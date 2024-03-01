https://ria.ru/20240301/abrams-1930582111.html

Российские военные рассказали, как уничтожили первый "Абрамс"

Российские военные рассказали, как уничтожили первый "Абрамс" - РИА Новости, 01.03.2024

Российские военные рассказали, как уничтожили первый "Абрамс"

Бойцы группировки "Центр" с позывными "Коловрат" и "Рассвет" рассказали журналистам подробности боя 26 февраля на авдеевском направлении, во время которого им... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T19:20

2024-03-01T19:20

2024-03-01T19:48

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ЛУГАНСК, 1 МАР - РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" с позывными "Коловрат" и "Рассвет" рассказали журналистам подробности боя 26 февраля на авдеевском направлении, во время которого им удалось уничтожить первый американский танк "Абрамс" М1А2 в зоне СВО. Оба российских военных служат в 15-й отдельной гвардейской Александрийской мотострелковой бригаде ЦВО. "Коловрат" - командир разведывательно-ударной группы БПЛА, а "Рассвет" является оператором FPV-дронов. Со слов "Коловрата", 26 февраля этого года в ходе проведения аэроразведки было замечено передвижение танка ВСУ в районе села Бердычи, находящегося под контролем украинских войск. "Коловрат" получил команду на уничтожение "Абрамса". Его подчиненный "Рассвет" поднял в воздух первый FPV-дрон. "Обнаружили цель, обошли его сзади. Ударили в тыльную кормовую часть, первым "бортом" (дрон - ред.) остановили танк. Незамедлительно подняли второй "борт", вылетели - он уже дымился, уже стоял на месте. Ударили под башню, произошло возгорание боекомплекта. Экипаж покинул машину после попадания первого (дрона - ред)", - рассказал "Рассвет" журналистам. В ходе боя 26 февраля расчет "Коловрата" подбил еще несколько единиц бронетехники ВСУ, но точных цифр военный раскрывать журналистам не стал. "Два года ("Абрамс") ехал, 20 минут воевал и 4 минуты потребовалось, чтобы сжечь эту "вражину". В этот день помимо танка было много техники и работы было ещё много. Двадцать шестое февраля - это такой красный день календаря маленький", - рассказал "Коловрат". Со слов "Коловрата", они давно готовились к встрече с западной бронетехникой, до этого подбивали на авдеевском направлении "Бредли" и "Хаммеры". "Мы изучаем слабые места техники противника. Используем выстрел от РПГ-7. Чуть-чуть его дорабатываем", - рассказал "Коловрат". Говоря о своих впечатлениях после встречи на поле боя с американским танком, российские бойцы были довольно сдержаны. С их слов, их поразила только наглость экипажа ВСУ, который выехал на открытую местность. "Было удивление, что он выехал "на открытку" очень самоуверенно. Очень-очень они поверили в эту машину, видимо. На самом деле ничего такого необычного прямо не почувствовали, нужно было просто поразить его. У нас не было права на ошибку, так как он ехал "отрабатывать" по нашим ребятам. Нужно было его остановить любой ценой", - рассказал "Рассвет". После уничтожения "Абрамса" ВСУ пытались его эвакуировать бронированной ремонтно-эвакуационной машиной (БРЭМ), но безуспешно. "Подъезжал БРЭМ на базе "Абрамса", и его поразили огнём артиллерии", - рассказал "Коловрат". В январе журнал Forbes заявил, что с момента прибытия на Украину танков Abrams они нигде не наблюдаются. Украинское издание "Страна.ua" в свою очередь сообщило, что ВСУ уже больше месяца используют американские танки Abrams на авдеевском направлении. На 33-секундном ролике, опубликованном "Страной", американский Abrams ездит по разрушенному селу и ведет огонь из пушки. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Сейчас Авдеевка полностью освобождена.

https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html

https://ria.ru/20240229/tanki-1930313246.html

https://ria.ru/20240226/peskov-1929633322.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российские бойцы, уничтожившие американский Abrams, рассказывают подробности боя Российские бойцы, уничтожившие американский Abrams, рассказывают подробности боя 2024-03-01T19:20 true PT2M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, авдеевка, вооруженные силы украины, украина, россия, вооруженные силы рф, m1 abrams