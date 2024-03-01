Глава Минфина США оценила возможность конфискации российских активов
Йеллен: действия с российскими активами должны иметь юридическое обоснование
© Depositphotos.com / trekandshootЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© Depositphotos.com / trekandshoot
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что любые действия в отношении замороженных активов РФ должны иметь четкое юридическое обоснование.
Министр отметила, что в Европе некоторые скептически относятся к конфискации активов.
"Мы согласны с тем, что любые наши действия должны иметь четкое международное юридическое обоснование, а также внутриполитическое обоснование", - отметила она в интервью агентству Рейтер.
При этом, как признала министр, неясно, примут ли лидеры G7 решение в отношении замороженных активов РФ на саммите, который состоится в июне.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.