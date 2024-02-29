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Росфинмониторинг внес обвиняемую в убийстве Дугиной в перечень террористов
Росфинмониторинг внес обвиняемую в убийстве Дугиной в перечень террористов - РИА Новости, 29.02.2024
Росфинмониторинг внес обвиняемую в убийстве Дугиной в перечень террористов
Обвиняемая в убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк* включена в РФ в перечень террористов и экстремистов, сообщается на... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:51
2024-02-29T16:51
2024-02-29T17:02
специальная военная операция на украине
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
дарья дугина
происшествия
украина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Обвиняемая в убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк* включена в РФ в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов <...> Вовк Наталья Павловна*, 16.05.1979 г.р. , г. Мариуполь", - говорится на сайте.Также в перечень террористов и экстремистов включен предполагаемый сообщник Вовк* – гражданин Украины Богдан Цыганенко*.Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк*.* Внесены в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20231109/prigovor-1908495780.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), дарья дугина, происшествия, украина, подрыв автомобиля дарьи дугиной
Специальная военная операция на Украине, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Дарья Дугина, Происшествия, Украина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
Росфинмониторинг внес обвиняемую в убийстве Дугиной в перечень террористов
Росфинмониторинг внес украинку Наталью Вовк в список террористов и экстремистов