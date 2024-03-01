https://ria.ru/20240301/audiozapis-1930463049.html

Пескову пока не известно содержание аудиозаписи разговора немецких военных

Пескову пока не известно содержание аудиозаписи разговора немецких военных - РИА Новости, 01.03.2024

Пескову пока не известно содержание аудиозаписи разговора немецких военных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему пока не известно о содержании аудиозаписи немецких военных по поводу взрыва Крымского моста, но РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:03

2024-03-01T13:03

2024-03-01T13:03

россия

сша

великобритания

дмитрий песков

маргарита симоньян

в мире

крымский мост

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему пока не известно о содержании аудиозаписи немецких военных по поводу взрыва Крымского моста, но когда запись будет доступна, в Кремле ее, наверное, послушают. Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". "Нет. Мы не знаем ничего об этом содержании. Я не знаю, доступна ли эта запись", - сказал Песков журналистам. "Наверное, как будет доступна, послушаем, тогда узнаем", - добавил он.

https://ria.ru/20240301/panika-1930432523.html

https://ria.ru/20240227/krym-1929690191.html

россия

сша

великобритания

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, великобритания, дмитрий песков, маргарита симоньян, в мире, крымский мост