https://ria.ru/20240229/zapad-1930211871.html
Действия Запада грозят ядерным конфликтом, заявил Путин
Действия Запада грозят ядерным конфликтом, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
Действия Запада грозят ядерным конфликтом, заявил Путин
Опасные действия, заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:16
2024-02-29T13:16
2024-02-29T14:54
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Опасные действия, заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации, заявил президент РФ Владимир Путин. Во время послания Федеральному собранию РФ президент упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Также обсуждается отправка контингента НАТО на Украину, отметил Путин. "Все, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир... все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации", - сказал президент. В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов. Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации. Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию — 2024
Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Действия Запада грозят ядерным конфликтом, заявил Путин
Путин: то, что придумывает Запад, грозит ядерным конфликтом, гибелью цивилизации
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Опасные действия, заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации, заявил президент РФ Владимир Путин.
Во время послания Федеральному собранию РФ президент упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу
, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Также обсуждается отправка контингента НАТО
на Украину
, отметил Путин.
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"Все, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир... все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации", - сказал президент.
В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
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Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
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