Никола Тесла" от 22.30 (00.30 мск) снова открыт для авиасообщения. Благодарим пассажиров за терпение и понимание, их безопасность и персонала - приоритет", - заявили агентству в пресс-службе. МВД пока не выступило с сообщением. В предыдущие два года угрозы "взрывными устройствами" на рейсах из Белграда поступали ежедневно, специалисты ни разу их не обнаружили в ходе противодиверсионных проверок. Местные СМИ вечером в четверг сообщили об эвакуации из аэропорта Белграда и разместили видео из салона одного из самолётов на летном поле, из которого экипаж эвакуирует пассажиров.

https://ria.ru/20240129/zaderzhanie-1924050797.html

https://ria.ru/20240125/minirovanie-1923452410.html

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белград (город), никола тесла, подгорица (город), в мире