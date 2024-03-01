https://ria.ru/20240301/armeniya-1930428079.html

В Армении напомнили о миссии российских пограничников в республике

В Армении напомнили о миссии российских пограничников в республике - РИА Новости, 01.03.2024

В Армении напомнили о миссии российских пограничников в республике

Российские пограничники выполняют в Армении важную функцию по охране границы с Турцией и Ираном, заявил экс-министр обороны страны, глава оппозиционной фракции... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T11:35

2024-03-01T11:35

2024-03-01T11:35

в мире

турция

сейран оганян

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мария захарова

иран

армения

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ЕРЕВАН, 1 мар - РИА Новости. Российские пограничники выполняют в Армении важную функцию по охране границы с Турцией и Ираном, заявил экс-министр обороны страны, глава оппозиционной фракции "Армения" Сейран Оганян. Двадцать седьмого февраля спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что российские пограничники должны покинуть ереванский международный аэропорт "Звартноц", добавив, что армянская сторона сама защитит границы страны. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не получала от Еревана обращений по поводу вывода российских пограничников из этого аэропорта. "Российские пограничники, помимо "Звартноца", выполняют очень важную функцию, охраняя примерно 300 километров границы с Турцией и около 43 километров границы с Ираном. Вы понимаете, какие проблемы возникнут у нас в этом регионе, в том числе со стороны Турции, если пограничники уйдут?" - сказал Оганян в пятницу журналистам. По его словам, ответственность за оценку реальной ситуации несут действующие власти. "Но власти с 2018 года идут не на улучшение, а на ухудшение отношений (с Россией - ред.). Даже в отношениях между двумя братьями бывают проблемы, но эти проблемы нужно не углублять а сглаживать, в интересах своего государства, для обеспечения его безопасности", - сказал Оганян. Он добавил также, что присутствие российских пограничников в аэропорту "Звартноц" не вызывало у него беспокойства. Пограничное управление ФСБ в республике вместе с армянскими коллегами несет службу по охране границ с Турцией и Ираном в соответствии с договором от 30 сентября 1992 года. В состав управления входят четыре отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в аэропорту "Звартноц".

https://ria.ru/20240110/armeniya-1920458927.html

https://ria.ru/20240225/azerbaydzhan-1929352081.html

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в мире, турция, сейран оганян, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мария захарова, иран, армения