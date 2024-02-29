https://ria.ru/20240229/yaroslavl-1930354228.html

Шесть объектов построено по программе "Чистая вода" в Ярославской области

Шесть объектов построено по программе "Чистая вода" в Ярославской области - РИА Новости, 29.02.2024

Шесть объектов построено по программе "Чистая вода" в Ярославской области

Шесть объектов водоснабжения построено в Ярославской области за время реализации федерального проекта "Чистая вода", сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T21:04

2024-02-29T21:04

2024-02-29T21:04

ярославская область

общество

ярославская область

данилов

россия

владимир путин

михаил евраев

послание президента федеральному собранию — 2024

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 фев - РИА Новости. Шесть объектов водоснабжения построено в Ярославской области за время реализации федерального проекта "Чистая вода", сообщил губернатор региона Михаил Евраев. "В Ярославской области за время реализации федерального проекта "Чистая вода" уже построили шесть объектов водоснабжения. Благодаря этому повысилось качество жизни в Красных Ткачах, Купанском, Пошехонье, Туношне, Данилове и Некоузе", - рассказал губернатор Михаил Евраев, комментируя упомянутое президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию продолжение проекта "Чистая вода". По словам Евраева, сейчас новые очистные строятся в Любиме, в ближайших планах - создание станции водоочистки в деревне Кушляево Рыбинского района. "Благодаря решению президента о продлении федерального проекта в дальнейшем сможем обеспечить чистой водой еще большее число жителей региона", - подчеркнул губернатор. В Ярославской области правительством региона также реализуется федеральный проект "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". По данным областного правительства, в его рамках в этом году планируется завершить мероприятия на очистных сооружениях в Ростове и селе Нагорье городского округа Переславль-Залесский. За все время реализации этого проекта в регионе построены и реконструированы 13 объектов.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ярославская область, данилов, россия, владимир путин, михаил евраев, послание президента федеральному собранию — 2024