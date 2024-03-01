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Эрдоган заявил, что хочет продолжать процесс нормализации с Арменией - РИА Новости, 01.03.2024
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15:55 01.03.2024 (обновлено: 16:13 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/armeniya-1930521380.html
Эрдоган заявил, что хочет продолжать процесс нормализации с Арменией
Эрдоган заявил, что хочет продолжать процесс нормализации с Арменией - РИА Новости, 01.03.2024
Эрдоган заявил, что хочет продолжать процесс нормализации с Арменией
Турция продолжит процесс нормализации с Арменией в координации с Азербайджаном, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:55
2024-03-01T16:13
в мире
турция
армения
азербайджан
реджеп тайип эрдоган
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар - РИА Новости. Турция продолжит процесс нормализации с Арменией в координации с Азербайджаном, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган."После освобождения земель Карабаха после тридцатилетней оккупации мы продолжим процесс нормализации с Арменией при координации с Азербайджаном", - заявил Эрдоган в своем выступлении на церемонии официального открытия Дипломатического форума в Анталье.Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.После многомесячной блокады Карабаха и спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал там военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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в мире, турция, армения, азербайджан, реджеп тайип эрдоган, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Турция, Армения, Азербайджан, Реджеп Тайип Эрдоган, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Эрдоган заявил, что хочет продолжать процесс нормализации с Арменией

Эрдоган: Турция и Азербайджан продолжат процесс нормализации с Арменией

© AP Photo / Nedim Enginsoy Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Nedim Enginsoy
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар - РИА Новости. Турция продолжит процесс нормализации с Арменией в координации с Азербайджаном, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"После освобождения земель Карабаха после тридцатилетней оккупации мы продолжим процесс нормализации с Арменией при координации с Азербайджаном", - заявил Эрдоган в своем выступлении на церемонии официального открытия Дипломатического форума в Анталье.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Пашинян запустил процедуру уничтожения Армении
15 ноября 2023, 08:00
Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
После многомесячной блокады Карабаха и спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал там военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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21 сентября 2023, 08:00
 
В миреТурцияАрменияАзербайджанРеджеп Тайип ЭрдоганУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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