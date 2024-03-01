https://ria.ru/20240301/abushaev-1930415722.html
Находящийся в зоне спецоперации мэр Большого Камня возглавил отряд "Тигр"
Находящийся в зоне спецоперации мэр Большого Камня возглавил отряд "Тигр" - РИА Новости, 01.03.2024
Находящийся в зоне спецоперации мэр Большого Камня возглавил отряд "Тигр"
Мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев, находящийся в зоне специальной военной операции, назначен командиром добровольческого отряда "Тигр", сообщил РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T10:54
2024-03-01T10:54
2024-03-01T10:54
специальная военная операция на украине
приморский край
вооруженные силы рф
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар - РИА Новости. Мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев, находящийся в зоне специальной военной операции, назначен командиром добровольческого отряда "Тигр", сообщил РИА Новости представитель регионального правительства. "Подтверждаем назначение Абушаева", - сказал собеседник. Эту информацию РИА Новости также подтвердил Сергей Ефремов, который ранее возглавлял отряд. На этой неделе его назначили вице-губернатором Приморья, он будет курировать внутриполитический блок правительства региона. В марте 2023 года СУСК РФ на Абушаева, экс-главу Надеждинского района Приморья, завели уголовное дело о мошенничестве с землей и ведении бизнеса через доверенных лиц, его объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. В апреле Абушаев писал в своем Telegram-канале, что находится в зоне СВО. В том же месяце Приморский краевой суд отменил постановление об аресте. Впоследствии суды двух инстанций обязали следствие отменить постановление о розыске мэра. В октябре следствие сообщало, что завершено расследование уголовного дела против ряда бывших чиновников администрации Надеждинского района, но в отношении Абушаева, как в конце января заявил прокурор Приморья Сергей Столяров, производство следственных действий приостановлено. Ранее Абушаев был представлен к ордену Мужества после участия в эвакуации бойцов с поля боя и в захвате вооружения НАТО. Также его наградили медалью "За храбрость" II степени.
https://ria.ru/20240229/svo-1930246238.html
https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html
https://ria.ru/20240301/delo-1930413949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, вооруженные силы рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Приморский край, Вооруженные силы РФ, Общество
Находящийся в зоне спецоперации мэр Большого Камня возглавил отряд "Тигр"
Находящийся в зоне СВО мэр Большого Камня Рустям Абушаев возглавил отряд "Тигр"
ВЛАДИВОСТОК, 1 мар - РИА Новости. Мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев, находящийся в зоне специальной военной операции, назначен командиром добровольческого отряда "Тигр", сообщил РИА Новости представитель регионального правительства.
"Подтверждаем назначение Абушаева", - сказал собеседник.
Путин заявил, что участникам СВО можно доверить Россию
Эту информацию РИА Новости также подтвердил Сергей Ефремов
, который ранее возглавлял отряд. На этой неделе его назначили вице-губернатором Приморья, он будет курировать внутриполитический блок правительства региона.
В марте 2023 года СУСК РФ
на Абушаева, экс-главу Надеждинского района
Приморья, завели уголовное дело о мошенничестве с землей и ведении бизнеса через доверенных лиц, его объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. В апреле Абушаев писал в своем Telegram-канале, что находится в зоне СВО. В том же месяце Приморский краевой суд
отменил постановление об аресте. Впоследствии суды двух инстанций обязали следствие отменить постановление о розыске мэра.
Россия дождалась смены элит
В октябре следствие сообщало, что завершено расследование уголовного дела против ряда бывших чиновников администрации Надеждинского района, но в отношении Абушаева, как в конце января заявил прокурор Приморья Сергей Столяров, производство следственных действий приостановлено.
Ранее Абушаев был представлен к ордену Мужества после участия в эвакуации бойцов с поля боя и в захвате вооружения НАТО
. Также его наградили медалью "За храбрость" II степени.
СК возбудит дело после того, как участника СВО сняли с авиарейса