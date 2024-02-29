https://ria.ru/20240229/zhizn-1930197337.html

Путин поручил добиться увеличения средней продолжительности жизни в России

Путин поручил добиться увеличения средней продолжительности жизни в России - РИА Новости, 29.02.2024

Путин поручил добиться увеличения средней продолжительности жизни в России

Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года, страна вернулась на допандемийный уровень, к 2030 году продолжительность жизни должна составить не... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:51

2024-02-29T12:51

2024-02-29T13:07

общество

россия

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года, страна вернулась на допандемийный уровень, к 2030 году продолжительность жизни должна составить не менее 78 лет, а в дальнейшем выйти на уровень 80 лет и более, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. Мы вернулись на тот уровень, который был до пандемии коронавируса. К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить не менее 78 лет, а в дальнейшем, как мы и планировали, предстоит выйти на уровень 80 плюс", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию. При этом он назвал важным, чтобы росла продолжительность здоровой, активной жизни, чтобы человек мог посвящать свое время семье, близким, детям, внукам.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231221/dolgoletie-1916909581.html

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Кирилл Волков

общество, россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин