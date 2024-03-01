https://ria.ru/20240301/avtomobil-1930560200.html
В польском Щецине автомобиль въехал в толпу, 12 человек пострадали
В польском Щецине автомобиль въехал в толпу, 12 человек пострадали - РИА Новости, 01.03.2024
В польском Щецине автомобиль въехал в толпу, 12 человек пострадали
Легковой автомобиль въехал в толпу людей в центре польского Щецина, 12 человек тяжело ранены, водитель скрылся, сообщает польское телевидение. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:48
2024-03-01T17:48
2024-03-01T18:14
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ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Легковой автомобиль въехал в толпу людей в центре польского Щецина, 12 человек тяжело ранены, водитель скрылся, сообщает польское телевидение."Легковой автомобиль въехал в толпу на площади Родло в Щецине, 12 человек тяжело ранены", - говорится в сообщении.По данным телевидения, водитель после происшествия не остановился, скрылся и в настоящее время ведутся его поиски.Профиль "Происшествия и пожары в Западно-поморском воеводстве" в Facebook* сообщает, что не угрожающие жизни получили еще три человека, находившиеся в той же толпе.Отмечается, что, скрываясь с места происшествия, водитель столкнулся с четырьмя другими автомобилями.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231023/polsha-1904732292.html
https://ria.ru/20240301/strelba-1930558873.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, щецин, россия, авто
В мире, Щецин, Россия, Авто
В польском Щецине автомобиль въехал в толпу, 12 человек пострадали
В польском Щецине автомобиль въехал в толпу, 12 человек ранены, водитель скрылся
ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости.
Легковой автомобиль въехал в толпу людей в центре польского Щецина, 12 человек тяжело ранены, водитель скрылся, сообщает польское телевидение
.
«
"Легковой автомобиль въехал в толпу на площади Родло в Щецине
, 12 человек тяжело ранены", - говорится в сообщении.
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По данным телевидения, водитель после происшествия не остановился, скрылся и в настоящее время ведутся его поиски.
Профиль "Происшествия и пожары в Западно-поморском воеводстве" в Facebook* сообщает, что не угрожающие жизни получили еще три человека, находившиеся в той же толпе.
Отмечается, что, скрываясь с места происшествия, водитель столкнулся с четырьмя другими автомобилями.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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