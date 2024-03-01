Рейтинг@Mail.ru
Депутат назвал Байдена заложником военно-промышленных корпораций США - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:35 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/bayden-1930377278.html
Депутат назвал Байдена заложником военно-промышленных корпораций США
Депутат назвал Байдена заложником военно-промышленных корпораций США - РИА Новости, 01.03.2024
Депутат назвал Байдена заложником военно-промышленных корпораций США
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден мог оказаться в "заложниках" у американских военно-промышленных... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T01:35
2024-03-01T01:35
россия
в мире
джо байден
михаил шеремет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927412654_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_0747640b86955dc625e80aeed3991266.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден мог оказаться в "заложниках" у американских военно-промышленных корпораций, которым нужен оторванный от реальности и управляемый глава государства, чтобы через него развязывать международные конфликты и наживаться на поставках оружия. Ранее в опубликованном Белом доме заключении медобследования говорилось, что Байден в состоянии исполнять обязанности президента "в полном объеме и без исключений". Врач назвал Байдена "здоровым, активным и крепким 81-летним мужчиной". "Складывается впечатление, что окружение Байдена намерено скрывает информацию о состоянии его здоровья. Думаю и сам Байден не понимает, что происходит вокруг него. Ему просто не дают уйти на заслуженный отдых и подправить свое здоровье. Президент США по сути оказался в заложниках у американских военно-промышленных корпораций, которым нужен на посту главы государства оторванный от реальности управляемый человек – марионетка, чтобы с его помощью развязывать международные конфликты и наживаться на поставках оружия и убийствах мирных людей по всему миру", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, сказать правду о состоянии здоровья Байдену могут только российские врачи. "Если Байдену не наплевать на свое состояние здоровья, ему надо скорее бежать от своей команды "демократов", похожей на банку с токсичными пауками, и приехать в Россию. Здесь ему смогут помочь. Наша система здравоохранения одна из самых передовых в мире", - сказал Шеремет.
https://ria.ru/20231228/ukraina-1918593382.html
https://ria.ru/20240224/pentagon-1929274939.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927412654_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a3ef5b05fbf46414596dd02ec45a6c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, джо байден, михаил шеремет
Россия, В мире, Джо Байден, Михаил Шеремет
Депутат назвал Байдена заложником военно-промышленных корпораций США

Депутат Шеремет: Байден может быть заложником военно-промышленных корпораций США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден мог оказаться в "заложниках" у американских военно-промышленных корпораций, которым нужен оторванный от реальности и управляемый глава государства, чтобы через него развязывать международные конфликты и наживаться на поставках оружия.
Ранее в опубликованном Белом доме заключении медобследования говорилось, что Байден в состоянии исполнять обязанности президента "в полном объеме и без исключений". Врач назвал Байдена "здоровым, активным и крепким 81-летним мужчиной".
Флаг США - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Постпред Ульянов назвал США главным бенефициаром конфликта на Украине
28 декабря 2023, 00:27
"Складывается впечатление, что окружение Байдена намерено скрывает информацию о состоянии его здоровья. Думаю и сам Байден не понимает, что происходит вокруг него. Ему просто не дают уйти на заслуженный отдых и подправить свое здоровье. Президент США по сути оказался в заложниках у американских военно-промышленных корпораций, которым нужен на посту главы государства оторванный от реальности управляемый человек – марионетка, чтобы с его помощью развязывать международные конфликты и наживаться на поставках оружия и убийствах мирных людей по всему миру", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, сказать правду о состоянии здоровья Байдену могут только российские врачи.
"Если Байдену не наплевать на свое состояние здоровья, ему надо скорее бежать от своей команды "демократов", похожей на банку с токсичными пауками, и приехать в Россию. Здесь ему смогут помочь. Наша система здравоохранения одна из самых передовых в мире", - сказал Шеремет.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
В Пентагоне рассказали о расследовании нарушений при поставках оружия Киеву
24 февраля, 14:31
 
РоссияВ миреДжо БайденМихаил Шеремет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала