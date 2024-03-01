https://ria.ru/20240301/bayden-1930384724.html

Даже за закрытыми дверями. В США раскрыли секрет Байдена

Даже за закрытыми дверями. В США раскрыли секрет Байдена - РИА Новости, 01.03.2024

Даже за закрытыми дверями. В США раскрыли секрет Байдена

Президент США Джо Байден использует заметки даже во время частных встреч с небольшими группами людей, заявил в эфире Fox Business экс-спикер палаты... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T04:40

2024-03-01T04:40

2024-03-01T12:38

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден использует заметки даже во время частных встреч с небольшими группами людей, заявил в эфире Fox Business экс-спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти."Он все еще пользуется телесуфлером, когда вы встречаетесь (с ним. — Прим. ред.) за закрытыми дверями. Но телесуфлер — это записки. Когда я встретился с ним, обнаружил, что их будет всего пара. Он читал по бумажке", — рассказал Маккарти.По его словам, Байден придерживается содержимого шпаргалок, и если в разговоре отклониться от него, то американский лидер "не сможет продолжать".При этом Маккарти отметил, что уважает действующего президента за служение своей стране, но добавил, что Байден все же находится "не в том возрасте" для работы на высшем государственном посту.Как отмечает Fox Business, комментарии Маккарти появились после публикаций в американской прессе о том, что глава Белого дома полагается на шпаргалки даже на частных мероприятиях с участием доноров. Портал Axios сообщал на прошлой неделе, что у некоторых доноров вызывает беспокойство то, что Байден использует подсказки для объяснения своей собственной политической позиции по вопросам, которые, "как он знает, будут заданы".Байден — старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если Байден выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока — 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.

https://ria.ru/20240228/bayden-1930098429.html

https://ria.ru/20240226/bayden-1929482548.html

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сша, джо байден, кевин маккарти, в мире