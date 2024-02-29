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Котяков ответил на вопрос о перспективе сделать 31 декабря выходным днем - РИА Новости, 29.02.2024
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11:19 29.02.2024 (обновлено: 11:26 29.02.2024) дополняется ...
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Котяков ответил на вопрос о перспективе сделать 31 декабря выходным днем
Котяков ответил на вопрос о перспективе сделать 31 декабря выходным днем - РИА Новости, 29.02.2024
Котяков ответил на вопрос о перспективе сделать 31 декабря выходным днем
Министр труда РФ Антон Котяков, комментируя РИА Новости перспективы сделать 31 декабря официальным выходным праздничным днем, заявил, что министерство будет... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:19
2024-02-29T11:26
антон котяков
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Министр труда РФ Антон Котяков, комментируя РИА Новости перспективы сделать 31 декабря официальным выходным праздничным днем, заявил, что министерство будет смотреть, обсуждать."Во-первых, для этого нужно принять соответствующие нормативные документы, на сегодняшний день они не приняты", - сказал министр РИА Новости."Мне кажется, вообще люди счастливы, когда большее количество выходных. Просто нужно обсуждать 31 число. У нас последнее время так обстоятельства складывались, что последние два или три года 31-е выпадало на выходные дни. Поэтому вопрос откладывался. По 2025 году будем смотреть, обсуждать", - добавил Котяков.
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антон котяков, общество, новый год
Антон Котяков, Общество, Новый год
Котяков ответил на вопрос о перспективе сделать 31 декабря выходным днем

Котяков: в правительстве рассмотрят предложение сделать 31 декабря выходным днем

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Министр труда РФ Антон Котяков, комментируя РИА Новости перспективы сделать 31 декабря официальным выходным праздничным днем, заявил, что министерство будет смотреть, обсуждать.
"Во-первых, для этого нужно принять соответствующие нормативные документы, на сегодняшний день они не приняты", - сказал министр РИА Новости.
"Мне кажется, вообще люди счастливы, когда большее количество выходных. Просто нужно обсуждать 31 число. У нас последнее время так обстоятельства складывались, что последние два или три года 31-е выпадало на выходные дни. Поэтому вопрос откладывался. По 2025 году будем смотреть, обсуждать", - добавил Котяков.
Календарь праздничных дней в 2024 году. Проект Минтруда
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