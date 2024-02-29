https://ria.ru/20240229/vovk-1930306240.html

Росфинмониторинг внес обвиняемую в убийстве Дугиной в перечень террористов

Росфинмониторинг внес обвиняемую в убийстве Дугиной в перечень террористов - РИА Новости, 29.02.2024

Росфинмониторинг внес обвиняемую в убийстве Дугиной в перечень террористов

Обвиняемая в убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк* включена в РФ в перечень террористов и экстремистов, сообщается на... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:51

2024-02-29T16:51

2024-02-29T17:02

специальная военная операция на украине

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

дарья дугина

происшествия

украина

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Обвиняемая в убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк* включена в РФ в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов <...> Вовк Наталья Павловна*, 16.05.1979 г.р. , г. Мариуполь", - говорится на сайте.Также в перечень террористов и экстремистов включен предполагаемый сообщник Вовк* – гражданин Украины Богдан Цыганенко*.Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк*.* Внесены в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20231109/prigovor-1908495780.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), дарья дугина, происшествия, украина, подрыв автомобиля дарьи дугиной