https://ria.ru/20240229/vybory-1930327143.html

Жители Авдеевки смогут проголосовать на предстоящих выборах президента

Жители Авдеевки смогут проголосовать на предстоящих выборах президента - РИА Новости, 29.02.2024

Жители Авдеевки смогут проголосовать на предстоящих выборах президента

Жители освобожденной Авдеевки будут иметь возможность проголосовать на предстоящих выборах президента Российской Федерации, заявил председатель избирательной... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T18:21

2024-02-29T18:21

2024-02-29T18:21

выборы президента россии — 2024

авдеевка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 29 фев - РИА Новости. Жители освобожденной Авдеевки будут иметь возможность проголосовать на предстоящих выборах президента Российской Федерации, заявил председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий. "Авдеевцы тоже наши граждане, если вспоминать 14-й год авдеевцы точно также активно голосовали за вступление в Российскую федерацию. Это тоже наши граждане, это тоже наши люди. Поэтому мы как избирательная комиссия создадим абсолютно все и создаем абсолютно все условия для их качественного волеизъявления", - сказал Высоцкий. Он также добавил, что часть людей находятся на ПВР (пунктах временного размещения) часть людей находятся в городе. Избирательная комиссия в каждом конкретном случае, ориентируясь на оперативную обстановку, предоставит возможность каждому избирателю проголосовать. "Авдеевцы наши, мы им дадим возможность проголосовать", - подчеркнул Высоцкий.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

авдеевка

донецкая народная республика

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авдеевка, донецкая народная республика