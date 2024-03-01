Рейтинг@Mail.ru
Военный рассказал детали штурма "Коксохима" в Авдеевке - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:08 01.03.2024 (обновлено: 07:32 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/avdeevka-1930381373.html
Военный рассказал детали штурма "Коксохима" в Авдеевке
Военный рассказал детали штурма "Коксохима" в Авдеевке - РИА Новости, 01.03.2024
Военный рассказал детали штурма "Коксохима" в Авдеевке
Украинские военные при начале захвата штурмовыми группами ВС РФ Авдеевского коксохимического комбината стремительно покидали свои позиции, бросая вооружение, в... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T03:08
2024-03-01T07:32
специальная военная операция на украине
россия
донецк
авдеевка
александр сырский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929130074_0:236:3091:1975_1920x0_80_0_0_c12f87064c4b60d3564780df5bd86605.jpg
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские военные при начале захвата штурмовыми группами ВС РФ Авдеевского коксохимического комбината стремительно покидали свои позиции, бросая вооружение, в том числе натовское, рассказал РИА Новости военнослужащий штурмовой группы 1-го Армейского корпуса с позывным "Жук". Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. "Наша группа заходила первой. Зашли на мост, заняли огневой рубеж, начали высматривать окна. Первая группа в составе пяти человек начала двигаться. Подбежали быстро к забору, осмотрелись, увидели "глазки" (бойцы на позиции наблюдения противника). "Глазки" - когда увидели, что мы подходим - сразу начали убегать", - рассказал он. По его словам, после захода в первое здание завода российские военные разминировали его – "проложили тропу остальным группам". "Мы продвинулись в следующую точку. И так по очереди. Одна группа занимала одну точку, прикрывала нас. И мы занимали следующий рубеж. Рубеж за рубежом, здание за зданием. Потом удалось нам занять высоту. Благодаря чуткому руководству нашего комбата и командира 114-й бригады, и командира 9-й бригады мы начали закрепляться на самом высоком здании и ставить наш российский флаг, дабы обозначить свое присутствие тут", - отметил "Жук". Штурмовик также рассказал о ранее проведённом штурме прилегающих к заводу позиций под условным названием "дачи" накануне штурма авдеевского "Коксохима". "Противник расставил много растяжек, мин-ловушек с оптическим наведением, то есть не с оптическим детонатором. Пошли первые, дороги не знали. Зашли на "дачи", закрепились, обнаружили противника в составе четырех человек, которые откатывались с посадки, с блиндажей. Огонь открывать не стали. Смотрели на их реакцию - что будут делать. Проводили разведку боем, так сказать. Противник откатился. На следующее утро зачистили еще несколько домов. Проверили. Оказалось чисто. И начали полномасштабную зачистку. Подошли еще три группы и потом еще одна. В общем, пятью группами зачистили "дачи", - сказал боец. Как отметил военнослужащий, на этих позициях было брошено много натовского вооружения среди которых американские противотанковые комплексы Javelin и дроны-камикадзе. "Противник бежал быстро, очень быстро - побросал оружие, побросал вооружение, средства связи, разведки. Обнаружили много коптеров, обнаружили (ударный беспилотник) "Бабу Ягу"… Да весь этот завод - это сплошной укрепрайон. Вы же сами видите: тут бомбоубежище на бомбоубежище, тут можно обороняться очень долго. Но благодаря работе нашей авиации мы прошли это все", - пояснил собеседник агентства. По словам бойца, при штурме позиций противника группу ВС РФ постоянно атаковали дронами-камикадзе, из-за чего приходилось продвигаться перебежками, не останавливаясь на одном месте. "Наша первая группа прошла весь почти завод. И остальные группы начали закрепляться и зачищать. Когда поняли, что врага уже, в принципе…, нет, начали быстро уже продвигаться, то есть именно давить", - сказал российский военнослужащий. При этом сам он уверен, что каждому хочется, чтобы война быстрее закончилась победой. "Чтобы СВО быстрее закончилась, и чтобы победа была на нашей стороне. Чтобы, наконец, весь Запад понял, что с Россией не стоит шутить", – заключил "Жук".
