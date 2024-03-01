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США запретили ввоз несортированных алмазов из России - РИА Новости, 01.03.2024
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00:36 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/almazy-1930373957.html
США запретили ввоз несортированных алмазов из России
США запретили ввоз несортированных алмазов из России - РИА Новости, 01.03.2024
США запретили ввоз несортированных алмазов из России
США с 1 марта запрещают ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России; также с начала календарной весны странами G7 начнется... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T00:36
2024-03-01T00:36
россия
сша
бельгия
экономика
артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)
антон силуанов
g7
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. США с 1 марта запрещают ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России; также с начала календарной весны странами G7 начнется введение поэтапных ограничений на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. О рестрикциях со стороны США в начале февраля объявил американский минфин. Как сообщалось, "запрет на продукцию, ввозимую из РФ, распространяется на ювелирные изделия с бриллиантами и несортированные алмазы". Также с 1 марта власти страны запрещают импорт непромышленных алмазов из России весом от 1 карата, а с 1 сентября - от 0,5 карата. Запрет также касается изделий с российскими бриллиантами (и в том случае, если их огранка произведена в третьих странах). Кроме того, с 1 марта страны "Большой семерки" начнут поэтапно ограничивать импорт алмазов из РФ, обработанных в третьих странах. Для контроля ограничений к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации. Причем ведущая роль в реализации санкций возложена на Бельгию, где расположен крупнейший мировой центр торговли и обработки этих драгоценных камней - город Антверпен. В комментарии РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников сообщал, что отказ от поставок российских камней неизбежно приведет к тому, что Бельгия перестанет быть мировым центром алмазной торговли. Министр финансов РФ Антон Силуанов при этом ранее заявлял, что санкции Евросоюза на импорт алмазов из РФ не принесут пользы тем, кто их вводил, при этом Россия будет перенастраивать рынки сбыта. Как отмечал министр, экспорт алмазов из России продолжится.
https://ria.ru/20231220/almazy-1916912090.html
https://ria.ru/20231209/sanktsii-1914755059.html
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россия, сша, бельгия, экономика, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф), антон силуанов, g7, санкции в отношении россии
Россия, США, Бельгия, Экономика, Артем Студенников (директор первого европейского департамента МИД РФ), Антон Силуанов, G7, Санкции в отношении России
США запретили ввоз несортированных алмазов из России

США с 1 марта запретили ввоз несортированных алмазов из России

© AP Photo / Julia NikhinsonВид на порт Нью-Джерси и статую Свободы в Нью-Йорке
Вид на порт Нью-Джерси и статую Свободы в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Вид на порт Нью-Джерси и статую Свободы в Нью-Йорке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. США с 1 марта запрещают ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России; также с начала календарной весны странами G7 начнется введение поэтапных ограничений на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.
О рестрикциях со стороны США в начале февраля объявил американский минфин. Как сообщалось, "запрет на продукцию, ввозимую из РФ, распространяется на ювелирные изделия с бриллиантами и несортированные алмазы". Также с 1 марта власти страны запрещают импорт непромышленных алмазов из России весом от 1 карата, а с 1 сентября - от 0,5 карата. Запрет также касается изделий с российскими бриллиантами (и в том случае, если их огранка произведена в третьих странах).
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Кроме того, с 1 марта страны "Большой семерки" начнут поэтапно ограничивать импорт алмазов из РФ, обработанных в третьих странах. Для контроля ограничений к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации. Причем ведущая роль в реализации санкций возложена на Бельгию, где расположен крупнейший мировой центр торговли и обработки этих драгоценных камней - город Антверпен.
В комментарии РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников сообщал, что отказ от поставок российских камней неизбежно приведет к тому, что Бельгия перестанет быть мировым центром алмазной торговли.
Министр финансов РФ Антон Силуанов при этом ранее заявлял, что санкции Евросоюза на импорт алмазов из РФ не принесут пользы тем, кто их вводил, при этом Россия будет перенастраивать рынки сбыта. Как отмечал министр, экспорт алмазов из России продолжится.
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