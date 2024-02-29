https://ria.ru/20240229/zapad-1930211871.html

Действия Запада грозят ядерным конфликтом, заявил Путин

Действия Запада грозят ядерным конфликтом, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Действия Запада грозят ядерным конфликтом, заявил Путин

Опасные действия, заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:16

2024-02-29T13:16

2024-02-29T14:54

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Опасные действия, заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации, заявил президент РФ Владимир Путин. Во время послания Федеральному собранию РФ президент упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Также обсуждается отправка контингента НАТО на Украину, отметил Путин. "Все, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир... все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации", - сказал президент. В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов. Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации. Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

https://ria.ru/20240229/protivostoyanie-1930070440.html

https://ria.ru/20240229/nacheku-1930163535.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию — 2024