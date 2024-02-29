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Росфинмониторинг внес обвиняемую в убийстве Дугиной в перечень террористов - РИА Новости, 29.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 29.02.2024 (обновлено: 17:02 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/vovk-1930306240.html
Росфинмониторинг внес обвиняемую в убийстве Дугиной в перечень террористов
Росфинмониторинг внес обвиняемую в убийстве Дугиной в перечень террористов - РИА Новости, 29.02.2024
Росфинмониторинг внес обвиняемую в убийстве Дугиной в перечень террористов
Обвиняемая в убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк* включена в РФ в перечень террористов и экстремистов, сообщается на... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:51
2024-02-29T17:02
специальная военная операция на украине
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
дарья дугина
происшествия
украина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Обвиняемая в убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк* включена в РФ в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов &lt;...&gt; Вовк Наталья Павловна*, 16.05.1979 г.р. , г. Мариуполь", - говорится на сайте.Также в перечень террористов и экстремистов включен предполагаемый сообщник Вовк* – гражданин Украины Богдан Цыганенко*.Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк*.* Внесены в перечень террористов и экстремистов
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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), дарья дугина, происшествия, украина, подрыв автомобиля дарьи дугиной
Специальная военная операция на Украине, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Дарья Дугина, Происшествия, Украина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
Росфинмониторинг внес обвиняемую в убийстве Дугиной в перечень террористов

Росфинмониторинг внес украинку Наталью Вовк в список террористов и экстремистов

© РИА Новости / ФСБ РоссииНаталья Вовк (Шабан)
Наталья Вовк (Шабан) - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / ФСБ России
Наталья Вовк (Шабан). Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Обвиняемая в убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк* включена в РФ в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов <...> Вовк Наталья Павловна*, 16.05.1979 г.р. , г. Мариуполь", - говорится на сайте.
Также в перечень террористов и экстремистов включен предполагаемый сообщник Вовк* – гражданин Украины Богдан Цыганенко*.
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк*.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Дарья ДугинаПроисшествияУкраинаПодрыв автомобиля Дарьи Дугиной
 
 
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