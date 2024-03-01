СМИ: самолет, на котором летала Бербок, выкупят и распродадут на запчасти
Spiegel: Lufthansa выкупит A340 "Конрад Аденауэр" и распродаст на запчасти
© AFP 2024 / RALF HIRSCHBERGERСамолет Airbus A340 "Конрад Аденауэр", принадлежащий правительству Германии
Самолет Airbus A340 "Конрад Аденауэр", принадлежащий правительству Германии. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Самолет A340, на котором министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок не смогла долететь в Австралию, продадут на запчасти, сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.
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"Правительственный самолет A340-300, годами летавший под названием "Конрад Аденауэр" и выведенный из эксплуатации ввиду частых поломок, будет продан компании Lufthansa. <...> Предприятие хочет разобрать реактивный самолет и продать его детали", — пишет издание.
По информации журнала, на этой неделе "дочке" компании Lufthansa Technik предложили выкупить воздушное судно. Организация планирует согласиться на сделку. Отмечается, что самолет находился в эксплуатации по меньшей мере 20 лет.
Летом 2023 года главе МИД Германии пришлось отменить запланированный недельный визит в Тихоокеанский регион. Аэробус должен был приземлиться 14 августа в Канберре, а на следующий день планировалось начало официальной программы визита. После Австралии министр хотела также посетить Новую Зеландию и Фиджи. Однако через три минуты после вылета из Абу-Даби, где самолет проходил дозаправку, экипаж обнаружил неисправность с выдвижением закрылков и вынужден был вернуться в ОАЭ.