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В Раде анонсировали кадровые перестановки в командовании ВСУ - РИА Новости, 29.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/vsu-1930256656.html
В Раде анонсировали кадровые перестановки в командовании ВСУ
В Раде анонсировали кадровые перестановки в командовании ВСУ - РИА Новости, 29.02.2024
В Раде анонсировали кадровые перестановки в командовании ВСУ
Депутат парламента Украины Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале, что в командовании ВСУ произойдут новые кадровые перестановки на уровне комбригов... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:30
2024-02-29T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей гончаренко
вооруженные силы украины
александр сырский
верховная рада украины
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Депутат парламента Украины Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале, что в командовании ВСУ произойдут новые кадровые перестановки на уровне комбригов и генералов. "В ВСУ начнутся снова изменения. Будут сменены генералы и командующие силами. По некоторым генералам началось расследование", - написал Гончаренко. Ранее Владимир Зеленский на фоне сдачи главкомом ВСУ Александром Сырским города Авдеевка в ДНР и села Крынки в Херсонской области заявил, что в украинских войсках проводится аудит. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в начале февраля сообщил о проведении аудита действий ВСУ за 2022 и 2023 год. По его словам, в ходе контрнаступления украинских войск в прошлом году были допущены "тактические ошибки". Глава государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева 13 февраля сообщила, что международные инспекторы имеют доступ к материалам проверки украинского минобороны. Как заявлял ранее заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир, ведомство за последний квартал 2023 года выявило финансовые нарушения более чем на 270 миллионов долларов. В январе 2023 года украинское издание "Страна" сообщало, что украинские правоохранители на фоне растущих обвинений в адрес властей в коррупции, связанной с военной помощью Запада, подтвердили обыски у чиновников минобороны Украины и менеджеров фирмы "Львовский арсенал", по версии следствия, они украли почти 1,5 миллиарда гривен (почти 40 миллионов долларов) на закупках снарядов. Заявлялось, что обыски также проводили у действующих чиновников минобороны.
https://ria.ru/20240221/vsu-1928643814.html
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в мире, украина, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, александр сырский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский, Верховная Рада Украины
В Раде анонсировали кадровые перестановки в командовании ВСУ

Гончаренко: в ВСУ снова пройдут перестановки на уровне комбригов и генералов

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Депутат парламента Украины Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале, что в командовании ВСУ произойдут новые кадровые перестановки на уровне комбригов и генералов.
"В ВСУ начнутся снова изменения. Будут сменены генералы и командующие силами. По некоторым генералам началось расследование", - написал Гончаренко.
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21 февраля, 09:14
Ранее Владимир Зеленский на фоне сдачи главкомом ВСУ Александром Сырским города Авдеевка в ДНР и села Крынки в Херсонской области заявил, что в украинских войсках проводится аудит. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в начале февраля сообщил о проведении аудита действий ВСУ за 2022 и 2023 год. По его словам, в ходе контрнаступления украинских войск в прошлом году были допущены "тактические ошибки".
Глава государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева 13 февраля сообщила, что международные инспекторы имеют доступ к материалам проверки украинского минобороны. Как заявлял ранее заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир, ведомство за последний квартал 2023 года выявило финансовые нарушения более чем на 270 миллионов долларов.
В январе 2023 года украинское издание "Страна" сообщало, что украинские правоохранители на фоне растущих обвинений в адрес властей в коррупции, связанной с военной помощью Запада, подтвердили обыски у чиновников минобороны Украины и менеджеров фирмы "Львовский арсенал", по версии следствия, они украли почти 1,5 миллиарда гривен (почти 40 миллионов долларов) на закупках снарядов. Заявлялось, что обыски также проводили у действующих чиновников минобороны.
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16 февраля, 01:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей ГончаренкоВооруженные силы УкраиныАлександр СырскийВерховная Рада Украины
 
 
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