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СМИ: ФСБ проверяет КИВИ Банк - РИА Новости, 01.03.2024
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16:12 01.03.2024
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СМИ: ФСБ проверяет КИВИ Банк
СМИ: ФСБ проверяет КИВИ Банк - РИА Новости, 01.03.2024
СМИ: ФСБ проверяет КИВИ Банк
Федеральная служба безопасности начала проверку КИВИ Банка, у которого на минувшей неделе ЦБ отозвал лицензию, сообщил РБК. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:12
2024-03-01T16:12
общество
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
отзыв лицензии у киви банка
украина
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Федеральная служба безопасности начала проверку КИВИ Банка, у которого на минувшей неделе ЦБ отозвал лицензию, сообщил РБК.По информации СМИ, проверкой занимаются сотрудники управления "К" (подразделение Службы экономической безопасности ФСБ). Одним из оснований для проведения следственных мероприятий стал рост случаев телефонных и IT-мошенничеств. Преступники осуществляли свою деятельность в том числе и с территории Украины.На прошлой неделе Центральный Банк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ Банка. По мнению регулятора, финорганизация систематически нарушала "антиотмывочное" законодательство, была вовлечена в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывала Qiwi-кошельки с использованием личных данных физических лиц без их ведома и проводила по ним операции.
https://ria.ru/20240226/qiwi-1929658948.html
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общество, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), отзыв лицензии у киви банка, украина
Общество, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Отзыв лицензии у КИВИ Банка, Украина
СМИ: ФСБ проверяет КИВИ Банк

РБК: ФСБ начала проверку КИВИ Банка

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОтделение банка QIWI в Москве
Отделение банка QIWI в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Отделение банка QIWI в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Федеральная служба безопасности начала проверку КИВИ Банка, у которого на минувшей неделе ЦБ отозвал лицензию, сообщил РБК.
По информации СМИ, проверкой занимаются сотрудники управления "К" (подразделение Службы экономической безопасности ФСБ). Одним из оснований для проведения следственных мероприятий стал рост случаев телефонных и IT-мошенничеств. Преступники осуществляли свою деятельность в том числе и с территории Украины.
На прошлой неделе Центральный Банк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ Банка. По мнению регулятора, финорганизация систематически нарушала "антиотмывочное" законодательство, была вовлечена в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывала Qiwi-кошельки с использованием личных данных физических лиц без их ведома и проводила по ним операции.
Отделение банка QIWI - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Группа Qiwi рассказала о последствиях отзыва лицензии у КИВИ банка
26 февраля, 22:07
 
ОбществоЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Отзыв лицензии у КИВИ БанкаУкраина
 
 
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