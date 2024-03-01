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Депутат назвал Байдена заложником военно-промышленных корпораций США
Депутат назвал Байдена заложником военно-промышленных корпораций США - РИА Новости, 01.03.2024
Депутат назвал Байдена заложником военно-промышленных корпораций США
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден мог оказаться в "заложниках" у американских военно-промышленных... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T01:35
2024-03-01T01:35
2024-03-01T01:35
россия
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михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден мог оказаться в "заложниках" у американских военно-промышленных корпораций, которым нужен оторванный от реальности и управляемый глава государства, чтобы через него развязывать международные конфликты и наживаться на поставках оружия. Ранее в опубликованном Белом доме заключении медобследования говорилось, что Байден в состоянии исполнять обязанности президента "в полном объеме и без исключений". Врач назвал Байдена "здоровым, активным и крепким 81-летним мужчиной". "Складывается впечатление, что окружение Байдена намерено скрывает информацию о состоянии его здоровья. Думаю и сам Байден не понимает, что происходит вокруг него. Ему просто не дают уйти на заслуженный отдых и подправить свое здоровье. Президент США по сути оказался в заложниках у американских военно-промышленных корпораций, которым нужен на посту главы государства оторванный от реальности управляемый человек – марионетка, чтобы с его помощью развязывать международные конфликты и наживаться на поставках оружия и убийствах мирных людей по всему миру", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, сказать правду о состоянии здоровья Байдену могут только российские врачи. "Если Байдену не наплевать на свое состояние здоровья, ему надо скорее бежать от своей команды "демократов", похожей на банку с токсичными пауками, и приехать в Россию. Здесь ему смогут помочь. Наша система здравоохранения одна из самых передовых в мире", - сказал Шеремет.
https://ria.ru/20231228/ukraina-1918593382.html
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россия, в мире, джо байден, михаил шеремет
Россия, В мире, Джо Байден, Михаил Шеремет
Депутат назвал Байдена заложником военно-промышленных корпораций США
Депутат Шеремет: Байден может быть заложником военно-промышленных корпораций США
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден мог оказаться в "заложниках" у американских военно-промышленных корпораций, которым нужен оторванный от реальности и управляемый глава государства, чтобы через него развязывать международные конфликты и наживаться на поставках оружия.
Ранее в опубликованном Белом доме заключении медобследования говорилось, что Байден в состоянии исполнять обязанности президента "в полном объеме и без исключений". Врач назвал Байдена "здоровым, активным и крепким 81-летним мужчиной".
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"Складывается впечатление, что окружение Байдена намерено скрывает информацию о состоянии его здоровья. Думаю и сам Байден не понимает, что происходит вокруг него. Ему просто не дают уйти на заслуженный отдых и подправить свое здоровье. Президент США по сути оказался в заложниках у американских военно-промышленных корпораций, которым нужен на посту главы государства оторванный от реальности управляемый человек – марионетка, чтобы с его помощью развязывать международные конфликты и наживаться на поставках оружия и убийствах мирных людей по всему миру", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, сказать правду о состоянии здоровья Байдену могут только российские врачи.
"Если Байдену не наплевать на свое состояние здоровья, ему надо скорее бежать от своей команды "демократов", похожей на банку с токсичными пауками, и приехать в Россию
. Здесь ему смогут помочь. Наша система здравоохранения одна из самых передовых в мире", - сказал Шеремет.
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