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Шесть объектов построено по программе "Чистая вода" в Ярославской области - РИА Новости, 29.02.2024
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Ярославская область
 
21:04 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/yaroslavl-1930354228.html
Шесть объектов построено по программе "Чистая вода" в Ярославской области
Шесть объектов построено по программе "Чистая вода" в Ярославской области - РИА Новости, 29.02.2024
Шесть объектов построено по программе "Чистая вода" в Ярославской области
Шесть объектов водоснабжения построено в Ярославской области за время реализации федерального проекта "Чистая вода", сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T21:04
2024-02-29T21:04
ярославская область
общество
ярославская область
данилов
россия
владимир путин
михаил евраев
послание президента федеральному собранию —  2024 
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 фев - РИА Новости. Шесть объектов водоснабжения построено в Ярославской области за время реализации федерального проекта "Чистая вода", сообщил губернатор региона Михаил Евраев. "В Ярославской области за время реализации федерального проекта "Чистая вода" уже построили шесть объектов водоснабжения. Благодаря этому повысилось качество жизни в Красных Ткачах, Купанском, Пошехонье, Туношне, Данилове и Некоузе", - рассказал губернатор Михаил Евраев, комментируя упомянутое президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию продолжение проекта "Чистая вода". По словам Евраева, сейчас новые очистные строятся в Любиме, в ближайших планах - создание станции водоочистки в деревне Кушляево Рыбинского района. "Благодаря решению президента о продлении федерального проекта в дальнейшем сможем обеспечить чистой водой еще большее число жителей региона", - подчеркнул губернатор. В Ярославской области правительством региона также реализуется федеральный проект "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". По данным областного правительства, в его рамках в этом году планируется завершить мероприятия на очистных сооружениях в Ростове и селе Нагорье городского округа Переславль-Залесский. За все время реализации этого проекта в регионе построены и реконструированы 13 объектов.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/shkoly-1930351911.html
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общество, ярославская область, данилов, россия, владимир путин, михаил евраев, послание президента федеральному собранию —  2024 
Ярославская область, Общество, Ярославская область, Данилов, Россия, Владимир Путин, Михаил Евраев, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 

Шесть объектов построено по программе "Чистая вода" в Ярославской области

© Pixabay / FoYuЗима в Ярославле
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© Pixabay / FoYu
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 фев - РИА Новости. Шесть объектов водоснабжения построено в Ярославской области за время реализации федерального проекта "Чистая вода", сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
"В Ярославской области за время реализации федерального проекта "Чистая вода" уже построили шесть объектов водоснабжения. Благодаря этому повысилось качество жизни в Красных Ткачах, Купанском, Пошехонье, Туношне, Данилове и Некоузе", - рассказал губернатор Михаил Евраев, комментируя упомянутое президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию продолжение проекта "Чистая вода".
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По словам Евраева, сейчас новые очистные строятся в Любиме, в ближайших планах - создание станции водоочистки в деревне Кушляево Рыбинского района.
«
"Благодаря решению президента о продлении федерального проекта в дальнейшем сможем обеспечить чистой водой еще большее число жителей региона", - подчеркнул губернатор.
В Ярославской области правительством региона также реализуется федеральный проект "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". По данным областного правительства, в его рамках в этом году планируется завершить мероприятия на очистных сооружениях в Ростове и селе Нагорье городского округа Переславль-Залесский. За все время реализации этого проекта в регионе построены и реконструированы 13 объектов.
Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
 
Ярославская областьОбществоЯрославская областьДаниловРоссияВладимир ПутинМихаил ЕвраевПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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