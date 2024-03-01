https://ria.ru/20240301/abushaev-1930415722.html

Находящийся в зоне спецоперации мэр Большого Камня возглавил отряд "Тигр"

Находящийся в зоне спецоперации мэр Большого Камня возглавил отряд "Тигр" - РИА Новости, 01.03.2024

Находящийся в зоне спецоперации мэр Большого Камня возглавил отряд "Тигр"

Мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев, находящийся в зоне специальной военной операции, назначен командиром добровольческого отряда "Тигр", сообщил РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T10:54

2024-03-01T10:54

2024-03-01T10:54

специальная военная операция на украине

приморский край

вооруженные силы рф

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар - РИА Новости. Мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев, находящийся в зоне специальной военной операции, назначен командиром добровольческого отряда "Тигр", сообщил РИА Новости представитель регионального правительства. "Подтверждаем назначение Абушаева", - сказал собеседник. Эту информацию РИА Новости также подтвердил Сергей Ефремов, который ранее возглавлял отряд. На этой неделе его назначили вице-губернатором Приморья, он будет курировать внутриполитический блок правительства региона. В марте 2023 года СУСК РФ на Абушаева, экс-главу Надеждинского района Приморья, завели уголовное дело о мошенничестве с землей и ведении бизнеса через доверенных лиц, его объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. В апреле Абушаев писал в своем Telegram-канале, что находится в зоне СВО. В том же месяце Приморский краевой суд отменил постановление об аресте. Впоследствии суды двух инстанций обязали следствие отменить постановление о розыске мэра. В октябре следствие сообщало, что завершено расследование уголовного дела против ряда бывших чиновников администрации Надеждинского района, но в отношении Абушаева, как в конце января заявил прокурор Приморья Сергей Столяров, производство следственных действий приостановлено. Ранее Абушаев был представлен к ордену Мужества после участия в эвакуации бойцов с поля боя и в захвате вооружения НАТО. Также его наградили медалью "За храбрость" II степени.

https://ria.ru/20240229/svo-1930246238.html

https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html

https://ria.ru/20240301/delo-1930413949.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

приморский край, вооруженные силы рф, общество