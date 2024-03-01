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Россиян Егорову и Коротича арестовали по делу о госизмене
Россиян Егорову и Коротича арестовали по делу о госизмене - РИА Новости, 01.03.2024
Россиян Егорову и Коротича арестовали по делу о госизмене
Мещанский суд Москвы арестовал россиянку Егорову по статье о госизмене, следует из картотеки Мещанского суда Москвы. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T18:23
2024-03-01T18:23
2024-03-01T22:55
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал россиянку Егорову по статье о госизмене, следует из картотеки Мещанского суда Москвы. "Судом удовлетворено ходатайство о заключении под стажу Егоровой В.В.", - говорится в электронной базе данных суда.Согласно картотеке Мещанского суда Москвы, Егоровой вменяют статью 275 УК РФ (государственная измена). Также сегодня по аналогичной статье арестовали Коротича П.А, сообщается в картотеке инстанции. Деталей обоих дел в суде не раскрыли, как и не сообщили других сведений о фигурантах.
https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010796.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Россиян Егорову и Коротича арестовали по делу о госизмене
Мещанский суд Москвы арестовал россиян Егорову и Коротича по делу о госизмене
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал россиянку Егорову по статье о госизмене, следует из картотеки Мещанского суда Москвы.
«
"Судом удовлетворено ходатайство о заключении под стажу Егоровой В.В.", - говорится в электронной базе данных суда.
Согласно картотеке Мещанского суда Москвы, Егоровой вменяют статью 275 УК РФ
(государственная измена).
Также сегодня по аналогичной статье арестовали Коротича П.А, сообщается в картотеке инстанции.
Деталей обоих дел в суде не раскрыли, как и не сообщили других сведений о фигурантах.
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