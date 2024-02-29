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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из натовской артиллерии - РИА Новости, 29.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:25 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/vsu-1930369009.html
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из натовской артиллерии
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из натовской артиллерии - РИА Новости, 29.02.2024
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из натовской артиллерии
Украинские войска в 16.55 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T23:25
2024-02-29T23:25
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
донецк
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ДОНЕЦК, 29 фев - РИА Новости. Украинские войска в 16.55 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). &quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров&quot;, - говорится в сообщении представительства во Вконтакте.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240229/bazy-1930366083.html
петровский район
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в мире, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Донецк
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из натовской артиллерии

ВСУ выпустили три натовских снаряда по Петровскому району Донецка

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 фев - РИА Новости. Украинские войска в 16.55 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства во Вконтакте.

Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Киев - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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Вчера, 22:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОДонецк
 
 
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