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Котяков ответил на вопрос о перспективе сделать 31 декабря выходным днем

Котяков ответил на вопрос о перспективе сделать 31 декабря выходным днем - РИА Новости, 29.02.2024

Котяков ответил на вопрос о перспективе сделать 31 декабря выходным днем

Министр труда РФ Антон Котяков, комментируя РИА Новости перспективы сделать 31 декабря официальным выходным праздничным днем, заявил, что министерство будет... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:19

2024-02-29T11:19

2024-02-29T11:26

антон котяков

общество

новый год

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Министр труда РФ Антон Котяков, комментируя РИА Новости перспективы сделать 31 декабря официальным выходным праздничным днем, заявил, что министерство будет смотреть, обсуждать."Во-первых, для этого нужно принять соответствующие нормативные документы, на сегодняшний день они не приняты", - сказал министр РИА Новости."Мне кажется, вообще люди счастливы, когда большее количество выходных. Просто нужно обсуждать 31 число. У нас последнее время так обстоятельства складывались, что последние два или три года 31-е выпадало на выходные дни. Поэтому вопрос откладывался. По 2025 году будем смотреть, обсуждать", - добавил Котяков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

антон котяков, общество, новый год