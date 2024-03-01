https://ria.ru/20240301/avdeevka-1930381373.html

Военный рассказал детали штурма "Коксохима" в Авдеевке

Военный рассказал детали штурма "Коксохима" в Авдеевке - РИА Новости, 01.03.2024

Военный рассказал детали штурма "Коксохима" в Авдеевке

Украинские военные при начале захвата штурмовыми группами ВС РФ Авдеевского коксохимического комбината стремительно покидали свои позиции, бросая вооружение, в... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T03:08

2024-03-01T03:08

2024-03-01T07:32

специальная военная операция на украине

россия

донецк

авдеевка

александр сырский

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские военные при начале захвата штурмовыми группами ВС РФ Авдеевского коксохимического комбината стремительно покидали свои позиции, бросая вооружение, в том числе натовское, рассказал РИА Новости военнослужащий штурмовой группы 1-го Армейского корпуса с позывным "Жук". Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. "Наша группа заходила первой. Зашли на мост, заняли огневой рубеж, начали высматривать окна. Первая группа в составе пяти человек начала двигаться. Подбежали быстро к забору, осмотрелись, увидели "глазки" (бойцы на позиции наблюдения противника). "Глазки" - когда увидели, что мы подходим - сразу начали убегать", - рассказал он. По его словам, после захода в первое здание завода российские военные разминировали его – "проложили тропу остальным группам". "Мы продвинулись в следующую точку. И так по очереди. Одна группа занимала одну точку, прикрывала нас. И мы занимали следующий рубеж. Рубеж за рубежом, здание за зданием. Потом удалось нам занять высоту. Благодаря чуткому руководству нашего комбата и командира 114-й бригады, и командира 9-й бригады мы начали закрепляться на самом высоком здании и ставить наш российский флаг, дабы обозначить свое присутствие тут", - отметил "Жук". Штурмовик также рассказал о ранее проведённом штурме прилегающих к заводу позиций под условным названием "дачи" накануне штурма авдеевского "Коксохима". "Противник расставил много растяжек, мин-ловушек с оптическим наведением, то есть не с оптическим детонатором. Пошли первые, дороги не знали. Зашли на "дачи", закрепились, обнаружили противника в составе четырех человек, которые откатывались с посадки, с блиндажей. Огонь открывать не стали. Смотрели на их реакцию - что будут делать. Проводили разведку боем, так сказать. Противник откатился. На следующее утро зачистили еще несколько домов. Проверили. Оказалось чисто. И начали полномасштабную зачистку. Подошли еще три группы и потом еще одна. В общем, пятью группами зачистили "дачи", - сказал боец. Как отметил военнослужащий, на этих позициях было брошено много натовского вооружения среди которых американские противотанковые комплексы Javelin и дроны-камикадзе. "Противник бежал быстро, очень быстро - побросал оружие, побросал вооружение, средства связи, разведки. Обнаружили много коптеров, обнаружили (ударный беспилотник) "Бабу Ягу"… Да весь этот завод - это сплошной укрепрайон. Вы же сами видите: тут бомбоубежище на бомбоубежище, тут можно обороняться очень долго. Но благодаря работе нашей авиации мы прошли это все", - пояснил собеседник агентства. По словам бойца, при штурме позиций противника группу ВС РФ постоянно атаковали дронами-камикадзе, из-за чего приходилось продвигаться перебежками, не останавливаясь на одном месте. "Наша первая группа прошла весь почти завод. И остальные группы начали закрепляться и зачищать. Когда поняли, что врага уже, в принципе…, нет, начали быстро уже продвигаться, то есть именно давить", - сказал российский военнослужащий. При этом сам он уверен, что каждому хочется, чтобы война быстрее закончилась победой. "Чтобы СВО быстрее закончилась, и чтобы победа была на нашей стороне. Чтобы, наконец, весь Запад понял, что с Россией не стоит шутить", – заключил "Жук".

https://ria.ru/20240229/avdeevka-1930115928.html

https://ria.ru/20240229/avdeevka-1930112180.html

https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928364910.html

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россия, донецк, авдеевка, александр сырский, вооруженные силы украины