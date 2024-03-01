https://ria.ru/20240301/audiozapis-1930564538.html

Симоньян опубликовала запись диалога военных ФРГ об атаке на Крымский мост

Симоньян опубликовала запись диалога военных ФРГ об атаке на Крымский мост - РИА Новости, 01.03.2024

Симоньян опубликовала запись диалога военных ФРГ об атаке на Крымский мост

2024-03-01T18:07

2024-03-01T18:07

2024-03-01T20:18

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

маргарита симоньян

в мире

франция

украина

германия

эммануэль макрон

олаф шольц

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обнародовала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост ракетами Taurus.Запись длительностью 38 минут 13 секунд размещена в ее Telegram-канале.Ранее в пятницу Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale.Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев.Как отметила Симоньян, офицеры бундесвера также упомянули американских и британских военных, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".В минувший вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия не будет передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. С таким заявлением он выступил после того, как президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании очередной, девятой по счету, коалиции по оказанию помощи киевскому режиму — для поставок ракет среднего и дальнего радиуса действия.Позднее Шольц пояснил, что Берлин отказался от передачи Киеву этих снарядов, так как они могут достигать Москвы. По его словам, для контроля над применением Taurus необходимо было бы отправить на Украину немецких военнослужащих, но это исключено.При этом на минувшей неделе бундестаг поддержал проект резолюции, представленный правящей коалицией, о поставке Украине дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу. В документе Taurus напрямую не упоминаются, но, как заявила глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, ей очевидно, что имелись в виду именно они.

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930550682.html

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html

франция

украина

германия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Аудиозапись разговора немецких офицеров, обсуждающих удары по Крымскому мосту Аудиозапись разговора немецких офицеров, обсуждающих удары по Крымскому мосту 2024-03-01T18:07 true PT38M13S

Отрывок разговора офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту Публикуем отрывок из аудиозаписи разговора офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту. Беседа шла на немецком языке, мы даем русский перевод субтитрами. В разговоре представители немецких ВВС обсуждают, сколько ракет Taurus понадобится для атаки по мосту и будет ли она результативной. 2024-03-01T18:07 true PT4M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

разговор немецких военных об атаке на крымский мост, маргарита симоньян, в мире, франция, украина, германия, эммануэль макрон, олаф шольц, евросоюз, нато