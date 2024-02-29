https://ria.ru/20240229/xiaomi-1930313582.html

Некоторые смартфоны Xiaomi после обновления превратились в "кирпичи"

Некоторые смартфоны Xiaomi после обновления превратились в "кирпичи" - РИА Новости, 29.02.2024

Некоторые смартфоны Xiaomi после обновления превратились в "кирпичи"

Пользователи Xiaomi столкнулись с глобальным масштабным сбоем в операционной системе Hyper OS при ее обновлении, сообщили РИА Новости в службе поддержки... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T17:22

2024-02-29T17:22

2024-02-29T18:51

технологии

xiaomi inc

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Пользователи Xiaomi столкнулись с глобальным масштабным сбоем в операционной системе Hyper OS при ее обновлении, сообщили РИА Новости в службе поддержки компании. "Случился глобальный масштабный сбой, есть два решения: либо осуществить полный сброс устройства, либо отнести его в сервисный центр", — уточнили в компании. Так в службе поддержки прокомментировали информацию, что пользователи Xiaomi по всему миру столкнулись со сбоем после обновления операционной системы Hyper OS.Владельцы гаджетов пишут в обсуждении в официальной группе Xiaomi "ВКонтакте", что их смартфоны превратились в "кирпичи". После попытки обновления, которая у многих началась автоматически, на экранах устройств открывается Recovery Menu (меню восстановления), из которого не получается выйти. Перезагрузки гаджетов также не помогают.Hyper OS — новая мобильная операционная система на основе Android для смартфонов, электронных планшетов, часов и умных телевизоров Xiaomi. Ее представили 26 октября 2023 года. Сейчас многие устройства компании работают на прежней ОС под названием MIUI. А к Hyper OS уже подключили несколько моделей — в том числе Xiaomi 14, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi Pad 6S Pro, Xiaomi Watch S3 и Xiaomi Smart Band 8 Pro.

https://ria.ru/20240129/proslushka-1924040704.html

https://ria.ru/20240227/sboy-1929750131.html

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, xiaomi inc