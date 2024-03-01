https://ria.ru/20240301/abrams-1930588052.html

Российские военные рассказали о бое, в котором подбили два танка Abrams

Российские военные рассказали о бое, в котором подбили два танка Abrams - РИА Новости, 02.03.2024

Российские военные рассказали о бое, в котором подбили два танка Abrams

Бойцы Центральной группировки войск подбили сразу два танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов, рассказал командир разведывательно-ударной... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-01T19:45

2024-03-01T19:45

2024-03-02T00:21

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АВДЕЕВКА (ДНР), 1 мар — РИА Новости. Бойцы Центральной группировки войск подбили сразу два танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов, рассказал командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным Коловрат.Бой шел в районе села Бердычи в ДНР. Расчет Коловрата уничтожил несколько единиц техники ВСУ, в том числе подбил второй Abrams."Это было в тот же день (26 февраля. — Прим. ред.), спустя какое-то время. По дальности сказать не можем, но улетели достаточно далеко. Летели, увидели столб дыма, танк двигался со средней скоростью. Сначала не понимали, что это за техника. Когда подошли поближе, убедились, что это за танк. Ударили его ближе к башне сверху. Потом, когда пересматривали материал, убедились, что это еще один Abrams", — отметил Коловрат.Сказать, выжил ли экипаж ВСУ, он не может, поскольку в тот момент объективный контроль с дрона-разведчика не вели. При этом у российских военных сохранилась видеозапись с очков оператора FPV-дрона с позывным Рассвет.Вашингтон обещал передать Киеву 31 единицу Abrams, СМИ сообщали о начале поставок в прошлом сентябре. При этом, как писала газета The Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ американских танков не сможет изменить ситуацию на фронте. Так, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* отметил, что Abrams на передовой долго не протянут. В Кремле неоднократно подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.* Внесен в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240227/abrams-1929732003.html

https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Бойцы ЦВО рассказывают, как подбили два американских танка на Авдеевском направлении Бойцы группировки «Центр» 26 февраля подбили два американских танка «Абрамс" на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов, рассказал корреспонденту РИА Новости командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным «Коловрат». 2024-03-01T19:45 true PT1M03S

Российские бойцы, уничтожившие американский Abrams, рассказывают подробности боя Российские бойцы, уничтожившие американский Abrams, рассказывают подробности боя 2024-03-01T19:45 true PT2M10S

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, центральный военный округ, m1 abrams, украина