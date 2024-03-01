Рейтинг@Mail.ru
СМИ: самолет, на котором летала Бербок, выкупят и распродадут на запчасти - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 01.03.2024 (обновлено: 12:57 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/a340-1930444048.html
СМИ: самолет, на котором летала Бербок, выкупят и распродадут на запчасти
СМИ: самолет, на котором летала Бербок, выкупят и распродадут на запчасти - РИА Новости, 01.03.2024
СМИ: самолет, на котором летала Бербок, выкупят и распродадут на запчасти
Самолет A340, на котором министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок не смогла долететь в Австралию, продадут на запчасти, сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:10
2024-03-01T12:57
в мире
германия
анналена бербок
lufthansa
airbus a340
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930442372_756:34:2771:1167_1920x0_80_0_0_37274c719f9d337ebe4b5d52715d110f.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Самолет A340, на котором министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок не смогла долететь в Австралию, продадут на запчасти, сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники. &quot;Правительственный самолет A340-300, годами летавший под названием &quot;Конрад Аденауэр&quot; и выведенный из эксплуатации ввиду частых поломок, будет продан компании Lufthansa. &lt;...&gt; Предприятие хочет разобрать реактивный самолет и продать его детали&quot;, — пишет издание.По информации журнала, на этой неделе "дочке" компании Lufthansa Technik предложили выкупить воздушное судно. Организация планирует согласиться на сделку. Отмечается, что самолет находился в эксплуатации по меньшей мере 20 лет. Летом 2023 года главе МИД Германии пришлось отменить запланированный недельный визит в Тихоокеанский регион. Аэробус должен был приземлиться 14 августа в Канберре, а на следующий день планировалось начало официальной программы визита. После Австралии министр хотела также посетить Новую Зеландию и Фиджи. Однако через три минуты после вылета из Абу-Даби, где самолет проходил дозаправку, экипаж обнаружил неисправность с выдвижением закрылков и вынужден был вернуться в ОАЭ.
https://ria.ru/20240128/berbok-1923990906.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930442372_840:0:2399:1170_1920x0_80_0_0_b5d20531761d0e9a2e882db11e373739.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, анналена бербок, lufthansa , airbus a340
В мире, Германия, Анналена Бербок, Lufthansa , Airbus A340
СМИ: самолет, на котором летала Бербок, выкупят и распродадут на запчасти

Spiegel: Lufthansa выкупит A340 "Конрад Аденауэр" и распродаст на запчасти

© AFP 2024 / RALF HIRSCHBERGERСамолет Airbus A340 "Конрад Аденауэр", принадлежащий правительству Германии
Самолет Airbus A340 Конрад Аденауэр, принадлежащий правительству Германии - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AFP 2024 / RALF HIRSCHBERGER
Самолет Airbus A340 "Конрад Аденауэр", принадлежащий правительству Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Самолет A340, на котором министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок не смогла долететь в Австралию, продадут на запчасти, сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.
«

"Правительственный самолет A340-300, годами летавший под названием "Конрад Аденауэр" и выведенный из эксплуатации ввиду частых поломок, будет продан компании Lufthansa. <...> Предприятие хочет разобрать реактивный самолет и продать его детали", — пишет издание.

По информации журнала, на этой неделе "дочке" компании Lufthansa Technik предложили выкупить воздушное судно. Организация планирует согласиться на сделку. Отмечается, что самолет находился в эксплуатации по меньшей мере 20 лет.
Летом 2023 года главе МИД Германии пришлось отменить запланированный недельный визит в Тихоокеанский регион. Аэробус должен был приземлиться 14 августа в Канберре, а на следующий день планировалось начало официальной программы визита. После Австралии министр хотела также посетить Новую Зеландию и Фиджи. Однако через три минуты после вылета из Абу-Даби, где самолет проходил дозаправку, экипаж обнаружил неисправность с выдвижением закрылков и вынужден был вернуться в ОАЭ.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Бербок уличили в слишком частом использовании правительственного самолета
28 января, 16:23
 
В миреГерманияАнналена БербокLufthansaAirbus A340
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала