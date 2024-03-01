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СМИ: в академии при Минобороны арестовали преподавателей за хищения - РИА Новости, 01.03.2024
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09:27 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/arest-1930399064.html
СМИ: в академии при Минобороны арестовали преподавателей за хищения
СМИ: в академии при Минобороны арестовали преподавателей за хищения - РИА Новости, 01.03.2024
СМИ: в академии при Минобороны арестовали преподавателей за хищения
Четырех преподавателей Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского арестовали за создание несуществующих мест среди разработчиков опытно-конструкторских... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T09:27
2024-03-01T09:27
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Четырех преподавателей Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского арестовали за создание несуществующих мест среди разработчиков опытно-конструкторских работ, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники."Организованную группу расхитителей, действовавшую в федеральном государственном бюджетном учреждении высшего образования "Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского" Минобороны России, выявили сотрудники главного военного следственного управления СКР, проверяя материалы ФСБ и прокуратуры. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК)", — говорится в материале.Отмечается, что преступная группа состояла из двух преподавателей и двух начальников кафедры. По данным материалов проверки, злоумышленники в рамках контрактов с военным ведомством ОКР "СПО-ЦУиМ" и "Прима-ВКА-ЭП" включили в число исполнителей 82 сотрудника научно-учебного центра академии, которые на самом деле никогда не участвовали в этих проектах, отметили в публикации. При этом на работников было выделено 8,4 миллиона рублей, которые преступная группа присвоила себе и израсходовала "по своему усмотрению", подчеркнули в издании."В рамках расследования сотрудники ГСУ СКР задержали начальника кафедры сетей и систем связи космических комплексов, доктора технических наук, профессора Кирилла Цветкова, начальника кафедры космической радионавигации, доктора технических наук, доцента Андрея Назарова, заместителя последнего Владимира Авдеева и преподавателя Артемия Павлова", — сообщили в газете.Сотрудники ГВСУ СК ходатайствовали в 235-м гарнизонном военном суде в Москве об избрании им мер пресечения в виде домашнего ареста.
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происшествия, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
СМИ: в академии при Минобороны арестовали преподавателей за хищения

"Ъ": в академии при МО арестовали преподавателей, укравших около 9 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗдание Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге
Здание Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Здание Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар РИА Новости. Четырех преподавателей Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского арестовали за создание несуществующих мест среди разработчиков опытно-конструкторских работ, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
"Организованную группу расхитителей, действовавшую в федеральном государственном бюджетном учреждении высшего образования "Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского" Минобороны России, выявили сотрудники главного военного следственного управления СКР, проверяя материалы ФСБ и прокуратуры. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК)", — говорится в материале.
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Отмечается, что преступная группа состояла из двух преподавателей и двух начальников кафедры. По данным материалов проверки, злоумышленники в рамках контрактов с военным ведомством ОКР "СПО-ЦУиМ" и "Прима-ВКА-ЭП" включили в число исполнителей 82 сотрудника научно-учебного центра академии, которые на самом деле никогда не участвовали в этих проектах, отметили в публикации. При этом на работников было выделено 8,4 миллиона рублей, которые преступная группа присвоила себе и израсходовала "по своему усмотрению", подчеркнули в издании.
"В рамках расследования сотрудники ГСУ СКР задержали начальника кафедры сетей и систем связи космических комплексов, доктора технических наук, профессора Кирилла Цветкова, начальника кафедры космической радионавигации, доктора технических наук, доцента Андрея Назарова, заместителя последнего Владимира Авдеева и преподавателя Артемия Павлова", — сообщили в газете.
Сотрудники ГВСУ СК ходатайствовали в 235-м гарнизонном военном суде в Москве об избрании им мер пресечения в виде домашнего ареста.
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