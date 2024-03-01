https://ria.ru/20240301/audio-1930405248.html

МИД прокомментировал аудио с обсуждением ударов по Крымскому мосту в ФРГ

МИД прокомментировал аудио с обсуждением ударов по Крымскому мосту в ФРГ - РИА Новости, 01.03.2024

МИД прокомментировал аудио с обсуждением ударов по Крымскому мосту в ФРГ

У прессы Германии появился повод доказать свою независимость и задать вопросы министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок после появления аудиозаписи, на... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T10:08

2024-03-01T10:08

2024-03-01T18:58

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

анналена бербок

германия

россия

крымский мост

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. У прессы Германии появился повод доказать свою независимость и задать вопросы министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок после появления аудиозаписи, на которой немецкие офицеры обсуждают удары по Крымскому мосту, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в телеграм-канале. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту. По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Симоньян добавила, что обратилась с официальным журналистским запросом к министру иностранных дел и послу ФРГ, а также лично к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. "Интересно, что на этот счет думает Анналена Бербок? У немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать ей вопросы. И у нашей прессы есть актуальная тема для общения с посольством ФРГ в Москве", — написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Вскоре после его заявлений Шольц заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин ранее в послании Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Кроме того, он заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом Путин назвал бредом заявления о том, что Россия якобы намеревается напасть на Европу, а также предупредил, что последствия от возможных интервенций Запада на Украину будут трагичными.

https://ria.ru/20231125/most-1911791757.html

https://ria.ru/20240116/prigovor-1921676613.html

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, анналена бербок, германия, россия, крымский мост, разговор немецких военных об атаке на крымский мост