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Находящийся в зоне спецоперации мэр Большого Камня возглавил отряд "Тигр" - РИА Новости, 01.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:54 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/abushaev-1930415722.html
Находящийся в зоне спецоперации мэр Большого Камня возглавил отряд "Тигр"
Находящийся в зоне спецоперации мэр Большого Камня возглавил отряд "Тигр" - РИА Новости, 01.03.2024
Находящийся в зоне спецоперации мэр Большого Камня возглавил отряд "Тигр"
Мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев, находящийся в зоне специальной военной операции, назначен командиром добровольческого отряда "Тигр", сообщил РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T10:54
2024-03-01T10:54
специальная военная операция на украине
приморский край
вооруженные силы рф
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар - РИА Новости. Мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев, находящийся в зоне специальной военной операции, назначен командиром добровольческого отряда "Тигр", сообщил РИА Новости представитель регионального правительства. "Подтверждаем назначение Абушаева", - сказал собеседник. Эту информацию РИА Новости также подтвердил Сергей Ефремов, который ранее возглавлял отряд. На этой неделе его назначили вице-губернатором Приморья, он будет курировать внутриполитический блок правительства региона. В марте 2023 года СУСК РФ на Абушаева, экс-главу Надеждинского района Приморья, завели уголовное дело о мошенничестве с землей и ведении бизнеса через доверенных лиц, его объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. В апреле Абушаев писал в своем Telegram-канале, что находится в зоне СВО. В том же месяце Приморский краевой суд отменил постановление об аресте. Впоследствии суды двух инстанций обязали следствие отменить постановление о розыске мэра. В октябре следствие сообщало, что завершено расследование уголовного дела против ряда бывших чиновников администрации Надеждинского района, но в отношении Абушаева, как в конце января заявил прокурор Приморья Сергей Столяров, производство следственных действий приостановлено. Ранее Абушаев был представлен к ордену Мужества после участия в эвакуации бойцов с поля боя и в захвате вооружения НАТО. Также его наградили медалью "За храбрость" II степени.
https://ria.ru/20240229/svo-1930246238.html
https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html
https://ria.ru/20240301/delo-1930413949.html
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приморский край, вооруженные силы рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Приморский край, Вооруженные силы РФ, Общество
Находящийся в зоне спецоперации мэр Большого Камня возглавил отряд "Тигр"

Находящийся в зоне СВО мэр Большого Камня Рустям Абушаев возглавил отряд "Тигр"

© Фото : Рустям Абушаев/TelegramРустям Абушаев
Рустям Абушаев - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Фото : Рустям Абушаев/Telegram
Рустям Абушаев. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар - РИА Новости. Мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев, находящийся в зоне специальной военной операции, назначен командиром добровольческого отряда "Тигр", сообщил РИА Новости представитель регионального правительства.
"Подтверждаем назначение Абушаева", - сказал собеседник.
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Эту информацию РИА Новости также подтвердил Сергей Ефремов, который ранее возглавлял отряд. На этой неделе его назначили вице-губернатором Приморья, он будет курировать внутриполитический блок правительства региона.
В марте 2023 года СУСК РФ на Абушаева, экс-главу Надеждинского района Приморья, завели уголовное дело о мошенничестве с землей и ведении бизнеса через доверенных лиц, его объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. В апреле Абушаев писал в своем Telegram-канале, что находится в зоне СВО. В том же месяце Приморский краевой суд отменил постановление об аресте. Впоследствии суды двух инстанций обязали следствие отменить постановление о розыске мэра.
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Вчера, 08:00
В октябре следствие сообщало, что завершено расследование уголовного дела против ряда бывших чиновников администрации Надеждинского района, но в отношении Абушаева, как в конце января заявил прокурор Приморья Сергей Столяров, производство следственных действий приостановлено.
Ранее Абушаев был представлен к ордену Мужества после участия в эвакуации бойцов с поля боя и в захвате вооружения НАТО. Также его наградили медалью "За храбрость" II степени.
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Специальная военная операция на УкраинеПриморский крайВооруженные силы РФОбщество
 
 
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