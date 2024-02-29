https://ria.ru/20240229/vykhodnoy-1930152879.html
Котяков ответил на вопрос о перспективе сделать 31 декабря выходным днем
Котяков ответил на вопрос о перспективе сделать 31 декабря выходным днем - РИА Новости, 29.02.2024
Котяков ответил на вопрос о перспективе сделать 31 декабря выходным днем
Министр труда РФ Антон Котяков, комментируя РИА Новости перспективы сделать 31 декабря официальным выходным праздничным днем, заявил, что министерство будет... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:19
2024-02-29T11:19
2024-02-29T11:26
антон котяков
общество
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911396679_0:187:2976:1861_1920x0_80_0_0_39557ad33cf1deab70b33b4d32328dff.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Министр труда РФ Антон Котяков, комментируя РИА Новости перспективы сделать 31 декабря официальным выходным праздничным днем, заявил, что министерство будет смотреть, обсуждать."Во-первых, для этого нужно принять соответствующие нормативные документы, на сегодняшний день они не приняты", - сказал министр РИА Новости."Мне кажется, вообще люди счастливы, когда большее количество выходных. Просто нужно обсуждать 31 число. У нас последнее время так обстоятельства складывались, что последние два или три года 31-е выпадало на выходные дни. Поэтому вопрос откладывался. По 2025 году будем смотреть, обсуждать", - добавил Котяков.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911396679_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_308e2b6ba4b88086a46acb122f8b6af6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон котяков, общество, новый год
Антон Котяков, Общество, Новый год
Котяков ответил на вопрос о перспективе сделать 31 декабря выходным днем
Котяков: в правительстве рассмотрят предложение сделать 31 декабря выходным днем
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Министр труда РФ Антон Котяков, комментируя РИА Новости перспективы сделать 31 декабря официальным выходным праздничным днем, заявил, что министерство будет смотреть, обсуждать.
"Во-первых, для этого нужно принять соответствующие нормативные документы, на сегодняшний день они не приняты", - сказал министр РИА Новости.
"Мне кажется, вообще люди счастливы, когда большее количество выходных. Просто нужно обсуждать 31 число. У нас последнее время так обстоятельства складывались, что последние два или три года 31-е выпадало на выходные дни. Поэтому вопрос откладывался. По 2025 году будем смотреть, обсуждать", - добавил Котяков.