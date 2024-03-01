https://ria.ru/20240301/almazy-1930373957.html

США запретили ввоз несортированных алмазов из России

США запретили ввоз несортированных алмазов из России - РИА Новости, 01.03.2024

США запретили ввоз несортированных алмазов из России

США с 1 марта запрещают ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России; также с начала календарной весны странами G7 начнется... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T00:36

2024-03-01T00:36

2024-03-01T00:36

россия

сша

бельгия

экономика

артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)

антон силуанов

g7

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. США с 1 марта запрещают ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России; также с начала календарной весны странами G7 начнется введение поэтапных ограничений на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. О рестрикциях со стороны США в начале февраля объявил американский минфин. Как сообщалось, "запрет на продукцию, ввозимую из РФ, распространяется на ювелирные изделия с бриллиантами и несортированные алмазы". Также с 1 марта власти страны запрещают импорт непромышленных алмазов из России весом от 1 карата, а с 1 сентября - от 0,5 карата. Запрет также касается изделий с российскими бриллиантами (и в том случае, если их огранка произведена в третьих странах). Кроме того, с 1 марта страны "Большой семерки" начнут поэтапно ограничивать импорт алмазов из РФ, обработанных в третьих странах. Для контроля ограничений к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации. Причем ведущая роль в реализации санкций возложена на Бельгию, где расположен крупнейший мировой центр торговли и обработки этих драгоценных камней - город Антверпен. В комментарии РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников сообщал, что отказ от поставок российских камней неизбежно приведет к тому, что Бельгия перестанет быть мировым центром алмазной торговли. Министр финансов РФ Антон Силуанов при этом ранее заявлял, что санкции Евросоюза на импорт алмазов из РФ не принесут пользы тем, кто их вводил, при этом Россия будет перенастраивать рынки сбыта. Как отмечал министр, экспорт алмазов из России продолжится.

https://ria.ru/20231220/almazy-1916912090.html

https://ria.ru/20231209/sanktsii-1914755059.html

россия

сша

бельгия

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россия, сша, бельгия, экономика, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф), антон силуанов, g7, санкции в отношении россии