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Россиян Егорову и Коротича арестовали по делу о госизмене - РИА Новости, 01.03.2024
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18:23 01.03.2024 (обновлено: 22:55 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/arest-1930569537.html
Россиян Егорову и Коротича арестовали по делу о госизмене
Россиян Егорову и Коротича арестовали по делу о госизмене - РИА Новости, 01.03.2024
Россиян Егорову и Коротича арестовали по делу о госизмене
Мещанский суд Москвы арестовал россиянку Егорову по статье о госизмене, следует из картотеки Мещанского суда Москвы. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T18:23
2024-03-01T22:55
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал россиянку Егорову по статье о госизмене, следует из картотеки Мещанского суда Москвы. &quot;Судом удовлетворено ходатайство о заключении под стажу Егоровой В.В.&quot;, - говорится в электронной базе данных суда.Согласно картотеке Мещанского суда Москвы, Егоровой вменяют статью 275 УК РФ (государственная измена). Также сегодня по аналогичной статье арестовали Коротича П.А, сообщается в картотеке инстанции. Деталей обоих дел в суде не раскрыли, как и не сообщили других сведений о фигурантах.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Россиян Егорову и Коротича арестовали по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы арестовал россиян Егорову и Коротича по делу о госизмене

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал россиянку Егорову по статье о госизмене, следует из картотеки Мещанского суда Москвы.
«

"Судом удовлетворено ходатайство о заключении под стажу Егоровой В.В.", - говорится в электронной базе данных суда.

Согласно картотеке Мещанского суда Москвы, Егоровой вменяют статью 275 УК РФ (государственная измена).
Также сегодня по аналогичной статье арестовали Коротича П.А, сообщается в картотеке инстанции.
Деталей обоих дел в суде не раскрыли, как и не сообщили других сведений о фигурантах.
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