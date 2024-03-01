https://ria.ru/20240301/armeniya-1930583757.html
МИД Армении и Турции подтвердили планы нормализовать отношения
МИД Армении и Турции подтвердили планы нормализовать отношения - РИА Новости, 01.03.2024
МИД Армении и Турции подтвердили планы нормализовать отношения
Главы МИД Армении и Турции Арарат Мирзоян и Хакан Фидан в ходе встречи в пятницу на полях дипломатического форума в Анталье подтвердили готовность добиться... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T19:27
2024-03-01T19:27
2024-03-01T19:27
в мире
армения
турция
хакан фидан
арарат мирзоян
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ЕРЕВАН, 1 мар - РИА Новости. Главы МИД Армении и Турции Арарат Мирзоян и Хакан Фидан в ходе встречи в пятницу на полях дипломатического форума в Анталье подтвердили готовность добиться полной нормализации отношений, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства. "В ходе встречи был обсужден процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией и подтверждена готовность добиться полной нормализации отношений. Состоялся обмен мнениями о возможных конкретных шагах в этом направлении", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД. Отмечается, что были также затронуты международные и региональные проблемы. На встрече присутствовали специальные представители двух стран по нормализации отношений.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, турция, хакан фидан, арарат мирзоян
В мире, Армения, Турция, Хакан Фидан, Арарат Мирзоян
МИД Армении и Турции подтвердили планы нормализовать отношения
Главы МИД подтвердили планы нормализовать отношения Армении и Турции
ЕРЕВАН, 1 мар - РИА Новости. Главы МИД Армении и Турции Арарат Мирзоян и Хакан Фидан в ходе встречи в пятницу на полях дипломатического форума в Анталье подтвердили готовность добиться полной нормализации отношений, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.
"В ходе встречи был обсужден процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией и подтверждена готовность добиться полной нормализации отношений. Состоялся обмен мнениями о возможных конкретных шагах в этом направлении", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
Отмечается, что были также затронуты международные и региональные проблемы. На встрече присутствовали специальные представители двух стран по нормализации отношений.
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