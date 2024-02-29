https://ria.ru/20240229/vsu-1930256656.html

В Раде анонсировали кадровые перестановки в командовании ВСУ

В Раде анонсировали кадровые перестановки в командовании ВСУ - РИА Новости, 29.02.2024

В Раде анонсировали кадровые перестановки в командовании ВСУ

Депутат парламента Украины Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале, что в командовании ВСУ произойдут новые кадровые перестановки на уровне комбригов... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:30

2024-02-29T14:30

2024-02-29T14:30

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Депутат парламента Украины Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале, что в командовании ВСУ произойдут новые кадровые перестановки на уровне комбригов и генералов. "В ВСУ начнутся снова изменения. Будут сменены генералы и командующие силами. По некоторым генералам началось расследование", - написал Гончаренко. Ранее Владимир Зеленский на фоне сдачи главкомом ВСУ Александром Сырским города Авдеевка в ДНР и села Крынки в Херсонской области заявил, что в украинских войсках проводится аудит. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в начале февраля сообщил о проведении аудита действий ВСУ за 2022 и 2023 год. По его словам, в ходе контрнаступления украинских войск в прошлом году были допущены "тактические ошибки". Глава государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева 13 февраля сообщила, что международные инспекторы имеют доступ к материалам проверки украинского минобороны. Как заявлял ранее заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир, ведомство за последний квартал 2023 года выявило финансовые нарушения более чем на 270 миллионов долларов. В январе 2023 года украинское издание "Страна" сообщало, что украинские правоохранители на фоне растущих обвинений в адрес властей в коррупции, связанной с военной помощью Запада, подтвердили обыски у чиновников минобороны Украины и менеджеров фирмы "Львовский арсенал", по версии следствия, они украли почти 1,5 миллиарда гривен (почти 40 миллионов долларов) на закупках снарядов. Заявлялось, что обыски также проводили у действующих чиновников минобороны.

https://ria.ru/20240221/vsu-1928643814.html

https://ria.ru/20240216/syrskiy-1927697684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, александр сырский, верховная рада украины