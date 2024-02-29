https://ria.ru/20240229/voennye-1930167607.html
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении - РИА Новости, 29.02.2024
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении
Российские подразделения заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении, ВСУ за сутки потеряли здесь почти 500 военнослужащих, сообщило Минобороны в... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:57
2024-02-29T11:57
2024-02-29T15:05
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
авдеевка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928054281_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa452090767b17066a0bf02116538f53.jpg
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Российские подразделения заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении, ВСУ за сутки потеряли здесь почти 500 военнослужащих, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 61-й механизированных и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бердычи, Северное, Орловка и Первомайское", — говорится в документе.Противник потерял до 495 человек личного состава, семь танков, две БМП, четыре боевые бронированные машины и одиннадцать автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены три гаубицы Д-20, гаубица "Мста-Б", САУ "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.На Херсонском направлении уничтожена диверсионная группа 73-го морского центра Сил специальных операций ВМС Украины, попытавшаяся высадиться на быстроходных катерах в районе Тендровской косы."В результате скоротечного боя четыре лодки с десантом были уничтожены и затонули, пятая развернулась и на большой скорости убыла в обратном направлении. Потери противника составили до 25 украинских военнослужащих. Один военнослужащий взят в плен", — сообщили в Минобороны.Кроме того, российские подразделения заняли здесь более выгодные позиции и ударили по позициям 118-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Работино, Степового, Малых Щербаков и Токаревки. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили тактическое положение и ударили по украинским позициям в районах Синьковки и Терн.Противник потерял до 50 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: американская гаубица М198, польская САУ Krab, САУ "Акация", гаубица "Мста-Б", САУ "Гвоздика" и орудие Д-30.На Донецком направлении Южная группировка улучшила положение по переднему краю и ударила по позициям 28-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки."В районе населенного пункта Берестовое Донецкой Народной Республики отражены четыре контратаки 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял до 600 военнослужащих, два танка, два БТР, в том числе М113 производства США, и десять автомобилей", — указали в Минобороны.Поражены боевая машина РСЗО "Ураган", САУ Krab, орудие Д-20, а также три гаубицы Д-30.На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли комплексное огневое поражение противнику в районах Урожайного, Ровнополя и Старомайорского. ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, три автомобиля, гаубицу Д-20, а также САУ "Гвоздика".За сутки авиация, ракетные войска, артиллерия и дроны поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ "Купянск", пункты управления 72-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад, ЗРК С-300ПС, три склада боеприпасов.Средства ПВО сбили девять реактивных снарядов HIMARS и две управляемые авиационные бомбы JDAM, уничтожены 93 дрона.
https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html
https://ria.ru/20240228/tsru-1929847326.html
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html
авдеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928054281_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0815d1bc8833bec9f3e429f4f7c37042.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Авдеевка
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении
МО: российские военные заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости.
Российские подразделения заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении, ВСУ за сутки потеряли здесь почти 500 военнослужащих, сообщило Минобороны в сводке
о ходе спецоперации.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 61-й механизированных и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бердычи, Северное, Орловка и Первомайское", — говорится в документе.
Противник потерял до 495 человек личного состава, семь танков, две БМП, четыре боевые бронированные машины и одиннадцать автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены три гаубицы Д-20, гаубица "Мста-Б", САУ "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.
На Херсонском направлении уничтожена диверсионная группа 73-го морского центра Сил специальных операций ВМС Украины, попытавшаяся высадиться на быстроходных катерах в районе Тендровской косы.
«
"В результате скоротечного боя четыре лодки с десантом были уничтожены и затонули, пятая развернулась и на большой скорости убыла в обратном направлении. Потери противника составили до 25 украинских военнослужащих. Один военнослужащий взят в плен", — сообщили в Минобороны.
Кроме того, российские подразделения заняли здесь более выгодные позиции и ударили по позициям 118-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Работино
, Степового, Малых Щербаков и Токаревки. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
Эффект домино. Российская армия нашла слабину в боевых порядках ВСУ
На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили тактическое положение и ударили по украинским позициям в районах Синьковки и Терн.
Противник потерял до 50 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: американская гаубица М198, польская САУ Krab, САУ "Акация", гаубица "Мста-Б", САУ "Гвоздика" и орудие Д-30.
На Донецком направлении
Южная группировка улучшила положение по переднему краю и ударила по позициям 28-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах Андреевки, Клещеевки
и Курдюмовки.
«
"В районе населенного пункта Берестовое Донецкой Народной Республики отражены четыре контратаки 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял до 600 военнослужащих, два танка, два БТР, в том числе М113 производства США, и десять автомобилей", — указали в Минобороны.
Поражены боевая машина РСЗО "Ураган", САУ Krab, орудие Д-20, а также три гаубицы Д-30.
"Даже если Киев против". ЦРУ указало на главную цель
На Южнодонецком направлении
подразделения группировки войск "Восток" нанесли комплексное огневое поражение противнику в районах Урожайного, Ровнополя и Старомайорского
. ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, три автомобиля, гаубицу Д-20, а также САУ "Гвоздика".
За сутки авиация, ракетные войска, артиллерия и дроны поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ "Купянск", пункты управления 72-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад, ЗРК С-300ПС, три склада боеприпасов.
Средства ПВО сбили девять реактивных снарядов HIMARS и две управляемые авиационные бомбы JDAM, уничтожены 93 дрона.
Последняя ложь Зеленского безвозвратно уничтожит Украину