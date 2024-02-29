https://ria.ru/20240229/vsu-1930256656.html
В Раде анонсировали кадровые перестановки в командовании ВСУ
В Раде анонсировали кадровые перестановки в командовании ВСУ - РИА Новости, 29.02.2024
В Раде анонсировали кадровые перестановки в командовании ВСУ
Депутат парламента Украины Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале, что в командовании ВСУ произойдут новые кадровые перестановки на уровне комбригов... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:30
2024-02-29T14:30
2024-02-29T14:30
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александр сырский
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Депутат парламента Украины Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале, что в командовании ВСУ произойдут новые кадровые перестановки на уровне комбригов и генералов. "В ВСУ начнутся снова изменения. Будут сменены генералы и командующие силами. По некоторым генералам началось расследование", - написал Гончаренко. Ранее Владимир Зеленский на фоне сдачи главкомом ВСУ Александром Сырским города Авдеевка в ДНР и села Крынки в Херсонской области заявил, что в украинских войсках проводится аудит. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в начале февраля сообщил о проведении аудита действий ВСУ за 2022 и 2023 год. По его словам, в ходе контрнаступления украинских войск в прошлом году были допущены "тактические ошибки". Глава государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева 13 февраля сообщила, что международные инспекторы имеют доступ к материалам проверки украинского минобороны. Как заявлял ранее заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир, ведомство за последний квартал 2023 года выявило финансовые нарушения более чем на 270 миллионов долларов. В январе 2023 года украинское издание "Страна" сообщало, что украинские правоохранители на фоне растущих обвинений в адрес властей в коррупции, связанной с военной помощью Запада, подтвердили обыски у чиновников минобороны Украины и менеджеров фирмы "Львовский арсенал", по версии следствия, они украли почти 1,5 миллиарда гривен (почти 40 миллионов долларов) на закупках снарядов. Заявлялось, что обыски также проводили у действующих чиновников минобороны.
https://ria.ru/20240221/vsu-1928643814.html
https://ria.ru/20240216/syrskiy-1927697684.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, александр сырский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский, Верховная Рада Украины
В Раде анонсировали кадровые перестановки в командовании ВСУ
Гончаренко: в ВСУ снова пройдут перестановки на уровне комбригов и генералов
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости.
Депутат парламента Украины Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале
, что в командовании ВСУ произойдут новые кадровые перестановки на уровне комбригов и генералов.
"В ВСУ начнутся снова изменения. Будут сменены генералы и командующие силами. По некоторым генералам началось расследование", - написал Гончаренко.
Они обречены. СМИ раскрыли, что ждет Украину после крупного поражения ВСУ
Ранее Владимир Зеленский
на фоне сдачи главкомом ВСУ Александром Сырским
города Авдеевка
в ДНР
и села Крынки в Херсонской области
заявил, что в украинских войсках проводится аудит. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк
в начале февраля сообщил о проведении аудита действий ВСУ за 2022 и 2023 год. По его словам, в ходе контрнаступления украинских войск в прошлом году были допущены "тактические ошибки".
Глава государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева 13 февраля сообщила, что международные инспекторы имеют доступ к материалам проверки украинского минобороны. Как заявлял ранее заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир, ведомство за последний квартал 2023 года выявило финансовые нарушения более чем на 270 миллионов долларов.
В январе 2023 года украинское издание "Страна" сообщало, что украинские правоохранители на фоне растущих обвинений в адрес властей в коррупции, связанной с военной помощью Запада, подтвердили обыски у чиновников минобороны Украины и менеджеров фирмы "Львовский арсенал", по версии следствия, они украли почти 1,5 миллиарда гривен (почти 40 миллионов долларов) на закупках снарядов. Заявлялось, что обыски также проводили у действующих чиновников минобороны.
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