https://ria.ru/20240301/aes-1930397192.html

Мали обсуждает с Россией планы по строительству АЭС

Мали обсуждает с Россией планы по строительству АЭС - РИА Новости, 01.03.2024

Мали обсуждает с Россией планы по строительству АЭС

Мали обсуждает с российскими представителями строительство двух солнечных электростанций в ближайшем будущем, а также создание АЭС на территории африканского... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T09:11

2024-03-01T09:11

2024-03-01T09:11

ядерные технологии

мали

россия

абдулай диоп

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мали обсуждает с российскими представителями строительство двух солнечных электростанций в ближайшем будущем, а также создание АЭС на территории африканского государства в долгосрочной перспективе для укрепления энергетической сферы страны, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп. "В среднесрочной и долгосрочной перспективе решено перейти к строительству атомных электростанций для укрепления энергетического баланса страны. Но в краткосрочной перспективе, по крайней мере в краткосрочной или среднесрочной перспективе, речь идет о создании двух солнечных электростанций, которые смогут обеспечить потребности страны", - сообщил министр. В октябре госкорпорация "Росатом" сообщила, что Россия и Мали подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях.

https://ria.ru/20231217/rossotrudnichestvo-1916261497.html

мали

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мали, россия, абдулай диоп, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"