https://ria.ru/20240301/avtomobil-1930560200.html

В польском Щецине автомобиль въехал в толпу, 12 человек пострадали

В польском Щецине автомобиль въехал в толпу, 12 человек пострадали - РИА Новости, 01.03.2024

В польском Щецине автомобиль въехал в толпу, 12 человек пострадали

Легковой автомобиль въехал в толпу людей в центре польского Щецина, 12 человек тяжело ранены, водитель скрылся, сообщает польское телевидение. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T17:48

2024-03-01T17:48

2024-03-01T18:14

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ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Легковой автомобиль въехал в толпу людей в центре польского Щецина, 12 человек тяжело ранены, водитель скрылся, сообщает польское телевидение."Легковой автомобиль въехал в толпу на площади Родло в Щецине, 12 человек тяжело ранены", - говорится в сообщении.По данным телевидения, водитель после происшествия не остановился, скрылся и в настоящее время ведутся его поиски.Профиль "Происшествия и пожары в Западно-поморском воеводстве" в Facebook* сообщает, что не угрожающие жизни получили еще три человека, находившиеся в той же толпе.Отмечается, что, скрываясь с места происшествия, водитель столкнулся с четырьмя другими автомобилями.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231023/polsha-1904732292.html

https://ria.ru/20240301/strelba-1930558873.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, щецин, россия, авто