Балицкий заявил о "накате" на ВСУ на Запорожском направлении
Балицкий: ВСУ на Запорожском направлении находятся в условиях российского наката
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска на Запорожском направлении находятся в условиях российского наката, трудно сказать, как они себя поведут, заявил РИА Новости губернатор региона Евгений Балицкий.
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"Как поведет себя противник в условиях нашего наката, трудно сказать. Пока мы пробуем его на нашем направлении на слабые места, поэтому тут военные скорее скажут. Но из того, что я вижу, что дух хороший, настроение крепкое", - сказал он РИА Новости.
Ранее Балицкий заявил, что российские войска имеют очевидное преимущество в артиллерии в Запорожской области, противник не в состоянии достойно огрызаться.
Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Днепр" закрепились на опорных пунктах в Работино на Запорожье. В ведомстве отметили, что операция по штурму позиций ВСУ была организована во взаимодействии всех видов и родов войск, отработала воздушная и наземная разведка, прошла мощная артиллерийская подготовка.
Работино — село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на Запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.