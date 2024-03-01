https://ria.ru/20240301/a340-1930444048.html

СМИ: самолет, на котором летала Бербок, выкупят и распродадут на запчасти

СМИ: самолет, на котором летала Бербок, выкупят и распродадут на запчасти - РИА Новости, 01.03.2024

СМИ: самолет, на котором летала Бербок, выкупят и распродадут на запчасти

Самолет A340, на котором министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок не смогла долететь в Австралию, продадут на запчасти, сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T12:10

2024-03-01T12:10

2024-03-01T12:57

в мире

германия

анналена бербок

lufthansa

airbus a340

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930442372_756:34:2771:1167_1920x0_80_0_0_37274c719f9d337ebe4b5d52715d110f.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Самолет A340, на котором министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок не смогла долететь в Австралию, продадут на запчасти, сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники. "Правительственный самолет A340-300, годами летавший под названием "Конрад Аденауэр" и выведенный из эксплуатации ввиду частых поломок, будет продан компании Lufthansa. <...> Предприятие хочет разобрать реактивный самолет и продать его детали", — пишет издание.По информации журнала, на этой неделе "дочке" компании Lufthansa Technik предложили выкупить воздушное судно. Организация планирует согласиться на сделку. Отмечается, что самолет находился в эксплуатации по меньшей мере 20 лет. Летом 2023 года главе МИД Германии пришлось отменить запланированный недельный визит в Тихоокеанский регион. Аэробус должен был приземлиться 14 августа в Канберре, а на следующий день планировалось начало официальной программы визита. После Австралии министр хотела также посетить Новую Зеландию и Фиджи. Однако через три минуты после вылета из Абу-Даби, где самолет проходил дозаправку, экипаж обнаружил неисправность с выдвижением закрылков и вынужден был вернуться в ОАЭ.

https://ria.ru/20240128/berbok-1923990906.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, анналена бербок, lufthansa , airbus a340