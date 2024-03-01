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Глава Минфина США оценила возможность конфискации российских активов - РИА Новости, 01.03.2024
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14:36 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/aktivy-1930489366.html
Глава Минфина США оценила возможность конфискации российских активов
Глава Минфина США оценила возможность конфискации российских активов - РИА Новости, 01.03.2024
Глава Минфина США оценила возможность конфискации российских активов
Глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что любые действия в отношении замороженных активов РФ должны иметь четкое юридическое обоснование. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:36
2024-03-01T14:36
в мире
россия
европа
украина
джанет йеллен
министерство финансов сша
евросоюз
g7
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что любые действия в отношении замороженных активов РФ должны иметь четкое юридическое обоснование. Министр отметила, что в Европе некоторые скептически относятся к конфискации активов. "Мы согласны с тем, что любые наши действия должны иметь четкое международное юридическое обоснование, а также внутриполитическое обоснование", - отметила она в интервью агентству Рейтер. При этом, как признала министр, неясно, примут ли лидеры G7 решение в отношении замороженных активов РФ на саммите, который состоится в июне. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20240229/konfiskatsiya-1930118336.html
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в мире, россия, европа, украина, джанет йеллен, министерство финансов сша, евросоюз, g7, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Европа, Украина, Джанет Йеллен, Министерство финансов США, Евросоюз, G7, Санкции в отношении России
Глава Минфина США оценила возможность конфискации российских активов

Йеллен: действия с российскими активами должны иметь юридическое обоснование

© Depositphotos.com / trekandshootЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Depositphotos.com / trekandshoot
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что любые действия в отношении замороженных активов РФ должны иметь четкое юридическое обоснование.
Министр отметила, что в Европе некоторые скептически относятся к конфискации активов.
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"Мы согласны с тем, что любые наши действия должны иметь четкое международное юридическое обоснование, а также внутриполитическое обоснование", - отметила она в интервью агентству Рейтер.
При этом, как признала министр, неясно, примут ли лидеры G7 решение в отношении замороженных активов РФ на саммите, который состоится в июне.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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В миреРоссияЕвропаУкраинаДжанет ЙелленМинистерство финансов СШАЕвросоюзG7Санкции в отношении России
 
 
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