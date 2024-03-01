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Балицкий заявил о "накате" на ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 01.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:35 01.03.2024 (обновлено: 07:42 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/balitskiy-1930382526.html
Балицкий заявил о "накате" на ВСУ на Запорожском направлении
Балицкий заявил о "накате" на ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 01.03.2024
Балицкий заявил о "накате" на ВСУ на Запорожском направлении
Украинские войска на Запорожском направлении находятся в условиях российского наката, трудно сказать, как они себя поведут, заявил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T03:35
2024-03-01T07:42
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска на Запорожском направлении находятся в условиях российского наката, трудно сказать, как они себя поведут, заявил РИА Новости губернатор региона Евгений Балицкий.&quot;Как поведет себя противник в условиях нашего наката, трудно сказать. Пока мы пробуем его на нашем направлении на слабые места, поэтому тут военные скорее скажут. Но из того, что я вижу, что дух хороший, настроение крепкое&quot;, - сказал он РИА Новости.Ранее Балицкий заявил, что российские войска имеют очевидное преимущество в артиллерии в Запорожской области, противник не в состоянии достойно огрызаться.Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Днепр" закрепились на опорных пунктах в Работино на Запорожье. В ведомстве отметили, что операция по штурму позиций ВСУ была организована во взаимодействии всех видов и родов войск, отработала воздушная и наземная разведка, прошла мощная артиллерийская подготовка.Работино — село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на Запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20240301/avdeevka-1930381373.html
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евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий
Балицкий заявил о "накате" на ВСУ на Запорожском направлении

Балицкий: ВСУ на Запорожском направлении находятся в условиях российского наката

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска на Запорожском направлении находятся в условиях российского наката, трудно сказать, как они себя поведут, заявил РИА Новости губернатор региона Евгений Балицкий.
«

"Как поведет себя противник в условиях нашего наката, трудно сказать. Пока мы пробуем его на нашем направлении на слабые места, поэтому тут военные скорее скажут. Но из того, что я вижу, что дух хороший, настроение крепкое", - сказал он РИА Новости.

Ранее Балицкий заявил, что российские войска имеют очевидное преимущество в артиллерии в Запорожской области, противник не в состоянии достойно огрызаться.
Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Днепр" закрепились на опорных пунктах в Работино на Запорожье. В ведомстве отметили, что операция по штурму позиций ВСУ была организована во взаимодействии всех видов и родов войск, отработала воздушная и наземная разведка, прошла мощная артиллерийская подготовка.
Работино — село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на Запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
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