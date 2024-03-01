https://ria.ru/20240301/balitskiy-1930382526.html

Балицкий заявил о "накате" на ВСУ на Запорожском направлении

Балицкий заявил о "накате" на ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 01.03.2024

Балицкий заявил о "накате" на ВСУ на Запорожском направлении

Украинские войска на Запорожском направлении находятся в условиях российского наката, трудно сказать, как они себя поведут, заявил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T03:35

2024-03-01T03:35

2024-03-01T07:42

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска на Запорожском направлении находятся в условиях российского наката, трудно сказать, как они себя поведут, заявил РИА Новости губернатор региона Евгений Балицкий."Как поведет себя противник в условиях нашего наката, трудно сказать. Пока мы пробуем его на нашем направлении на слабые места, поэтому тут военные скорее скажут. Но из того, что я вижу, что дух хороший, настроение крепкое", - сказал он РИА Новости.Ранее Балицкий заявил, что российские войска имеют очевидное преимущество в артиллерии в Запорожской области, противник не в состоянии достойно огрызаться.Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Днепр" закрепились на опорных пунктах в Работино на Запорожье. В ведомстве отметили, что операция по штурму позиций ВСУ была организована во взаимодействии всех видов и родов войск, отработала воздушная и наземная разведка, прошла мощная артиллерийская подготовка.Работино — село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на Запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

https://ria.ru/20240301/avdeevka-1930381373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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евгений балицкий