https://ria.ru/20240229/avdeevka-1930115928.html
https://ria.ru/20240229/avdeevka-1930112180.html
https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928364910.html
россия
донецк
авдеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929130074_15:0:2744:2047_1920x0_80_0_0_1808835ca05bda8509ae659b5169de21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецк, авдеевка, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецк, Авдеевка, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Военный рассказал детали штурма "Коксохима" в Авдеевке

Боец с позывным "Жук": ВСУ бросали технику, отступая с "Коксохима" в Авдеевке

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке
Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские военные при начале захвата штурмовыми группами ВС РФ Авдеевского коксохимического комбината стремительно покидали свои позиции, бросая вооружение, в том числе натовское, рассказал РИА Новости военнослужащий штурмовой группы 1-го Армейского корпуса с позывным "Жук".
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
Уникальные кадры, снятые с беспилотника над освобожденной Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
В распоряжении РИА Новости оказалось видео, снятое над Авдеевкой
29 февраля, 07:04
"Наша группа заходила первой. Зашли на мост, заняли огневой рубеж, начали высматривать окна. Первая группа в составе пяти человек начала двигаться. Подбежали быстро к забору, осмотрелись, увидели "глазки" (бойцы на позиции наблюдения противника). "Глазки" - когда увидели, что мы подходим - сразу начали убегать", - рассказал он.
По его словам, после захода в первое здание завода российские военные разминировали его – "проложили тропу остальным группам".
"Мы продвинулись в следующую точку. И так по очереди. Одна группа занимала одну точку, прикрывала нас. И мы занимали следующий рубеж. Рубеж за рубежом, здание за зданием. Потом удалось нам занять высоту. Благодаря чуткому руководству нашего комбата и командира 114-й бригады, и командира 9-й бригады мы начали закрепляться на самом высоком здании и ставить наш российский флаг, дабы обозначить свое присутствие тут", - отметил "Жук".
Штурмовик также рассказал о ранее проведённом штурме прилегающих к заводу позиций под условным названием "дачи" накануне штурма авдеевского "Коксохима".
"Противник расставил много растяжек, мин-ловушек с оптическим наведением, то есть не с оптическим детонатором. Пошли первые, дороги не знали. Зашли на "дачи", закрепились, обнаружили противника в составе четырех человек, которые откатывались с посадки, с блиндажей. Огонь открывать не стали. Смотрели на их реакцию - что будут делать. Проводили разведку боем, так сказать. Противник откатился. На следующее утро зачистили еще несколько домов. Проверили. Оказалось чисто. И начали полномасштабную зачистку. Подошли еще три группы и потом еще одна. В общем, пятью группами зачистили "дачи", - сказал боец.
Президент Украины Владимир Зеленский
В США предупредили Зеленского о "новых Авдеевках"
29 февраля, 04:55
Как отметил военнослужащий, на этих позициях было брошено много натовского вооружения среди которых американские противотанковые комплексы Javelin и дроны-камикадзе.
"Противник бежал быстро, очень быстро - побросал оружие, побросал вооружение, средства связи, разведки. Обнаружили много коптеров, обнаружили (ударный беспилотник) "Бабу Ягу"… Да весь этот завод - это сплошной укрепрайон. Вы же сами видите: тут бомбоубежище на бомбоубежище, тут можно обороняться очень долго. Но благодаря работе нашей авиации мы прошли это все", - пояснил собеседник агентства.
По словам бойца, при штурме позиций противника группу ВС РФ постоянно атаковали дронами-камикадзе, из-за чего приходилось продвигаться перебежками, не останавливаясь на одном месте.
"Наша первая группа прошла весь почти завод. И остальные группы начали закрепляться и зачищать. Когда поняли, что врага уже, в принципе…, нет, начали быстро уже продвигаться, то есть именно давить", - сказал российский военнослужащий.
При этом сам он уверен, что каждому хочется, чтобы война быстрее закончилась победой. "Чтобы СВО быстрее закончилась, и чтобы победа была на нашей стороне. Чтобы, наконец, весь Запад понял, что с Россией не стоит шутить", – заключил "Жук".
Российские военные - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении
20 февраля, 05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкАвдеевкаАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала