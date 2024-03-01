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В Алупке установили трехэтажный дом для уличных котов - РИА Новости, 01.03.2024
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Хорошие новости
 
11:58 01.03.2024 (обновлено: 15:50 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/alupka-1930439344.html
В Алупке установили трехэтажный дом для уличных котов
В Алупке установили трехэтажный дом для уличных котов - РИА Новости, 01.03.2024
В Алупке установили трехэтажный дом для уличных котов
В Алупке установили трехэтажный дом для уличных котов и кошек, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T11:58
2024-03-01T15:50
хорошие новости
общество
ялта
янина павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости. В Алупке установили трехэтажный дом для уличных котов и кошек, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале.&quot;Сегодня в День кошек в Ялте стартовал замечательный проект — &quot;Кошкин дом&quot;! Первый &quot;жилой дом&quot; для усатых бездомных установили в Алупке&quot;, — написала она.С просьбой помочь животным, которых довольно много на Южном берегу Крыма, обратились местные жители.Сотрудники центра помощи "Переправа" изготовили трехэтажный шестикомнатный домик с мягкой кровлей и пропиткой "фундамента", защищающей от влаги.
https://ria.ru/20240218/kot-1928084181.html
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общество, ялта, янина павленко
Хорошие новости, Общество, Ялта, Янина Павленко
В Алупке установили трехэтажный дом для уличных котов

В Алупке общественники установили трехэтажный дом для уличных котов и кошек

© Pexels/Aleksandr NadyojinБездомный кот
Бездомный кот
© Pexels/Aleksandr Nadyojin
Бездомный кот. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости. В Алупке установили трехэтажный дом для уличных котов и кошек, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале.
«

"Сегодня в День кошек в Ялте стартовал замечательный проект — "Кошкин дом"! Первый "жилой дом" для усатых бездомных установили в Алупке", — написала она.

С просьбой помочь животным, которых довольно много на Южном берегу Крыма, обратились местные жители.
Сотрудники центра помощи "Переправа" изготовили трехэтажный шестикомнатный домик с мягкой кровлей и пропиткой "фундамента", защищающей от влаги.
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Хорошие новостиОбществоЯлтаЯнина Павленко
 
 
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