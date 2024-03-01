https://ria.ru/20240301/almazy-1930611570.html

Страны G7 начали поэтапно ограничивать импорт российских алмазов

Страны G7 начали поэтапно ограничивать импорт российских алмазов - РИА Новости, 01.03.2024

Страны G7 начали поэтапно ограничивать импорт российских алмазов

Страны G7 начинают поэтапно ограничивать импорт алмазов из РФ, обработанных в третьих странах, заявил МИД Бельгии. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T22:51

2024-03-01T22:51

2024-03-01T22:51

экономика

бельгия

артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)

россия

антон силуанов

g7

евросоюз

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/25/1558152510_0:879:2047:2030_1920x0_80_0_0_df78ab0e639954c0506b8b60d25bf4a9.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Страны G7 начинают поэтапно ограничивать импорт алмазов из РФ, обработанных в третьих странах, заявил МИД Бельгии. "С 1 марта <...> косвенные ограничения импорта (G7) также вступают в силу <...> Будет введен поэтапный запрет импорта российских алмазов из третьих стран", - говорится в релизе на сайте ведомства. Отмечается, что теперь все российские алмазы от 1 карата, которые прошли обработку в третьих странах, будут запрещены на рынках G7 и ЕС. "В то время как импортерам будет необходимо доказать нероссийское происхождение (алмазов) посредством документов в течение переходного периода в шесть месяцев, соблюдение этого "косвенного" запрета на импорт в конечном итоге будет контролироваться с помощью системы проверки и сертификации, основанной на надежных технологиях отслеживания", - указано в заявлении. В комментарии РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников сообщал, что отказ от поставок российских камней неизбежно приведет к тому, что Бельгия перестанет быть мировым центром алмазной торговли. Министр финансов РФ Антон Силуанов при этом ранее заявлял, что санкции Евросоюза на импорт алмазов из РФ не принесут пользы тем, кто их вводил, при этом Россия будет перенастраивать рынки сбыта. Как отмечал министр, экспорт алмазов из России продолжится.

https://ria.ru/20240227/almazy-1929676159.html

https://ria.ru/20231209/sanktsii-1914755059.html

бельгия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, бельгия, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф), россия, антон силуанов, g7, евросоюз, санкции в отношении россии