https://ria.ru/20240301/alupka-1930439344.html

В Алупке установили трехэтажный дом для уличных котов

В Алупке установили трехэтажный дом для уличных котов - РИА Новости, 01.03.2024

В Алупке установили трехэтажный дом для уличных котов

В Алупке установили трехэтажный дом для уличных котов и кошек, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T11:58

2024-03-01T11:58

2024-03-01T15:50

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ялта

янина павленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости. В Алупке установили трехэтажный дом для уличных котов и кошек, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале."Сегодня в День кошек в Ялте стартовал замечательный проект — "Кошкин дом"! Первый "жилой дом" для усатых бездомных установили в Алупке", — написала она.С просьбой помочь животным, которых довольно много на Южном берегу Крыма, обратились местные жители.Сотрудники центра помощи "Переправа" изготовили трехэтажный шестикомнатный домик с мягкой кровлей и пропиткой "фундамента", защищающей от влаги.

https://ria.ru/20240218/kot-1928084181.html

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общество, ялта, янина павленко