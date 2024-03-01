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МИД прокомментировал аудио с обсуждением ударов по Крымскому мосту в ФРГ - РИА Новости, 01.03.2024
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10:08 01.03.2024 (обновлено: 18:58 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/audio-1930405248.html
МИД прокомментировал аудио с обсуждением ударов по Крымскому мосту в ФРГ
МИД прокомментировал аудио с обсуждением ударов по Крымскому мосту в ФРГ - РИА Новости, 01.03.2024
МИД прокомментировал аудио с обсуждением ударов по Крымскому мосту в ФРГ
У прессы Германии появился повод доказать свою независимость и задать вопросы министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок после появления аудиозаписи, на... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T10:08
2024-03-01T18:58
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
анналена бербок
германия
россия
крымский мост
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. У прессы Германии появился повод доказать свою независимость и задать вопросы министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок после появления аудиозаписи, на которой немецкие офицеры обсуждают удары по Крымскому мосту, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в телеграм-канале. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту. По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Симоньян добавила, что обратилась с официальным журналистским запросом к министру иностранных дел и послу ФРГ, а также лично к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. "Интересно, что на этот счет думает Анналена Бербок? У немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать ей вопросы. И у нашей прессы есть актуальная тема для общения с посольством ФРГ в Москве", — написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Вскоре после его заявлений Шольц заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин ранее в послании Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Кроме того, он заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом Путин назвал бредом заявления о том, что Россия якобы намеревается напасть на Европу, а также предупредил, что последствия от возможных интервенций Запада на Украину будут трагичными.
https://ria.ru/20231125/most-1911791757.html
https://ria.ru/20240116/prigovor-1921676613.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, анналена бербок, германия, россия, крымский мост, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Анналена Бербок, Германия, Россия, Крымский мост, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
МИД прокомментировал аудио с обсуждением ударов по Крымскому мосту в ФРГ

Захарова призвала немецкие СМИ задать Бербок вопросы об ударе по Крымскому мосту

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. У прессы Германии появился повод доказать свою независимость и задать вопросы министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок после появления аудиозаписи, на которой немецкие офицеры обсуждают удары по Крымскому мосту, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в телеграм-канале.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту.
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По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".
Симоньян добавила, что обратилась с официальным журналистским запросом к министру иностранных дел и послу ФРГ, а также лично к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.
"Интересно, что на этот счет думает Анналена Бербок? У немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать ей вопросы. И у нашей прессы есть актуальная тема для общения с посольством ФРГ в Москве", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Вскоре после его заявлений Шольц заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин ранее в послании Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Кроме того, он заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом Путин назвал бредом заявления о том, что Россия якобы намеревается напасть на Европу, а также предупредил, что последствия от возможных интервенций Запада на Украину будут трагичными.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваАнналена БербокГерманияРоссияКрымский мостРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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