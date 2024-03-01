https://ria.ru/20240301/almazy-1930385854.html

Япония запретила импорт непромышленных алмазов из России

Япония запретила импорт непромышленных алмазов из России - РИА Новости, 01.03.2024

Япония запретила импорт непромышленных алмазов из России

Япония в рамках нового санкционного пакета ужесточила ограничения на импорт российских алмазов непромышленного использования, говорится в пресс-релизе МИД. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T05:18

2024-03-01T05:18

2024-03-01T05:18

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экономика

япония

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ТОКИО, 1 мар – РИА Новости. Япония в рамках нового санкционного пакета ужесточила ограничения на импорт российских алмазов непромышленного использования, говорится в пресс-релизе МИД. "Вводятся меры по запрету на импорт непромышленных алмазов, происходящих из Российской Федерации (включая обработанные за пределами Российской Федерации)", - отмечается в документе японского ведомства. С 1 марта вступает в силу запрет США на ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России, а также непромышленных алмазов из России весом от 1 карата. Также с 1 марта начнется введение странами G7 поэтапных ограничений на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

https://ria.ru/20240301/almazy-1930373957.html

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россия, экономика, япония, сша, g7