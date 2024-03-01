https://ria.ru/20240301/arest-1930569537.html

Россиян Егорову и Коротича арестовали по делу о госизмене

Россиян Егорову и Коротича арестовали по делу о госизмене - РИА Новости, 01.03.2024

Россиян Егорову и Коротича арестовали по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы арестовал россиянку Егорову по статье о госизмене, следует из картотеки Мещанского суда Москвы. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T18:23

2024-03-01T18:23

2024-03-01T22:55

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал россиянку Егорову по статье о госизмене, следует из картотеки Мещанского суда Москвы. "Судом удовлетворено ходатайство о заключении под стажу Егоровой В.В.", - говорится в электронной базе данных суда.Согласно картотеке Мещанского суда Москвы, Егоровой вменяют статью 275 УК РФ (государственная измена). Также сегодня по аналогичной статье арестовали Коротича П.А, сообщается в картотеке инстанции. Деталей обоих дел в суде не раскрыли, как и не сообщили других сведений о фигурантах.

https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010796.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия