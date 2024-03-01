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Мали обсуждает с Россией планы по строительству АЭС - РИА Новости, 01.03.2024
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Ядерные технологии
 
09:11 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/aes-1930397192.html
Мали обсуждает с Россией планы по строительству АЭС
Мали обсуждает с Россией планы по строительству АЭС - РИА Новости, 01.03.2024
Мали обсуждает с Россией планы по строительству АЭС
Мали обсуждает с российскими представителями строительство двух солнечных электростанций в ближайшем будущем, а также создание АЭС на территории африканского... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T09:11
2024-03-01T09:11
ядерные технологии
мали
россия
абдулай диоп
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мали обсуждает с российскими представителями строительство двух солнечных электростанций в ближайшем будущем, а также создание АЭС на территории африканского государства в долгосрочной перспективе для укрепления энергетической сферы страны, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп. "В среднесрочной и долгосрочной перспективе решено перейти к строительству атомных электростанций для укрепления энергетического баланса страны. Но в краткосрочной перспективе, по крайней мере в краткосрочной или среднесрочной перспективе, речь идет о создании двух солнечных электростанций, которые смогут обеспечить потребности страны", - сообщил министр. В октябре госкорпорация "Росатом" сообщила, что Россия и Мали подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях.
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мали, россия, абдулай диоп, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Ядерные технологии, Мали, Россия, Абдулай Диоп, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Мали обсуждает с Россией планы по строительству АЭС

Мали обсуждает с Россией планы по строительству АЭС и солнечных электростанций

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМали
Мали - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мали обсуждает с российскими представителями строительство двух солнечных электростанций в ближайшем будущем, а также создание АЭС на территории африканского государства в долгосрочной перспективе для укрепления энергетической сферы страны, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп.
"В среднесрочной и долгосрочной перспективе решено перейти к строительству атомных электростанций для укрепления энергетического баланса страны. Но в краткосрочной перспективе, по крайней мере в краткосрочной или среднесрочной перспективе, речь идет о создании двух солнечных электростанций, которые смогут обеспечить потребности страны", - сообщил министр.
В октябре госкорпорация "Росатом" сообщила, что Россия и Мали подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях.
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Ядерные технологииМалиРоссияАбдулай ДиопГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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