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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из натовской артиллерии
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из натовской артиллерии - РИА Новости, 29.02.2024
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из натовской артиллерии
Украинские войска в 16.55 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T23:25
2024-02-29T23:25
2024-02-29T23:25
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ДОНЕЦК, 29 фев - РИА Новости. Украинские войска в 16.55 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства во Вконтакте.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240229/bazy-1930366083.html
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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из натовской артиллерии
ВСУ выпустили три натовских снаряда по Петровскому району Донецка