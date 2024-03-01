https://ria.ru/20240301/bank-1930526955.html

СМИ: ФСБ проверяет КИВИ Банк

СМИ: ФСБ проверяет КИВИ Банк - РИА Новости, 01.03.2024

СМИ: ФСБ проверяет КИВИ Банк

Федеральная служба безопасности начала проверку КИВИ Банка, у которого на минувшей неделе ЦБ отозвал лицензию, сообщил РБК. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T16:12

2024-03-01T16:12

2024-03-01T16:12

общество

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

отзыв лицензии у киви банка

украина

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Федеральная служба безопасности начала проверку КИВИ Банка, у которого на минувшей неделе ЦБ отозвал лицензию, сообщил РБК.По информации СМИ, проверкой занимаются сотрудники управления "К" (подразделение Службы экономической безопасности ФСБ). Одним из оснований для проведения следственных мероприятий стал рост случаев телефонных и IT-мошенничеств. Преступники осуществляли свою деятельность в том числе и с территории Украины.На прошлой неделе Центральный Банк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ Банка. По мнению регулятора, финорганизация систематически нарушала "антиотмывочное" законодательство, была вовлечена в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывала Qiwi-кошельки с использованием личных данных физических лиц без их ведома и проводила по ним операции.

https://ria.ru/20240226/qiwi-1929658948.html

украина

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2024

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), отзыв лицензии у киви банка, украина