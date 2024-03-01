Эрдоган заявил, что хочет продолжать процесс нормализации с Арменией
Эрдоган: Турция и Азербайджан продолжат процесс нормализации с Арменией
© AP Photo / Nedim Enginsoy Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Nedim Enginsoy
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар - РИА Новости. Турция продолжит процесс нормализации с Арменией в координации с Азербайджаном, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"После освобождения земель Карабаха после тридцатилетней оккупации мы продолжим процесс нормализации с Арменией при координации с Азербайджаном", - заявил Эрдоган в своем выступлении на церемонии официального открытия Дипломатического форума в Анталье.
Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
После многомесячной блокады Карабаха и спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал там военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.