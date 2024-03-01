https://ria.ru/20240301/armeniya-1930583757.html

МИД Армении и Турции подтвердили планы нормализовать отношения

МИД Армении и Турции подтвердили планы нормализовать отношения - РИА Новости, 01.03.2024

МИД Армении и Турции подтвердили планы нормализовать отношения

Главы МИД Армении и Турции Арарат Мирзоян и Хакан Фидан в ходе встречи в пятницу на полях дипломатического форума в Анталье подтвердили готовность добиться... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T19:27

2024-03-01T19:27

2024-03-01T19:27

в мире

армения

турция

хакан фидан

арарат мирзоян

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ЕРЕВАН, 1 мар - РИА Новости. Главы МИД Армении и Турции Арарат Мирзоян и Хакан Фидан в ходе встречи в пятницу на полях дипломатического форума в Анталье подтвердили готовность добиться полной нормализации отношений, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства. "В ходе встречи был обсужден процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией и подтверждена готовность добиться полной нормализации отношений. Состоялся обмен мнениями о возможных конкретных шагах в этом направлении", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД. Отмечается, что были также затронуты международные и региональные проблемы. На встрече присутствовали специальные представители двух стран по нормализации отношений.

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

армения

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, турция, хакан фидан, арарат мирзоян