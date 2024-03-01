https://ria.ru/20240301/armeniya-1930521380.html

Эрдоган заявил, что хочет продолжать процесс нормализации с Арменией

Эрдоган заявил, что хочет продолжать процесс нормализации с Арменией - РИА Новости, 01.03.2024

Эрдоган заявил, что хочет продолжать процесс нормализации с Арменией

Турция продолжит процесс нормализации с Арменией в координации с Азербайджаном, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T15:55

2024-03-01T15:55

2024-03-01T16:13

в мире

турция

армения

азербайджан

реджеп тайип эрдоган

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар - РИА Новости. Турция продолжит процесс нормализации с Арменией в координации с Азербайджаном, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган."После освобождения земель Карабаха после тридцатилетней оккупации мы продолжим процесс нормализации с Арменией при координации с Азербайджаном", - заявил Эрдоган в своем выступлении на церемонии официального открытия Дипломатического форума в Анталье.Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.После многомесячной блокады Карабаха и спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал там военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, армения, азербайджан, реджеп тайип эрдоган, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе