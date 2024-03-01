https://ria.ru/20240301/aktivy-1930489366.html

Глава Минфина США оценила возможность конфискации российских активов

Глава Минфина США оценила возможность конфискации российских активов - РИА Новости, 01.03.2024

Глава Минфина США оценила возможность конфискации российских активов

Глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что любые действия в отношении замороженных активов РФ должны иметь четкое юридическое обоснование. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:36

2024-03-01T14:36

2024-03-01T14:36

в мире

россия

европа

украина

джанет йеллен

министерство финансов сша

евросоюз

g7

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что любые действия в отношении замороженных активов РФ должны иметь четкое юридическое обоснование. Министр отметила, что в Европе некоторые скептически относятся к конфискации активов. "Мы согласны с тем, что любые наши действия должны иметь четкое международное юридическое обоснование, а также внутриполитическое обоснование", - отметила она в интервью агентству Рейтер. При этом, как признала министр, неясно, примут ли лидеры G7 решение в отношении замороженных активов РФ на саммите, который состоится в июне. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20240229/konfiskatsiya-1930118336.html

https://ria.ru/20240224/aktivy-1929316471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, европа, украина, джанет йеллен, министерство финансов сша, евросоюз, g7, санкции в отношении россии