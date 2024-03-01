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Пескову пока не известно содержание аудиозаписи разговора немецких военных - РИА Новости, 01.03.2024
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13:03 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/audiozapis-1930463049.html
Пескову пока не известно содержание аудиозаписи разговора немецких военных
Пескову пока не известно содержание аудиозаписи разговора немецких военных - РИА Новости, 01.03.2024
Пескову пока не известно содержание аудиозаписи разговора немецких военных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему пока не известно о содержании аудиозаписи немецких военных по поводу взрыва Крымского моста, но РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:03
2024-03-01T13:03
россия
сша
великобритания
дмитрий песков
маргарита симоньян
в мире
крымский мост
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему пока не известно о содержании аудиозаписи немецких военных по поводу взрыва Крымского моста, но когда запись будет доступна, в Кремле ее, наверное, послушают. Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". "Нет. Мы не знаем ничего об этом содержании. Я не знаю, доступна ли эта запись", - сказал Песков журналистам. "Наверное, как будет доступна, послушаем, тогда узнаем", - добавил он.
https://ria.ru/20240301/panika-1930432523.html
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россия, сша, великобритания, дмитрий песков, маргарита симоньян, в мире, крымский мост
Россия, США, Великобритания, Дмитрий Песков, Маргарита Симоньян, В мире, Крымский мост
Пескову пока не известно содержание аудиозаписи разговора немецких военных

Песков пока не слушал аудиозапись разговора немецких военных о Крымском мосте

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Дмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему пока не известно о содержании аудиозаписи немецких военных по поводу взрыва Крымского моста, но когда запись будет доступна, в Кремле ее, наверное, послушают.
Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".
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"Нет. Мы не знаем ничего об этом содержании. Я не знаю, доступна ли эта запись", - сказал Песков журналистам.
"Наверное, как будет доступна, послушаем, тогда узнаем", - добавил он.
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