МИД прокомментировал аудио с обсуждением ударов по Крымскому мосту в ФРГ
Захарова призвала немецкие СМИ задать Бербок вопросы об ударе по Крымскому мосту
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. У прессы Германии появился повод доказать свою независимость и задать вопросы министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок после появления аудиозаписи, на которой немецкие офицеры обсуждают удары по Крымскому мосту, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в телеграм-канале.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту.
По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".
Симоньян добавила, что обратилась с официальным журналистским запросом к министру иностранных дел и послу ФРГ, а также лично к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.
"Интересно, что на этот счет думает Анналена Бербок? У немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать ей вопросы. И у нашей прессы есть актуальная тема для общения с посольством ФРГ в Москве", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Вскоре после его заявлений Шольц заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин ранее в послании Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Кроме того, он заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом Путин назвал бредом заявления о том, что Россия якобы намеревается напасть на Европу, а также предупредил, что последствия от возможных интервенций Запада на Украину будут трагичными.