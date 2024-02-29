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Разногласия между Шольцем и Макроном переросли в открытую вражду, пишут СМИ - РИА Новости, 29.02.2024
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08:16 29.02.2024 (обновлено: 10:04 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/vrazhda-1930118130.html
Разногласия между Шольцем и Макроном переросли в открытую вражду, пишут СМИ
Разногласия между Шольцем и Макроном переросли в открытую вражду, пишут СМИ - РИА Новости, 29.02.2024
Разногласия между Шольцем и Макроном переросли в открытую вражду, пишут СМИ
Разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за Украины переросли в открытую вражду, пишет издание Politico. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T08:16
2024-02-29T10:04
в мире
германия
олаф шольц
эммануэль макрон
франция
евросоюз
украина
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за Украины переросли в открытую вражду, пишет издание Politico. "Разногласия между Шольцем и Макроном по поводу военной помощи Украине перерастают в нечто вроде открытой вражды", — говорится в публикации.Немецкие чиновники отмечают, что французский президент делает жесткие заявления по Украине, но на деле Франция оказывает гораздо меньше помощи по сравнению с Германией.По данным Кильского института мировой экономики, Берлин предоставил или запланировал более 17 миллиардов евро на помощь Киеву, в то время как Париж — только 640 миллионов евро. "Французские чиновники возражают, что они предоставляют оружие, которое действительно имеет значение, и делают это с меньшими колебаниями, чем немцы", — добавляет издание.Politico также сравнило подходы двух стран по помощи Украине, отмечая большую нерешительность ФРГ в отправке некоторых типов оружия, например ракет Taurus. Издание замечает, что после саммита в Париже в понедельник Макрон, похоже, начал преследовать Шольца за "историческую нерешительность" Германии по этому вопросу.В Париже 26 февраля прошла конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам саммита Макрон сообщил, что ЕС договорился создать очередную, девятую по счету коалицию по поставкам Украине ракет среднего и дальнего радиуса действия. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".Кроме того, по инициативе президента Франции участники обсуждали возможность отправки войск на Украину, но консенсуса не достигли.После встречи Шольц и министр обороны Германии Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину. Канцлер дополнительно подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, он снова заявил об отсутствии планов по отправке ВСУ ракет Taurus.Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на обсуждение темы отправки войск на Украину, подчеркнув, что это сделает прямое военное столкновение между Россией и НАТО неизбежным.
https://ria.ru/20240228/konfrontatsiya-1930061894.html
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
https://ria.ru/20240229/voyna-1930098097.html
https://ria.ru/20240229/impichment-1930115235.html
германия
франция
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в мире, германия, олаф шольц, эммануэль макрон, франция, евросоюз, украина
В мире, Германия, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Франция, Евросоюз, Украина
Разногласия между Шольцем и Макроном переросли в открытую вражду, пишут СМИ

Politico: конфликт Шольца и Макрона из-за помощи ВСУ перерос в открытую вражду

© AFP 2024 / LUDOVIC MARINКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AFP 2024 / LUDOVIC MARIN
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за Украины переросли в открытую вражду, пишет издание Politico.
"Разногласия между Шольцем и Макроном по поводу военной помощи Украине перерастают в нечто вроде открытой вражды", — говорится в публикации.
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Немецкие чиновники отмечают, что французский президент делает жесткие заявления по Украине, но на деле Франция оказывает гораздо меньше помощи по сравнению с Германией.
По данным Кильского института мировой экономики, Берлин предоставил или запланировал более 17 миллиардов евро на помощь Киеву, в то время как Париж — только 640 миллионов евро.
"Французские чиновники возражают, что они предоставляют оружие, которое действительно имеет значение, и делают это с меньшими колебаниями, чем немцы", — добавляет издание.
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Politico также сравнило подходы двух стран по помощи Украине, отмечая большую нерешительность ФРГ в отправке некоторых типов оружия, например ракет Taurus. Издание замечает, что после саммита в Париже в понедельник Макрон, похоже, начал преследовать Шольца за "историческую нерешительность" Германии по этому вопросу.
В Париже 26 февраля прошла конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам саммита Макрон сообщил, что ЕС договорился создать очередную, девятую по счету коалицию по поставкам Украине ракет среднего и дальнего радиуса действия. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
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Кроме того, по инициативе президента Франции участники обсуждали возможность отправки войск на Украину, но консенсуса не достигли.
После встречи Шольц и министр обороны Германии Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину. Канцлер дополнительно подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, он снова заявил об отсутствии планов по отправке ВСУ ракет Taurus.
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на обсуждение темы отправки войск на Украину, подчеркнув, что это сделает прямое военное столкновение между Россией и НАТО неизбежным.
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