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Путин поручил добиться увеличения средней продолжительности жизни в России - РИА Новости, 29.02.2024
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12:51 29.02.2024 (обновлено: 13:07 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/zhizn-1930197337.html
Путин поручил добиться увеличения средней продолжительности жизни в России
Путин поручил добиться увеличения средней продолжительности жизни в России - РИА Новости, 29.02.2024
Путин поручил добиться увеличения средней продолжительности жизни в России
Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года, страна вернулась на допандемийный уровень, к 2030 году продолжительность жизни должна составить не... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:51
2024-02-29T13:07
общество
россия
послание президента федеральному собранию —  2024 
владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года, страна вернулась на допандемийный уровень, к 2030 году продолжительность жизни должна составить не менее 78 лет, а в дальнейшем выйти на уровень 80 лет и более, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. Мы вернулись на тот уровень, который был до пандемии коронавируса. К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить не менее 78 лет, а в дальнейшем, как мы и планировали, предстоит выйти на уровень 80 плюс", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию. При этом он назвал важным, чтобы росла продолжительность здоровой, активной жизни, чтобы человек мог посвящать свое время семье, близким, детям, внукам.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231221/dolgoletie-1916909581.html
https://ria.ru/20240229/putin-1929751362.html
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общество, россия, послание президента федеральному собранию —  2024 , владимир путин
Общество, Россия, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Владимир Путин
Путин поручил добиться увеличения средней продолжительности жизни в России

Путин: средняя продолжительность жизни к 2030 году должна быть не менее 78 лет

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года, страна вернулась на допандемийный уровень, к 2030 году продолжительность жизни должна составить не менее 78 лет, а в дальнейшем выйти на уровень 80 лет и более, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. Мы вернулись на тот уровень, который был до пандемии коронавируса. К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить не менее 78 лет, а в дальнейшем, как мы и планировали, предстоит выйти на уровень 80 плюс", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию. При этом он назвал важным, чтобы росла продолжительность здоровой, активной жизни, чтобы человек мог посвящать свое время семье, близким, детям, внукам.
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21 декабря 2023, 08:00
В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
Президент России Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Год семьи и выборов. Путин расскажет, что ждет Россию
Вчера, 00:00
 
ОбществоРоссияПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Владимир Путин
 
 
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